周末安排了美濃半日遊

來到美濃,吃粄條是絕對要的

之前吃過 美興街的粄條

這次來吃 『 軒味屋 』

主打彩色粄條及客家風味菜

一周營業5天

每天只營業 3 小時 (11:00~14:00)

📢 2023/06/20起更改用餐消費方式

平日有單點,假日只提供❝合菜❞

合菜依人數出餐,國小一年級以下不計人數

假日訂位分4階梯

11:00、11:20、12:40、13:00

附近可路邊停車,算方便

餐廳外觀以紅磚搭配木製門窗,帶有復古傳統風韻

11點多抵達餐廳已經客滿

至櫃台登記人數及拿取號碼牌

菜單~660元至4000元合菜

平日有提供單點,假日只提供合菜

店家會依照人數點合菜套餐(蠻嚴格的)

用餐環境

整體佈置有濃厚的客家風味,代表美濃的紙傘

餐具自助區~有環保餐具及免洗餐具

一入座,沒多久就上菜,速度超快

我們共4大4小,一位幼兒園不列入計費,

所以點7人合菜2800元 (8菜1甜點)

花粄

花粄使用高雄147號米製程

每個顏色不同口味,紅色為甜菜根、黃色為山黃梔、綠色為地瓜葉、藍色為蝶豆花

📢 花粄平日須提前一天預訂!!

宛如色彩繽紛的畫板,

上頭多了食用花點綴,使之更豐富華麗

這道可以3種吃法,2吃為各沾2種醬食用

另1種為湯粄條,加入肉燥及熱高湯

想吃湯粄條時 ,左下的小壺可以請服務人員幫忙加熱湯

首先將粄條剪成自己喜愛大小的條狀

沾醬吃

湯粄條

彩衣涼粄

跟花粄一樣的食材,只是改變呈現的方式

多了白色原味粄條

彩色的粄條掛在木架上,噱頭十足

光視覺上就很吸引人,令人迫不及待想品嘗它的滋味

可以先品嘗它原本風味,再沾酸辣的獨門醬汁

小昭喜歡這微酸的滋味,炎熱夏日吃還蠻開胃

滷香豬腳

豬腳有滷到軟爛,風味跟 萬巒豬腳 不同味道

高麗菜封

高麗菜封是美濃經典客家菜之一

小昭覺得味道比較偏淡一些

水晶雞腿

雞腿肉肉質本身比較嫩,

上頭油蔥有加分,但是味道上還是少了一味,

原來是我們把附的沾醬給忘了🤣

鹹豬肉佐生菜

鹹豬肉本身比較偏鹹

配飯或搭配生菜一起食用都可以

高麗菜乾排骨湯

香檸蒸鮮魚

魚肉新鮮,以 泰式檸檬魚 方式料理

小朋友都很喜歡吃這道

手工醇豆花

我們點7人合菜,店家還是給我們8人份~很佛心

餐後吃碗古早味豆花甜點,為這餐畫下完美句點

小昭沒發現假日只提供合菜菜單(依人頭計算)

單點菜單上有小昭想吃的餐點,可惜當天無提供吃不到

想吃彩色粄條的朋友,要留意餐點的供應的時間

特別想吃花粄的朋友,

若平日用餐,務必提前一天預訂唷~

用餐後接著去美濃必安排的行程〖DIY手繪油傘體驗〗

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

軒味屋 彩色粄條

FB

(07) 681 2820

11:00~14:00

周一周二公休

高雄市美濃區中山路二段384號



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