馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳

位於南京復興站附近的馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳，今年全新開幕，典雅氣派的大理石裝潢用餐空間寬敞舒適，就像家裡附近好鄰居想吃大餐時的好選擇，不管是情侶生日餐廳要慶生、約會、慶祝紀念日或是公司家庭聚餐都很適合，訂位時告知用餐目的還有氣球裝飾，台北特色餐廳生日餐點龍蝦豬肋排通通有，還可以以平價價格加購Prime等級牛肉，台北生日餐廳推薦給軟絲們。馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳一樣收錄在軟西的台北情人節餐廳、台北浪漫餐廳、南京復興站美食推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:台北生日餐廳推薦》馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳◅

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳用餐環境

位於南京復興站、小巨蛋站附近的馥境nearby，一進門就被氣派大理石裝潢吸引，整體典雅大氣，雖然可能不是最新潮流網美拍照造景，但穩重華麗風格讓不少家庭都選擇來馥境nearby聚餐或慶生，環境滿寬敞，也非常適合企業尾牙或公司吃飯。

訂位時告之用餐目的，還可以請馥境nearby幫忙氣球佈置，蛋糕上面也可以寫一些祝福話語，來馥境nearby慶生吃飯超有面子，軟西用餐當天就看到不少客人來吃生日大餐，朋友生日餐廳推薦給軟絲們啦。

馥境nearby座位滿多，除了大長桌外，也有雙人情人雅座或是4人小家庭聚餐，隔簾放下來搖身一變輕隔間比較有隱私性，不管是女朋友生日餐廳或是男友生日餐廳台北慶生都很推薦，氣氛滿好也很適合約會、慶祝周年紀念吃飯等，其他約會餐廳可參考台北情人節餐廳、台北浪漫餐廳推薦。

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳美食介紹

雙人套餐(NT3800)

季節田園沙拉(凱薩)

季節田園沙拉(和風)

這次柯軟吃的是馥境nearby雙人套餐，人均2000左右就有龍蝦豬肋排，前菜甜點飲料等，我們吃到超撐還打包回家，只能說這價格在台北約會餐廳中算是相當佛心呀，平日中午時段馥境nearby還有商業午餐，文末有馥境菜單，軟西也列出馥境nearby生日餐廳台北優惠活動供軟絲們參考。

沙拉凱薩醬是馥境nearby主廚特調，酸甜稠奶香依附在爽脆生菜上，吃到尾韻還有點點細碎蒜香不濃烈不搶戲，但化龍點睛，穿梭其中的辛香感很開胃，和風醬微酸爽搭配豐盛美生菜、小黃瓜、玉米筍等，口口清新滿。

手工軟法

馥境nearby麵包內餡輕盈空氣感柔軟酥香，外層烤得酥脆咬起來卡滋卡滋，抹上奶油後更是香濃醇奶香四溢。

松露玉米濃湯

馥境nearby玉米濃湯不像坊間是比較細緻順滑的，反而是喝得到粒粒分明細碎顆粒感，一喝下去立體玉米感在口中翻滾跳躍，感覺得出用心手做的溫度!

龍蝦濃湯

龍蝦濃湯超!級!濃!鮮!一喝下去鋪天蓋地的濃厚海鮮鮮味襲來，軟西覺得很像五之神的拉麵湯底XD喜歡重口味鮮香的朋朋會喜歡，不過這道對柯軟來說比較偏重一點，喝幾口嚐鮮就可以啦。

醬料盤(龍蝦醬、芒果優格、酸椒醬)

這個小熊盤子一端上桌超浮誇，根本就是貴婦下午茶等級的擺盤，整個金光閃閃華麗富貴，上面醬料可搭配等等的龍蝦食用，軟西覺得最搭的就是龍蝦醬，除了龍蝦本身超鮮甜外，又更添了股鹹香甘美，酸椒細緻辣感巴著彈口蝦體，推薦給軟絲們試試。

法國艾許奶油手工馬鈴薯泥

馥境nearby手工自製馬鈴薯泥，看似簡單用法國奶油和鹽調味，實則相當細緻綿密，擠花盛在透明玻璃杯中好像在吃奶香綿滑冰淇淋，增添了點高級感。

季節性配菜(金沙杏鮑菇)

金沙鹹香杏鮑菇厚實豐厚Juicy，色澤金黃又香氣撲鼻，這道超涮嘴!

松露燉飯

有著豐富香氣松露燉飯黏稠感適中，米心帶點點彈勁濃郁芳香。

北海道生食級大干貝

馥境nearby的干貝超大顆多汁，表面煎得恰恰整顆飽滿肥美，一人2000上下可以吃到這麼多頂級食材CP值很高呀!

南非活鮑魚

鮑魚本身沒有太重鹹的調味，咬起來紮實帶Q度。

馥境秘製舒肥慢烤豬肋排

豬肋排是馥境nearby招牌料理之一，外層主廚秘制醬汁甜鹹甜鹹醬香濃厚，豬肋排用舒肥方式，肉質不乾柴，把水分牢牢鎖在裡頭，輕輕用牙齒咬開就可以分離化開，沒有可怕豬腥味十足展現肉的鹹香，難怪是馥境nearby必點招牌菜!

以生日餐廳平價來說馥境nearby食材環境服務都有一定水準，生日慶生想吃頓大餐一次網羅牛豬海鮮，台北生日餐廳推薦給軟絲們。

波士頓活龍蝦

看這龍蝦不僅超大隻還滿滿蟹膏，超級新鮮因為一用刀叉叉起就殼肉分離，馥境nearby很貼心還附上吃龍蝦工具，蝦螯的部分非常容易扒開不會看得到吃不到森氣氣。

龍蝦肉質緊實鮮美彈口，整體肥Q豐沛海味，時不時還會滴下龍蝦湯汁滿滿自然鮮美，只能說壽星吃這餐幸福度破表!

鮮奶茶

柯柯的奶茶~喝起來滿醇順，搭配甜點剛剛好。

夏日風情氣泡飲

軟西的氣泡飲就是柚子口味，雖然拍照放了一下比較沒什麼氣泡感，但柚子清香爽口很消暑。

提拉米蘇

馥境nearby的提拉米蘇比較濕潤綿密，可可和咖啡風味顯著，雖然沒有酒香，但微微苦甜化在口中搭飲品不甜膩。

水果奶酪

水果奶酪會隨季節變換，夏天就是要吃爆酸甜芒果，馥境nearby芒果切得小塊狀和下方絲滑奶香濃郁奶酪清爽。

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳菜單

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳 商業午餐晚餐菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳

位於南京復興站附近的馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳，2023全新開幕，典雅氣派的大理石裝潢用餐空間寬敞舒適，不管是要慶生、約會、情侶夫妻慶祝周年紀念日、家庭聚餐、公司尾牙等都很適合，訂位時告知用餐目的還有氣球裝飾，人均2000左右龍蝦豬肋排干貝通通有，台北生日餐廳推薦給軟絲們。馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳一樣收錄在軟西的台北情人節餐廳、台北浪漫餐廳、南京復興站美食推薦中。

▻原文:台北生日餐廳推薦》馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳◅

※本文為邀稿合作文※

▻軟絲專屬優惠碼◅ ✓ Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250

✓ UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100

✓ FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金

✓ WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 訂房優惠





▻合作請洽：[email protected]◅

▻歡迎追蹤軟西◅







↓你可能會想看↓

台北燒肉推薦

台北約會餐廳推薦

台北浪漫餐廳推薦

25家台北餐酒館推薦

板南線餐酒館

東區餐酒館

信義區餐酒館

大安區餐酒館

中山區餐酒館

10家包廂餐酒館

忠孝敦化餐酒館

忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館

15家台北居酒屋

台北串燒

台北日本料理

台北韓式料理

台北火鍋推薦