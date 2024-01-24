自從有1200元票，三不五時就來基隆看看山海美景，吃吃基隆巷仔內美食，帶上一杯飲料，慢慢探索基隆的每個角落~

這家2023年開幕的基隆在地飲料品牌-基渴，logo結合港都常下雨的特色，走藍白的極簡設計風格，給人耳目一新的新鮮感！

嚴選基底好茶，喝起來順口不苦澀，不論做成鮮奶系列、奶蓋系列、特調系列、口感配料系，都相當好喝，來杯基渴飲品解除身體的渴望～

經典珍珠鮮奶茶，香醇紅茶遇到柳營鮮乳，絲滑細緻不苦澀，是珍奶控首選！香濃滑順玫瑰鹽奶蓋，鹹鹹甜甜喝起來很順口，搭配烏龍茶頗適合！

桔香冬瓜小紫蘇現榨金桔酸勁十足，綜合掉冬瓜茶的甜度，滿滿小紫蘇喝上一杯超開胃～脆梅綠茶酸v酸v，充滿古早味，也是解膩增進食慾絕佳選擇

好喜歡這家在地特色店家，基渴年輕老闆超用心規劃，支援多元支付，加入會員還送折價券，邊逛廟口夜市、邊喝基渴飲品超速配，來基隆別忘了來上一杯基渴唷！

基渴位於飲料店一級戰區義二路上，裝潢明亮很吸睛，深藍色系與潔白色系搭配，相當清爽，呼籲基隆港口城市，靠海洋發展的歷史~

基渴佈置我好喜歡，深藍色耐看，也與一般的飲料店做出區隔，每一杯飲料都很用心製作，門口還有小型座位區，點杯飲料來休憩片刻挺不錯~

基渴的主題性超強，茶桶、桌子、牆面都是純白色，吸管是藍色、一旁的垃圾桶、傘桶、椅子則是深藍色，

同時代表著希望有藍天白雲的盼望，希望今天雨都基隆可以有個好天氣喔！

基渴杯子好漂亮～簡單的設計相當爽朗，給人一種耳目一新的感覺，這次為了拍照特別準備透明杯，一般買飲料都會配合法規提供LOGO紙杯喔～

基渴菜單

基渴飲品居然只要20元起，真的好便宜，古早味的古憶紅茶加入決明子，兩個銅板就可以喝得到~超多選擇價格都不會很貴！

基渴優惠

基渴優惠好康超多，一定要記得加入會員，立刻送滿百折20的優惠券，一次就給我5張，等於打了最多八折，讓我花小錢就能喝到基渴好滋味~

這些優惠券不論是自取，外帶，外送皆可使用😉真的很划算，基渴也提供LINEPAY、台灣PAY、街口等多元支付，未來可能還有悠遊卡也會上線~



經典鮮奶茶M55 L60 +珍珠10（錫蘭紅茶）

基渴使用小農鮮乳-柳營鮮乳，我之前就很喜歡柳營濃厚的香氣，喝起來口感很滑順，也不怕會影響消化一直打嗝~

裡頭加入的珍珠飽滿又大顆，粒粒分明，吃起來口感好Q彈，相當有咬勁，每天新鮮烹煮，品質一百分~

柳營鮮奶跟錫蘭紅茶迸出滑順的新滋味，鮮奶茶喝起來相當順口，乳香跟茶香同時在口中綻放~

再搭配珍珠增添口感，這杯充滿台灣特色的飲品，推薦觀光客來基隆一定要來基渴喝上一杯！

脆梅綠茶 M55 L60

基渴酸酸甜甜的脆梅綠茶，加入兩個飽滿的脆梅，脆梅本身酸甜，搭配爽口的綠茶，喝起來超級解膩～搭配夜市種口味的炸物、烤物，去除油膩感相當速配～

這個充滿回憶的脆梅綠茶，酸酸甜甜，喝上一杯味蕾立刻打開，怪不得很多人都會買鹹酥雞，搭配這一杯脆梅綠茶，追劇、看電影必備美食，千萬別錯過！

桔香冬瓜小紫蘇L60

基渴的桔香冬瓜小紫蘇，現榨的金桔酸溜溜相當新鮮，搭配甜而不膩的冬瓜茶，酸酸甜甜的好滋味，喝起來完全不會甜膩～

裡頭加了很多的小紫蘇增添口感，一入口一顆顆紫蘇充滿口中，每一口的口感都很豐富，料好實在千萬別錯過了！

玫瑰鹽奶蓋烏龍L65

冰鎮過的烏龍茶，直接喝就相當爽口，是我很喜歡的無糖茶飲選擇～沒想到加上特指的玫瑰鹽奶蓋後，迸出完全意象不到的新風味～

超濃郁的奶蓋，不會過於濃稠，鹹香的玫瑰鹽奶蓋，直接就口喝鹹香順口～烏龍茶的好滋味，跟奶蓋完美結合，喝上一口就停不下來了～

高山四季春茶 M30 L35

最後要推薦愛喝原茶的朋友，嚴選的高山四季青茶，喝起來居然完全不會苦澀，茶汁相當溫潤，喝起來相當爽口又新鮮～

喝上一杯超級解膩，一大杯35元就喝得到，搭配超划算的優惠券，滿額還可以打八折，真的物超所值非常划算！

基茶每一杯飲料都好喜歡，味道都各具特色，不同人的喜好通通都可以滿足，推薦愛喝飲料的朋友，來基隆千萬別忘了來基渴～解解渴喔！

基渴 5大特色

1.基隆在地自創飲料品牌-基渴，logo結合港都常下雨的特色，走藍白的設計風格，超高質感，給人耳目一新的新鮮感，嚴選基底茶喝起來順口不苦澀，不論做成鮮奶系列、奶蓋系列、加配料，都相當好喝超解渴～

2.配料當日烹煮，彈牙飽滿大珍珠、超有咬勁小芋圓、口感豐富的小紫蘇，加入飲品內更有層次感～經典珍珠鮮奶茶，香醇紅茶遇到柳營鮮乳，絲滑細緻不苦澀，是珍奶控首選！

3.酸酸甜甜特調可以刺激味蕾，搭配夜市小吃清爽又解膩！桔香冬瓜小紫蘇現榨金桔酸勁十足，綜合掉冬瓜茶的甜度，滿滿小紫蘇喝上一杯超開胃～脆梅綠茶酸v酸v，充滿古早味，也是解膩增進食慾絕佳選擇

4. 香濃滑順玫瑰鹽奶蓋，是基渴一大招牌系列，鹹鹹甜甜喝起來很順口，搭配無糖原茶烏龍、青茶都頗適合，直接就口喝，感受到溼滑奶蓋口感，跟基茶同時在口中跳舞，完美的搭配我好喜歡👍

5.我好喜歡這種有在地特色的店家，年輕老闆超用心規劃，結合基隆特色店名琅琅上口，支援多元支付，加入會員還送折價券，邊逛廟口夜市邊喝基渴飲品超速配，好喝到要回家前，別忘了也要再來一杯唷！

店家資訊 基渴

🏠地址: 基隆市中正區義二路20號

🚌交通: 基隆車站10分鐘

☎️電話: (02)2426-8878

⏰時間: 11:18-21:00

😪公休: 週四公休、國定假日公休

💲消費: 現金、街口、linepay、台灣pay、外送平台、線上點餐等(有載具)

🎬IG: https://www.instagram.com/keek_2023/

💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092446567136

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406700097

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