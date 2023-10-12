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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄美濃-軒味屋 彩色粄條《 每天營業3小時• 平日單點• 假日合菜 》

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條《 每天營業3小時• 平日單點• 假日合菜 》

2023-10-12 17:00:00 chaoerh小昭 人氣：101
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：5篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 美濃區

造訪商家：軒味屋
phone07-6812-820
place高雄市美濃區中山路二段384號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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封3.jpg

 

周末安排了美濃半日遊

來到美濃,吃粄條是絕對要的

之前吃過美興街的粄條

這次來吃  軒味屋 

主打彩色粄條及客家風味菜

一周營業5天

每天只營業 小時 (11:00~14:00)

📢 2023/06/20起更改用餐消費方式

平日有單點,假日只提供合菜

合菜依人數出餐,國小一年級以下不計人數

假日訂位分4階梯

11:00、11:20、12:40、13:00

附近可路邊停車,算方便

 

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

餐廳外觀以紅磚搭配木製門窗,帶有復古傳統風韻

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

11點多抵達餐廳已經客滿

至櫃台登記人數及拿取號碼牌

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

菜單~660元至4000元合菜

平日有提供單點,假日只提供合菜

店家會依照人數點合菜套餐(蠻嚴格的)

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

用餐環境

整體佈置有濃厚的客家風味,代表美濃的紙傘

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

餐具自助區~有環保餐具及免洗餐具

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

一入座,沒多久就上菜,速度超快

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

我們共4大4小,一位幼兒園不列入計費,

所以點7人合菜2800元 (8菜1甜點)

 花粄 

花粄使用高雄147號米製程

每個顏色不同口味,紅色為甜菜根、黃色為山黃梔、綠色為地瓜葉、藍色為蝶豆花

📢 花粄平日須提前一天預訂!!

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

宛如色彩繽紛的畫板,

上頭多了食用花點綴,使之更豐富華麗

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

這道可以3種吃法,2吃為各沾2種醬食用

另1種為湯粄條,加入肉燥及熱高湯

想吃湯粄條時 ,左下的小壺可以請服務人員幫忙加熱湯

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

首先將粄條剪成自己喜愛大小的條狀

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

沾醬吃

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

湯粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

 彩衣涼粄 

跟花粄一樣的食材,只是改變呈現的方式

多了白色原味粄條

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

彩色的粄條掛在木架上,噱頭十足

光視覺上就很吸引人,令人迫不及待想品嘗它的滋味

可以先品嘗它原本風味,再沾酸辣的獨門醬汁

小昭喜歡這微酸的滋味,炎熱夏日吃還蠻開胃

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

 滷香豬腳 

豬腳有滷到軟爛,風味跟萬巒豬腳不同味道

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

 高麗菜封 

高麗菜封是美濃經典客家菜之一

小昭覺得味道比較偏淡一些

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

 水晶雞腿 

雞腿肉肉質本身比較嫩,

上頭油蔥有加分,但是味道上還是少了一味,

原來是我們把附的沾醬給忘了🤣

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

 鹹豬肉佐生菜 

鹹豬肉本身比較偏鹹

配飯或搭配生菜一起食用都可以

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

  高麗菜乾排骨湯  

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

 香檸蒸鮮魚 

魚肉新鮮,以泰式檸檬魚方式料理

小朋友都很喜歡吃這道

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

 手工醇豆花 

我們點7人合菜,店家還是給我們8人份~很佛心

餐後吃碗古早味豆花甜點,為這餐畫下完美句點

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條

 

小昭沒發現假日只提供合菜菜單(依人頭計算)

單點菜單上有小昭想吃的餐點,可惜當天無提供吃不到

想吃彩色粄條的朋友,要留意餐點的供應的時間

特別想吃花粄的朋友,

若平日用餐,務必提前一天預訂唷~

用餐後接著去美濃必安排的行程DIY手繪油傘體驗

 

高雄美濃-軒味屋 彩色粄條《 每天營業3小時• 平日單點• ,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 軒味屋 彩色粄條
  • FB
  • (07) 681 2820
  • 11:00~14:00 
  • 周一周二公休
  • 高雄市美濃區中山路二段384號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

高雄美濃-阿香的廚房ibu Kitchen《入選米其林推薦餐廳》

高雄美濃-里長台灣鯛《2022年客家小炒全國爭霸賽 南區亞軍 》

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