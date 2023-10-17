小米終於在新竹吃到好吃的白糖粿了！

小木馬有蔥油餅、臭豆腐、白糖粿、鳳梨冰等四大產品，都是別具匠心的產品

位於新竹城隍廟附近的兩家店面，分別販售”太陽蛋臭豆腐“和白糖粿~

多達8種口味的白糖粿，可以滿足大家的喜好，沾粉也以天然、健康為主要選擇

而且店家每天更換新油，吃起來也不會有油耗味，冷掉也不會有乾硬的口感。

雅致的現代風格與獨家口味，向代表台灣古早味的傳統點心致敬

快跟著小米一起去看看吧

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👉小木馬白糖粿/臭豆腐位置

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小木馬臭豆腐位於新竹城隍廟旁，就在淵明餅舖的斜對面，看到醒目的藍色招牌就是他們了

小木馬白糖粿離臭豆腐也不遠，位於中山路上7-11的對面，開車的朋友停在對面的停車場走過來超方便的！

👉小木馬白糖粿/臭豆腐菜單目錄搶先看

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太陽臭豆腐 一份75元、一般臭豆腐 一份60元(有4塊)，特調茶飲在這邊也買得到喔

小木馬臭豆腐跟市面上常見的臭豆腐不一樣，最特別的是太陽蛋臭豆腐，有著流心蛋液的太陽蛋搭配臭豆腐是什麼滋味呢？

快繼續往下看吧~

白糖粿有6種固定口味，2種是限定口味

固定口味一份40元 (一份有兩個、口味可任選)，店家也貼心標註哪些是大人比較喜愛的重口味~

一份兩顆下午茶當點心吃挺有飽足感的，也可以當成飯後甜點小吃也很適合唷～

草莓和肉桂則是限定口味，一個是25元，也可以一次買2個50元。

另有店家自己沖泡的飲品可以搭配

👉小木馬白糖粿/臭豆腐用餐心得分享

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小木馬臭豆腐木質文青風格的店面，有內用的座位，晚餐或宵夜時間可以坐下來享用完美食再離開~

店家使用兩鍋不同油溫的油鍋，先以低溫油炸熟，再以高溫油炸至外皮酥脆

再來一顆炸太陽蛋就太完美了

炸好後加上醬料、蔥鹽、蒜泥就完成啦！

吃素的朋友另外告知店家，店家就不會加上蔥鹽和蒜泥喔。

這樣一份臭豆腐是不是很犯規呢

一份臭豆腐4塊含泡菜 60元，加上太陽蛋的話總共是75元，是一份重口味的台式小吃唷!

外帶紙盒有精心設計透氣孔，避免悶住產生水氣，讓口感變軟

開幕期間，來店購買白糖粿就送一條懷舊的凍凍果綠豆冰，數量有限，送到老闆不想送為止 XD

綠豆冰讓小米意外地驚艷，有綠豆甜香和冰涼的口感，炎熱的天氣超消暑解渴的

也讓小彤回憶起小時候了呢~

臭豆腐預設是不會加辣的，喜歡吃辣的朋友，可以另外加辣椒。

現場熱熱地吃口感會較酥脆，搭配鹹香帶醋香的酸V醬汁，吃起來比較不膩

店家特別加上蔥鹽，非常夠味，吃起來別有一番風味！

喜歡吃辣的朋友，絕對不能錯過多道工序炒製的辣椒醬，香辣十足很夠勁喔

泡菜是經典的台式口味，爽脆酸V很解膩~

當然把泡菜塞在臭豆腐裡，一口吃真的超爽的

外帶回家吃的話，口感會較軟，一樣有迷人的臭香~

臭豆腐加上蒜泥、蔥鹽和醬汁，讓喜歡重口味的小米吃的超爽的

吃素的朋友記得點餐時告知店家，店家就不會加上蒜泥和蔥鹽喔。

最後加上流心的太陽蛋真的太完美了，這樣的組合一點都不違和，反而能增添滑順的口感，小米很佩服店家的創意

接下來小米走到相距約50公尺的小木馬白糖粿

小米大推白糖粿！真心覺得不管熱熱地吃或冷掉再吃都很好吃，有不同的口感喔

老闆每天更換新油，所以吃起來不會有油耗味

揉好的麵團油炸至金黃酥脆，從小小一條膨脹成粗粗的，這是小彤最愛的

(謎之聲:小米你不要再害小彤沒形象了)

每盒可以裝兩個，剛剛好一個人的份量，不會太膩也有飽足感，適合當下午茶和晚餐後的小點心

經過小彤的測量，長度接近平均尺寸15公分，而且挺粗的喔

第一次買的朋友，建議可以試試原味白糖，外層裹上的是細砂糖，不會太甜~

熱熱地吃外層有脆皮的口感，內層有Q帶嚼勁，類似麻糬的口感。

而且麵團有調味過，帶有淡淡的甜味，是小朋友會很喜歡的

花生控絕對不能錯過花生口味，外層裹上香甜的花生粉，冷掉吃起來較為軟酥，口感變得更Q，不會乾硬難咬

熱熱地吃和冷掉吃起來有不同的口感，小米真的很推薦喔！

這是大人口味的抹茶，有甘苦的抹茶加上白糖粿的甜香，就像人生一樣有甘有苦 XD

黃豆口味帶有淡淡豆香，喜歡黃豆的朋友不妨嚐看看

小米個人還是偏愛花生和原味啦~

可可口味有兩種，一種是外層完全裹上高純度可可的朱古力口味，可可苦甜的風味加上白糖粿的甜味，有兩種不同層次的口感，可可控絕對不容錯過

鐵觀音可可是苦甜的可可風味帶有鐵觀音茶香，一樣是大人會喜愛的口味

限定口味草莓和肉桂，一個是25元、2個50元。

草莓口味外層裹上的是天然草莓粉，酸酸甜甜的滋味，跟一般便宜的草莓粉有很大的不同

肉桂口味的肉桂味不會太重，帶有淡淡的香氣，屬於一般人比較能接受的口味，喜歡吃肉桂的朋友不妨嚐看看喔~

這麼多的口味，大家喜歡哪一個呢？

以上是我們的心得分享，小木馬有蔥油餅、臭豆腐、白糖粿、鳳梨冰等四大產品，都是別具匠心的產品

喜歡吃白糖粿和臭豆腐的朋友，絕對不容錯過喔！

👉小木馬白糖粿/臭豆腐營業時間地址

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🌟店家資訊：小木馬白糖粿

🏠地址：新竹市北區中山路75號

☎電話：0979588238

⏰營業時間：11:00–20:30

粉絲團：小木馬白糖粿

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：小木馬臭豆腐

🏠地址：新竹市北區西安街60號

☎電話：0966252202

⏰營業時間：11:30–21:00

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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