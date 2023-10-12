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【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大餐，健康蒸氣烹煮，留住鮮美原味/專人桌邊服務/美味雞湯無限供應/典雅包廂聚餐首選

2023-10-12 15:49:39 小噗 人氣：101
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發表篇數：684篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：濤濤 海鮮蒸氣鍋(新莊典華2F)
phone02-8522-6555
place新北市新莊區中央路469號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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濤濤海鮮蒸氣鍋.jpg

店家資訊:

濤濤海鮮蒸氣鍋

地址: 新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

電話: 02-8522-6555

營業時間:

週二~週五 17:30pm~21:30pm (最後點餐 20:30pm)

週六、週日 11:30am~15:00pm(最後點餐 13:45pm)；17:30pm~21:30pm (最後點餐 20:30pm)

(週一 公休)

FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/denwell.taotao

線上訂位:  https://pse.is/57lkhz  

典華會員系統： https://gathering.pse.is/54d8f6

新莊美食餐廳推薦、新莊聚餐餐廳首選、新莊海鮮必吃餐廳~【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大"濤濤海鮮蒸氣鍋"【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

"濤濤海鮮蒸氣鍋"是典華餐飲集團下推出的全新餐飲品牌，不同坊間一般的火鍋吃法，"濤濤海鮮蒸氣鍋"以乾鍋方式呈現，嚴選新鮮食材，挑選在地海鮮、在地小農有機蔬菜及肉品，以蒸氣方式烹煮最新鮮的原型食物，保留食材的原汁原味，完全不多加調味及烹調， 鎖住營養，品味食材本身的新鮮及鮮甜滋味，同時還提供無限供應的老母雞熬製的雞湯，用餐過程全程提供專人桌邊服務，尤其最後精華全部融入瑤柱粥中，是全餐的亮點，大家絕不可錯過

店內裝潢典雅又氣派，還提供舒適的隱密包廂，無論家庭聚餐、朋友餐敘、各式慶祝、餐敘活動、宴客聚餐、婚宴活動，都是首選的美食餐廳【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大原文網址: 【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大餐，健康蒸氣烹煮，留住鮮美原味/專人桌邊服務/美味雞湯無限供應/典雅包廂聚餐首選

"濤濤海鮮蒸氣鍋"位於新莊典華的2樓，鄰近五股園區、新莊副都心，路程3分鐘，即可到達宏匯廣場百貨

交通方便，近機場捷運"新莊副都心站"，自2號出口，步行約3分鐘，即可到達， 自行開車可停於新莊典華 B2 停車場，惟停車位數量有限，大家可以斟酌一下

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

新莊典華內設有電梯，抵達二樓走至底部可以到達『濤濤海鮮蒸氣鍋』，另一邊則是雅聚新莊店，都是聚餐首選餐廳

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

餐廳玄關有一片"濤濤logo牆"，如海洋藍色的光影流動相當吸睛

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

"濤濤海鮮蒸氣鍋"，為典華餐飲旗下的全新品牌

"濤"，是由三點水跟一個壽字組成

三點水分別代表 大海、海鮮與蒸氣

壽則有祝福的含義

濤濤在大海中找到最新鮮的原型食物

以無添加的蒸氣方式烹調

因此，濤濤期望帶給大家加倍的新鮮與祝福

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

步入店家，首先映入眼簾的是小天使的歐式噴水池，帶出濤濤附有人文、藝術感的餐飲品牌風格與設計

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

店內的環境寬敞舒適，猶如在和煦輕奢廳廊享受餐敘的氛圍，與一般的蒸氣鍋餐廳不同，濤濤的空間採明亮的空間設計，歐風雅致又帶一點現代俐落感

選用深藍絨布、細緻的線板設計及奢華的水晶燈，營造出充滿藝術氣氛般的用餐環境

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

店家提供2~4人方桌、6~8人圓桌及10人圓桌，獨立包廂3間，其中兩間可打通變成一大間

若有包場的特殊需求，可以親洽店家預定喔

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大MENU

2人.jpg

4人.jpg

6人.jpg

8人.jpg

10人.jpg

菜單.jpg

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大線上菜單： https://taotao.pse.is/54u2ar

*套餐共分，2人、4人、6人、8人、10人，內容都有十道菜色以上

*美味雞湯無限供應

*濤濤菜單以套餐型式供應，超過套餐人數者，每位收取低消$300

(身高140cm以上需達低消)

*自帶酒類開瓶費 $500/桌

*備有單點、時令海鮮、酒水

今天我們品嚐的是"4人極品套餐" 共有13道，再加碼單點沙公一隻，最後可與瑤柱粥煮成"沙公粥"，是店內的超人氣隱藏吃法

套餐的方式點選，CP值相當高，建議大家不妨以這樣搭配組合點選

濤濤海鮮蒸氣鍋"4人極品套餐" $4680+10%

奉湯

燃手小菜

越光米上湯瑤柱粥

季節貝類

極品鮮蝦

鮮活龍虎斑

肉品(梅花豬/豬五花/雪花牛) 3選1

金蒜扇貝

澎湖小卷

在地季節時蔬

大海老

肉品(梅花豬/豬五花/雪花牛) 3選1

季節甜品 (芋仔冰)

單點: 沙公一隻 (時價)

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

黑豆穀物茶(熱飲)

用餐間所喝的茶水，是針對食用海鮮不宜喝茶的貼心準備

特別選用黑豆、蕎麥、玄米三種健康等級高的穀物，調配而成的飲品，入口之際散發出飄香的穀物氣息，品飲起來相當順口又溫和，而且富有滿滿的營養價值

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

奉湯

用充滿祝福感及儀式感的"奉湯"揭開餐點序幕，獻上暖心又暖胃的祝福

選用老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯，顯現出店家熬煮湯品的特色，此上湯亦是稍後使用在粥品的湯底，加上代表"濤"字三點水的紅枸杞，口感溫醇順口，溫暖又厚實，滋味相當濃郁好喝

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

濤濤的奉湯是無限供應的，用餐期間只要杯子空了，服務員就會馬上續加倒滿，相當貼心

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

濤濤提供主廚自製的北海道昆布果醋醬秘製胡麻醬，果醋醬適合沾海鮮，肉品則適合沾食胡麻醬，都可以提升口感層次

另備有蔥花及薑末，因為海鮮多為寒性，添加一點薑末，可以中和食物的調性，品嚐起來也更添美味

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

燃手小菜 (每日小菜均不同)

百香冬瓜

冬瓜相當爽口，充滿酸甜的百香果風味，相當清新的小菜

涼拌木耳

木耳脆口美味，口感酸香滋味，很不錯的開胃小菜

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

越光米上湯瑤柱粥

首先先在蒸氣鍋的底層放入店家嚴選的越光米，是原產於日本的水稻品種之一，具有黏性強、口感風味佳等優點，口感更是香甜美味，一開始先將越光米加入老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

之後海鮮在蒸煮過程中，透過蒸氣，會將其精華慢慢滴入鍋中的粥內，用餐的最後，是全餐的經典餐點，可以品嚐到香氣四溢的極品海鮮粥

濤濤的一大特點就是用餐時的"管家式桌邊服務"

從用餐一開始就獻上奉湯，在每道食材蒸煮時，會精準的設定時間，確保食材的最佳口感，避免過柴，每道食材分別有不同的蒸煮時間

之後服務人員會協助桌邊分菜，讓顧客可以專注用餐，體驗儀式感的尊貴，賓至如歸的服務感受

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

極品鮮蝦&季節貝類

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

份量是四人份的鮮蝦蛤蜊，鮮活的海鮮映入眼簾，真是令人食指大動，加熱僅需四分鐘，所以不用等待過久，此時鍋子發出蒸氣的咕咚的聲響，蒸煙也慢慢地散發出，實在好令人期待

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

鮮蝦份量十足，蒸煮方式保留肉質的鮮甜及脆彈口感，大蛤蜊相當飽滿大顆，肉質鮮美又多汁美味

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

用餐期間也會進行桌邊分菜，一次是分為兩人份，大家可以依自己食量分配，感覺用餐相當舒適又備受禮遇

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

在地季節時蔬

嚴選台灣在地的小農蔬菜，會依照季節更換而有所更動，今天品嚐的是水果玉米、香菇、青花菜、帶皮玉米筍、紅甜椒、秀珍菇、栗子地瓜

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

精準的設定6分鐘加熱，透過蒸氣，保留蔬菜的原始甜味，每種時蔬都相當清甜並保有水份，口感的脆、嫩、甜集聚在這所有的新鮮時蔬上，相當令人喜愛

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

梅花豬

四人套餐可以選擇3選2肉品(梅花豬/豬五花/雪花牛)，我選擇梅花豬、雪花牛

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

豬肉類都是搭配高麗菜，鋪於底部，蒸煮後，肉質搭配些許油花，相當醇香好吃，搭配底部的清甜高麗菜，有解膩的感覺

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

服務員推薦肉類可以搭配店家特製的泰式酸辣醬，酸辣口感，尾韻有辣勁，相當完美的搭配

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

金蒜扇貝&澎湖小卷

用餐期間，服務員隨時注意攪動底層的粥品，還會隨時加上湯，也會適時地更換餐盤

每道食材也會更換不同的鐵盤，以維持食物的原味，上菜的節奏掌握得很恰當，不會讓人覺得吃的很急，也不會有空盤的機會，服務相當貼心備至

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

澎湖小卷

肉質鮮嫩美味，滋味鮮甜又保有原味，其實品嚐原味就已經非常美味了，只要食材新鮮，原味就無敵了

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

扇貝分別二顆為公跟母，母的附有卵，上面佈滿飄香的蒜蓉，小心的將鮮美湯汁入口，肉質也飽滿厚實，簡直鮮到極致

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

此時，將新鮮沙公置入鍋內的粥品內，份量相當大，單點都是時價，最後熬製成沙公粥，可是店家的隱藏吃法，大家可以嘗試看看

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

鮮活龍虎班

大份量的龍虎班對半切塊放置在蒸盤上，上面撒上提味的蔥段及薑絲，然後等待蒸煮囉

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

蒸煮過程中，保留龍虎斑的原汁原味，魚肉相當緊實柔嫩，口感中帶有彈牙，魚皮的豐富膠質相當有滋味

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

食材相當新鮮，肉質不會一吃就散掉，每一口都是龍虎斑的鮮甜美味

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

雪花牛

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

雪花牛有豐富的油脂分佈，口感豐潤油美，肉質濃香馥郁，每一口都很滿足，肉量也相當足，絕對吃得很飽足

雪花牛是搭配底層的碗豆苗，增添清新的時蔬風味，相當完美適搭

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

因為肉質新鮮，所以品嚐原味搭配碗豆苗就相當美味無比，但我覺得沾食胡麻醬也相當有滋味，呈現多層次的鮮美口感

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

大海老

之前的鮮蝦不過癮，現在又呈上如手掌大般的大海老，四隻完整的盛放在鐵盤上，準備蒸煮

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

蝦頭滿滿的蝦膏，鮮美程度是吮指的美味，肉質相當鮮甜脆嫩又彈牙，每一口都是大海的滋味，這時已迫不急待最後的亮點~"沙公粥"

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

沙公粥

除了「精華海鮮粥」的吃法，另有隱藏版的「沙公粥」，將單點的沙公於最後與瑤柱粥共鍋烹煮，除了讓沙公吸滿上湯的香氣，也讓瑤柱粥的味道更有層次

這一鍋沙公粥，匯集了之前的肉品及海鮮的精華滴汁，沙公有事先敲碎，所以經過時間烹煮，鮮美湯汁都吸收至粥品中

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

起鍋前，服務員開啟火力，倒入老母雞、金華火腿熬煮的湯底

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

翻動一會兒，加入蛋花及灑上芹菜末，增添滋味

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

沙公肉質相當鮮甜細嫩，簡直鮮美到極點，新鮮度簡直破錶，店內也附有吃蟹的工具，品嚐會更為方便

【新莊美食餐廳】『濤濤海鮮蒸氣鍋』近新莊副都心站/新鮮海陸大

雞湯粥又融入海鮮及肉品的精華，簡直鮮上加鮮，加上沙公的鮮甜滋味，更是鮮到整鍋美滋滋的

米飯燉煮至相當軟綿，每一口都是豐富的鮮美原味，服務員建議如果覺得不鹹，有提供玫瑰鹽、黑胡椒、白胡椒，可增添風味喔

加入沙公是菜單上的隱藏版吃法，建議大家可以這樣點選

『濤濤海鮮蒸氣鍋』，以高溫蒸氣，不加多餘的調味方式蒸煮，能品嚐出食物的原味及鮮甜，尤其自然食材新鮮度是店家最大的賣點，只要品嚐過的朋友都會想要回訪喔

尤其寬敞舒適的環境，無論孝敬長輩、家庭聚餐或朋友餐敘都相當適合^^

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