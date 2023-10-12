隱身在平溪農會大樓的4樓咖啡，餐廳內擁有擁有大片落地窗，視野極好，這裡居高臨下，可以欣賞平溪山區美麗景緻，還可以看到平溪小火車行駛，每人低消50元就可以在此休憩賞景。自從上次到訪就非常喜歡，這次特地帶家人前往來用餐，不僅有天燈造型的咖啡，還有水餃、小鬆餅和文種包種茶，每種都好吃不採雷，銅板價就能享用，走出去就是最熱鬧的平溪老街，還可以搭上平溪鐵道火車去旅行。

四樓咖啡廳位於平溪老街入口轉角處，整棟玻璃屋建築，光外型就超級睛的～影片分享

餐廳用餐環境舒適，擁有大片落地窗，可讓陽光透進來，不僅可以欣賞平溪山區美麗景緻，還可以看到平溪火車經過喔～

這裡地勢優越，對面是平溪圖書館，走出去不到2分鐘就到平溪老街。

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消50元。

招牌必點：獨家平溪峰蜜咖啡套餐120元，使用天燈造型的杯子，蜂蜜可以配咖啡，也可以搭配珠蔥餅乾，泡蜂蜜水，一次享有三種美味，超幸福的～

文山包種茶一壺60元附茶杯可回沖，口感清香甘醇。

高麗菜水餃10顆80元， 韭菜水餃10顆80元，平價又美味～

小鬆餅10顆60元，加上蜂蜜超好吃的～

奶酥吐司50元，搭配咖啡最佳餐點。

我們一家在此享用美好的早晨時光～

下次來平溪除了去老街吃美食坐火車，還可以來這裡品嚐美味下午茶，享受悠閒的午後時光。

4樓咖啡：新北市平溪區公園街22號4樓；營業時間：08:00-17:00

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