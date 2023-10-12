自從有在健身後就好愛吃排餐，大口吃肉肉補充滿滿蛋白質，真的是人生一大享受~這次到林口逛三井，就特別到部落客小麥推薦的炙り庵牛排用餐

炙り庵牛排主打濕式熟成，肉質軟嫩又多汁，滋味鮮甜美味，長時間低溫調理，才能吃得到這麼棒的好滋味，怪不得一到用餐時間總是一位難求！

雞肉、豬肉、牛肉、鮭魚通通都有，300g安格斯肋眼心牛排，軟嫩濕潤肉質，口中充滿牛肉湯汁，肉質帶有彈性，加點鹽跟胡椒就很好吃～

我首推就是薄切蔥鹽牛舌，份量有夠多150g吃得超過癮～薄切口感脆彈，相當有Q勁，搭配蔥鹽相當爽口，一片接一片，一吃就欲罷不能！

炙り庵牛排自助吧超豐富，無限量供應吃到飽～肉塊超多牛滷飯、料好實在牛筋湯、可口可樂系列飲品、知名冰淇淋，大小朋友都可以吃爽爽

平日中午還有超便宜商業午餐，炙り庵牛排林口就有兩家分店，推薦愛吃排餐的朋友，千萬不要錯過這家超美味熟成牛排館唷~

炙り庵牛排位於林口長庚醫院綜合大樓對面，地點相當方便，現在有1200北北基月票，我搭公車過來超級方便~

除了林口長庚分店，在林口世大運社宅也吃得到喔~兩家店生意都相當好，建議用餐時段記得提早訂位！

沐荼寺炙り庵牛排我原本一點半到居然還大客滿，門口有線上候位系統，沒多久客人們陸續用完餐，終於有位置囉～

明明已經過兩點，客人還是不少，很多人跟我一樣可能都比較晚吃，或者假日睡到太晚，剛剛起床就來炙り庵牛排報到

炙り庵牛排菜單

排餐只要198元起，還有丼飯等選擇，想吃雞排、豬排、牛排、鮭魚排通通都有，選擇豐富卻不會過於複雜~

炙り庵牛排線上點餐

採用線上點餐快速又方便，也不用擔心餐點點錯，清楚的明細，有甚麼飲食習慣都可以自己備註，不論內用或外帶很方便~

炙り庵牛排優惠

平日中午還有120元超值便當，相當划算許多附近的公司行號、學校團體都選擇訂炙り庵牛排~

安格斯肋眼心牛排300g 5分熟NT$568

炙り庵牛排挑選可口原肉，採用超費工的濕式熟成方式，分解肉品的蛋白和脂肪，達到軟化肉質的最佳效果~

我點的安格斯肋眼心牛排，建議5分熟最剛好，粉嫩的肉質一咬下口中充滿牛肉湯汁，口感不會乾柴，直接沾點鹽巴或胡椒吃就頗好吃

安格斯肋眼心牛排附餐還有綜合蔬菜、炸波浪薯條，附贈的牛排醬，沾牛排或薯條都很搭，自助區也有多樣化佐料可以自由取用喔~

一般排餐館都是搭配麵條，炙り庵牛排很特別是搭配炸薯條，外酥內軟口感，不論配可樂汽水或者搭配肉排吃都很速配~

光吃這個炙り庵牛排大份量牛排就好幸福喔~下次還想試試看雞腿排、豬排、鮭魚排，看起來也都好好吃喔~

薄切蔥鹽牛舌150g NT$438

一般牛排館很少有賣牛舌，沒想到這個在居酒屋才見得到的食材，在炙り庵牛排就吃得到~

我真的很愛牛舌，尤其是薄切爽脆的口感，我特別喜歡，升級150G吃起來真的太爽了！

除了薄切牛舌，還有厚切的選擇，愛吃牛舌的朋友，一定要來炙り庵牛排朝聖，多汁爆彈的牛舌值得一吃再吃

炙り庵牛排自助吧

炙り庵牛排自助吧豐富的品項，包準可以吃飽喝足，炙り庵牛排用料超實在，牛筋湯、牛滷飯通通吃到爽～！

牛滷飯

外頭牛滷飯不便宜，隨便一碗都要５０元起，炙り庵牛排點個排餐即可享受牛滷飯放題，吃個幾碗就回本了～

滷汁鹹香夠味，不會太油膩，吃得到一塊塊牛肉塊，口感相當實在，好吃到會讓人想要再來一碗！

牛筋湯

使用大量紅白蘿蔔跟牛筋燉煮的清湯，喝起來有夠鮮甜！裏頭超多牛肉塊，不只湯頭好喝，料也超級好吃～

吃完排餐喝上一碗解解膩，整個人暖呼呼，可以吃下更多炙り庵牛排的好料了

豐富佐料

炙り庵牛排因為食材夠新鮮，不用沾醬我覺得就很好吃，因應口味比較重的朋友，炙り庵牛排自助區提供多款醬料選擇

梅林醬、ＢＢ醬、番茄醬、蒜蓉醬油等，佐料通通都可以自由取用喔～

可口可樂系列飲品

吃排餐搭配可樂汽水真的很速配，不喜歡氣泡飲也有檸檬紅茶、美麗果、白開水選擇，汽水相當解膩，讓人更加有食慾～

Sucre百吉喜客冰淇淋

吃飽喝足再個甜點就更加完美，貼心的炙り庵牛排聽到顧客心聲，引進知名的明治旗下冰淇淋品牌，

4種口味吃到爽，甜甜嘴超滿足~這家炙り庵牛排主餐、自助區都超用心，大小朋友吃過一次都會愛上，推薦愛吃排餐的朋友快來朝聖

炙り庵ステーキ steak 牛排 ５大特色

1.林口龜山超強牛排館，濕式熟成讓肉質更軟嫩多汁，滋味更加鮮甜美味，不添加軟化劑，長時間低溫調理，才能有這麼棒的好滋味，怪不得用餐時間一位難求！

2. 薄切蔥鹽牛舌份量有夠多，150g牛舌吃得超過癮～薄切口感脆彈，相當有Q勁，搭配蔥鹽相當爽口，一片接一片，一吃就欲罷不能！

3. 安格斯肋眼心牛排超大一片重達300g，推薦吃五分熟最能感受的牛肉的湯汁，軟嫩濕潤肉質，口感帶點彈性，加鹽跟胡椒，不用沾醬就很好吃～

4.自助吧超豐富無限量吃到飽～超多肉塊牛滷飯、料好實在牛筋湯、可口可樂系列飲品、知名冰淇淋，大小朋友都可以吃得很過癮，店內客人幾乎都是全家總動員

5.採取掃碼點餐快速又方便，平日中午還有平價商業午餐，林口兩家分店，生意都相當好，推薦愛吃排餐的朋友，千萬不要錯過這家超美味熟成牛排館，不只牛肉好吃，豬排、雞排也超讚喔👍

💭店家資訊 炙り庵ステーキ steak 牛排 林口長庚店

🏠地址: 桃園龜山文化二路34巷6號

☎️電話: 03-3186717

⏰時間: 11:30-14:00 17:00-21:00

💲消費: 現金、街口、Line Pay、線上點餐、平日外帶便當120元起

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057106554170

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406702205



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💭店家資訊 炙り庵ステーキ steak 牛排 林口店

🏠地址: 新北市林口區文化一路一段186號

☎️電話: 02-26027086

⏰時間: 11:30-14:00 17:00-21:00

💲消費: 現金、街口、Line Pay、線上點餐、平日外帶便當120元起

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057106554170



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