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*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火龍果香蕉牛奶～不加糖、不加水、當季水果好滋味通通喝得到！灰小丸菜單

2023-10-12 11:07:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：96
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1390篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：灰小丸（果汁店）
place台北市士林區小東街21號21號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

逛夜市就要來上一杯現打果汁，士林夜市這家新開幕的灰小丸，老闆親自挑選的高品質水果，新鮮又多汁，堅持不加糖，不加水、黃金比例喝起來超順口~

灰小丸獨家研發的特殊口味－西瓜水梨汁，清涼又解渴一喝就愛上😍！ 火龍果香蕉牛奶相當有飽足感，火龍果色澤超鮮豔，好喝又好拍的飲品選擇

木瓜跟牛奶比例抓得超好，濃稠口感相當順口、木瓜品質一極棒！邊逛夜市、邊喝木瓜牛奶真是絕配，推薦大家來找店貓小丸玩樂，喝灰小丸果汁，休息一下再繼續上路

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

灰小丸在士林開業短短幾個月，就已經打響知名度，現點現打得可口果汁，黃金比例喝起來超順口，補充滿滿的水果纖維素~

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

灰小丸菜單(支援LINEPAY)

灰小丸價格70-90元不等，每一杯都是真材實料，嚴格挑選最新鮮的水果，急速冷凍鎖住水果的水分跟營養素~喝起來更健康！

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

灰小丸店內的空間很寬敞，點杯果汁坐下來休憩一下，補充一下能量再出發，繼續逛夜市品嚐士林美食～

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

灰小丸店內還有漂亮的拍照花牆，晚到總比不到，好在我在開幕後沒多久，就喝到灰小丸的好滋味～

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

灰小丸的人氣貓店長小丸，是店內的人氣招財貓，超級活潑的她完全不怕生，不過因為她還小請勿觸摸或追趕喔～

遠遠拍下她可愛的模樣就超滿足，三不五時就想來找她玩樂，小丸真的太可愛了啦！

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

跟小丸玩樂的同時，店家已經開始製作新鮮的果汁了，速度超快我看一杯果汁不到一分鐘就好了，新鮮現打的好滋味趕快來嚐嚐

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

堅持不加水、不加糖，喝得到最純粹的果汁美味，滿滿的纖維素通通都喝進肚子裡，鮮甜的好滋味，喝起來相當滿足！

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

火龍果香蕉牛奶$80

這杯色澤真的太漂亮了，加入超鮮豔的火龍果，及營養滿分的香蕉，加入鮮奶打出來的果汁超香濃～

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

喝起來口感不會很稠，火龍果豐富的纖維及細碎顆粒，增添飲品的口感～這一杯營養滿分，我有時候不想吃澱粉，來上一杯香蕉飲品當代餐超適合～

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

木瓜牛奶$80

超濃郁的木瓜牛奶，選用超大顆飽滿的木瓜，完全不加糖，木瓜處理得超好，完全不會苦澀，超級鮮甜喝起來口感很濃郁～

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

逛夜市我好喜歡喝木瓜牛奶，尤其夜市大部分都是小吃，因此邊吃夜市小吃、邊喝木瓜牛奶很搭，同時又能有飽足感，推薦來逛士林夜市的朋友都要來上一杯

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

西瓜水梨汁$90

大家都一定喝過西瓜汁，但加入水梨的西瓜果汁，應該就沒喝過了吧！這是灰小丸研發的黃金配方，經過不斷研發改進，才能創造出這麼棒清爽滋味～

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

水梨爽口清爽、西瓜鮮甜多汁，兩者搭配起來相當爽口，帶有西瓜沙沙的口感，讓人耳目一新的飲品選擇，只有來灰小丸才喝得到喔！

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

灰小丸的果汁沒有其他化學添加物，因此記得趁新鮮飲用，風味最佳，杯身上頭也有小貼紙提醒，請儘快飲用喔～

帶著好喝的灰小丸果汁，繼續探索士林的巷弄，不論來士林參觀故宮、士林官邸，或是來台北藝術中心看表演，灰小丸都是您千萬不可錯過的飲品喔～

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

灰小丸（果汁店）５大特色

1.逛士林夜市就要來上一杯現打果汁，老闆親自挑選的高品質水果，新鮮又多汁，堅持不加糖，不加水、黃金比例喝起來超順口，補充滿滿水果纖維，來灰小丸就對了！

2. 一定喝過西瓜汁，但我還真沒喝過西瓜水梨汁，灰小丸獨家研發的特殊口味，一喝就愛上😍水梨的清爽多汁、遇到西瓜的沙沙口感，清涼又解渴，不用加糖就超級甜，我相當推薦👍

3. 火龍果香蕉牛奶一次可以喝到兩種營養素，我有時候吃膩便當，就會想來杯香蕉牛奶，喝起來相當有飽足感，加上火龍果後色澤更加鮮豔，同時又能促進腸胃蠕動，純天然又健康的飲品好選擇

4.木瓜牛奶是我逛夜市必喝的果汁飲品，木瓜跟牛奶比例是好喝的關鍵，灰小丸堅持不加糖，完全不會有絲毫苦澀感，可見木瓜超級甜、品質一極棒！邊逛夜市邊喝木瓜牛奶，一口小吃一口果汁，真是絕配

5.店貓小丸超級可愛，每天都陪伴客人們喝好喝的現打果汁，店內還有花朵牆可以拍照傳限動，寬敞舒適的空間，逛累了就想來小憩片刻，喝杯果汁繼續品嚐士林的美食喔！

*（士林果汁）灰小丸果汁店～獨特西瓜水梨汁、超濃木瓜牛奶、火

💭店家資訊 灰小丸（果汁店）
🏠地址: 台北市士林區小東街21號
☎️電話: 0903-072-118
⏰時間: 12:00-23:00
😪公休: 無休
👛消費: 現金、LINEPAY
💬IG: https://www.instagram.com/hui.xiaowan/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406709085
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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