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平溪秘境咖啡廳【平溪農會四樓咖啡廳】銅板價60元就能享用咖啡/天燈造型的咖啡杯/景觀美氣氛佳/平溪老街最佳中繼休憩站

2023-10-12 10:12:36 大海愛上藍天 人氣：102
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1497篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：4樓咖啡
phone02-2495-1052
place新北市平溪區公園街22號4樓
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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隱身在平溪農會大樓的4樓咖啡，餐廳內擁有擁有大片落地窗，視野極好，這裡居高臨下，可以欣賞平溪山區美麗景緻，還可以看到平溪小火車行駛，每人低消50元就可以在此休憩賞景。自從上次到訪就非常喜歡，這次特地帶家人前往來用餐，不僅有天燈造型的咖啡，還有水餃、小鬆餅和文種包種茶，每種都好吃不採雷，銅板價就能享用，走出去就是最熱鬧的平溪老街，還可以搭上平溪鐵道火車去旅行。

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四樓咖啡廳位於平溪老街入口轉角處，整棟玻璃屋建築，光外型就超級睛的～影片分享

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餐廳用餐環境舒適，擁有大片落地窗，可讓陽光透進來，不僅可以欣賞平溪山區美麗景緻，還可以看到平溪火車經過喔～

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這裡地勢優越，對面是平溪圖書館，走出去不到2分鐘就到平溪老街。

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最新DM，實際DM以店家為主，每人低消50元。

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招牌必點：獨家平溪峰蜜咖啡套餐120元，使用天燈造型的杯子，蜂蜜可以配咖啡，也可以搭配珠蔥餅乾，泡蜂蜜水，一次享有三種美味，超幸福的～

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文山包種茶一壺60元附茶杯可回沖，口感清香甘醇。

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高麗菜水餃10顆80元， 韭菜水餃10顆80元，平價又美味～

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小鬆餅10顆60元，加上蜂蜜超好吃的～

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奶酥吐司50元，搭配咖啡最佳餐點。

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我們一家在此享用美好的早晨時光～

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下次來平溪除了去老街吃美食坐火車，還可以來這裡品嚐美味下午茶，享受悠閒的午後時光。

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4樓咖啡：新北市平溪區公園街22號4樓；營業時間：08:00-17:00

新北景觀咖啡廳【4樓咖啡】隱身在平溪農會咖啡廳/吹冷氣喝咖啡看火車/招牌必點蜂蜜咖啡組合/平價美味輕食餐點/平溪老街最佳中繼休憩站 

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4樓咖啡 平溪4樓咖啡 平溪農會咖啡 平溪景觀咖啡 平溪農會 平溪農會四樓咖啡廳 平溪秘境咖啡廳 平溪美食 新北景觀餐廳 新北景觀咖啡廳
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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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