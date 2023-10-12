周末安排了美濃半日遊
來到美濃,吃粄條是絕對要的
之前吃過美興街的粄條
這次來吃 『 軒味屋 』
主打彩色粄條及客家風味菜
一周營業5天
每天只營業 3 小時 (11:00~14:00)
📢 2023/06/20起更改用餐消費方式
平日有單點,假日只提供❝合菜❞
合菜依人數出餐,國小一年級以下不計人數
假日訂位分4階梯
11:00、11:20、12:40、13:00
附近可路邊停車,算方便
餐廳外觀以紅磚搭配木製門窗,帶有復古傳統風韻
11點多抵達餐廳已經客滿
至櫃台登記人數及拿取號碼牌
菜單~660元至4000元合菜
平日有提供單點,假日只提供合菜
店家會依照人數點合菜套餐(蠻嚴格的)
用餐環境
整體佈置有濃厚的客家風味,代表美濃的紙傘
餐具自助區~有環保餐具及免洗餐具
一入座,沒多久就上菜,速度超快
我們共4大4小,一位幼兒園不列入計費,
所以點7人合菜2800元 (8菜1甜點)
花粄
花粄使用高雄147號米製程
每個顏色不同口味,紅色為甜菜根、黃色為山黃梔、綠色為地瓜葉、藍色為蝶豆花
📢 花粄平日須提前一天預訂!!
宛如色彩繽紛的畫板,
上頭多了食用花點綴,使之更豐富華麗
這道可以3種吃法,2吃為各沾2種醬食用
另1種為湯粄條,加入肉燥及熱高湯
想吃湯粄條時 ,左下的小壺可以請服務人員幫忙加熱湯
首先將粄條剪成自己喜愛大小的條狀
沾醬吃
湯粄條
彩衣涼粄
跟花粄一樣的食材,只是改變呈現的方式
多了白色原味粄條
彩色的粄條掛在木架上,噱頭十足
光視覺上就很吸引人,令人迫不及待想品嘗它的滋味
可以先品嘗它原本風味,再沾酸辣的獨門醬汁
小昭喜歡這微酸的滋味,炎熱夏日吃還蠻開胃
滷香豬腳
豬腳有滷到軟爛,風味跟萬巒豬腳不同味道
高麗菜封
高麗菜封是美濃經典客家菜之一
小昭覺得味道比較偏淡一些
水晶雞腿
雞腿肉肉質本身比較嫩,
上頭油蔥有加分,但是味道上還是少了一味,
原來是我們把附的沾醬給忘了🤣
鹹豬肉佐生菜
鹹豬肉本身比較偏鹹
配飯或搭配生菜一起食用都可以
高麗菜乾排骨湯
香檸蒸鮮魚
魚肉新鮮,以泰式檸檬魚方式料理
小朋友都很喜歡吃這道
手工醇豆花
我們點7人合菜,店家還是給我們8人份~很佛心
餐後吃碗古早味豆花甜點,為這餐畫下完美句點
小昭沒發現假日只提供合菜菜單(依人頭計算)
單點菜單上有小昭想吃的餐點,可惜當天無提供吃不到
想吃彩色粄條的朋友,要留意餐點的供應的時間
特別想吃花粄的朋友,
若平日用餐,務必提前一天預訂唷~
用餐後接著去美濃必安排的行程〖DIY手繪油傘體驗〗
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 軒味屋 彩色粄條
- FB
- (07) 681 2820
- 11:00~14:00
- 周一周二公休
- 高雄市美濃區中山路二段384號
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