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台北生日餐廳平價推薦「馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳」 - 軟西，遊記

2023-10-12 17:21:45 軟西，遊記 人氣：100
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軟西，遊記

發表篇數：454篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：馥境排餐 Nearby
place台北市松山區八德路二段447號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳

位於南京復興站附近的馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳，今年全新開幕，典雅氣派的大理石裝潢用餐空間寬敞舒適，就像家裡附近好鄰居想吃大餐時的好選擇，不管是情侶生日餐廳要慶生、約會、慶祝紀念日或是公司家庭聚餐都很適合，訂位時告知用餐目的還有氣球裝飾，台北特色餐廳生日餐點龍蝦豬肋排通通有，還可以以平價價格加購Prime等級牛肉，台北生日餐廳推薦給軟絲們。馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳一樣收錄在軟西的台北情人節餐廳台北浪漫餐廳南京復興站美食推薦中。

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跟著軟西看下去

▻原文:台北生日餐廳推薦》馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳用餐環境

位於南京復興站、小巨蛋站附近的馥境nearby，一進門就被氣派大理石裝潢吸引，整體典雅大氣，雖然可能不是最新潮流網美拍照造景，但穩重華麗風格讓不少家庭都選擇來馥境nearby聚餐或慶生，環境滿寬敞，也非常適合企業尾牙或公司吃飯。

訂位時告之用餐目的，還可以請馥境nearby幫忙氣球佈置，蛋糕上面也可以寫一些祝福話語，來馥境nearby慶生吃飯超有面子，軟西用餐當天就看到不少客人來吃生日大餐，朋友生日餐廳推薦給軟絲們啦。

馥境nearby座位滿多，除了大長桌外，也有雙人情人雅座或是4人小家庭聚餐，隔簾放下來搖身一變輕隔間比較有隱私性，不管是女朋友生日餐廳或是男友生日餐廳台北慶生都很推薦，氣氛滿好也很適合約會、慶祝周年紀念吃飯等，其他約會餐廳可參考台北情人節餐廳台北浪漫餐廳推薦

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳美食介紹

雙人套餐(NT3800)

季節田園沙拉(凱薩)

季節田園沙拉(和風)

這次柯軟吃的是馥境nearby雙人套餐，人均2000左右就有龍蝦豬肋排，前菜甜點飲料等，我們吃到超撐還打包回家，只能說這價格在台北約會餐廳中算是相當佛心呀，平日中午時段馥境nearby還有商業午餐，文末有馥境菜單，軟西也列出馥境nearby生日餐廳台北優惠活動供軟絲們參考。

沙拉凱薩醬是馥境nearby主廚特調，酸甜稠奶香依附在爽脆生菜上，吃到尾韻還有點點細碎蒜香不濃烈不搶戲，但化龍點睛，穿梭其中的辛香感很開胃，和風醬微酸爽搭配豐盛美生菜、小黃瓜、玉米筍等，口口清新滿。

手工軟法

馥境nearby麵包內餡輕盈空氣感柔軟酥香，外層烤得酥脆咬起來卡滋卡滋，抹上奶油後更是香濃醇奶香四溢。

松露玉米濃湯

馥境nearby玉米濃湯不像坊間是比較細緻順滑的，反而是喝得到粒粒分明細碎顆粒感，一喝下去立體玉米感在口中翻滾跳躍，感覺得出用心手做的溫度!

龍蝦濃湯

龍蝦濃湯超!級!濃!鮮!一喝下去鋪天蓋地的濃厚海鮮鮮味襲來，軟西覺得很像五之神的拉麵湯底XD喜歡重口味鮮香的朋朋會喜歡，不過這道對柯軟來說比較偏重一點，喝幾口嚐鮮就可以啦。

醬料盤(龍蝦醬、芒果優格、酸椒醬)

這個小熊盤子一端上桌超浮誇，根本就是貴婦下午茶等級的擺盤，整個金光閃閃華麗富貴，上面醬料可搭配等等的龍蝦食用，軟西覺得最搭的就是龍蝦醬，除了龍蝦本身超鮮甜外，又更添了股鹹香甘美，酸椒細緻辣感巴著彈口蝦體，推薦給軟絲們試試。

法國艾許奶油手工馬鈴薯泥

馥境nearby手工自製馬鈴薯泥，看似簡單用法國奶油和鹽調味，實則相當細緻綿密，擠花盛在透明玻璃杯中好像在吃奶香綿滑冰淇淋，增添了點高級感。

季節性配菜(金沙杏鮑菇)

金沙鹹香杏鮑菇厚實豐厚Juicy，色澤金黃又香氣撲鼻，這道超涮嘴!

松露燉飯

有著豐富香氣松露燉飯黏稠感適中，米心帶點點彈勁濃郁芳香。

北海道生食級大干貝

馥境nearby的干貝超大顆多汁，表面煎得恰恰整顆飽滿肥美，一人2000上下可以吃到這麼多頂級食材CP值很高呀!

南非活鮑魚

鮑魚本身沒有太重鹹的調味，咬起來紮實帶Q度。

馥境秘製舒肥慢烤豬肋排

豬肋排是馥境nearby招牌料理之一，外層主廚秘制醬汁甜鹹甜鹹醬香濃厚，豬肋排用舒肥方式，肉質不乾柴，把水分牢牢鎖在裡頭，輕輕用牙齒咬開就可以分離化開，沒有可怕豬腥味十足展現肉的鹹香，難怪是馥境nearby必點招牌菜!

以生日餐廳平價來說馥境nearby食材環境服務都有一定水準，生日慶生想吃頓大餐一次網羅牛豬海鮮，台北生日餐廳推薦給軟絲們。

波士頓活龍蝦

看這龍蝦不僅超大隻還滿滿蟹膏，超級新鮮因為一用刀叉叉起就殼肉分離，馥境nearby很貼心還附上吃龍蝦工具，蝦螯的部分非常容易扒開不會看得到吃不到森氣氣。

龍蝦肉質緊實鮮美彈口，整體肥Q豐沛海味，時不時還會滴下龍蝦湯汁滿滿自然鮮美，只能說壽星吃這餐幸福度破表!

鮮奶茶

柯柯的奶茶~喝起來滿醇順，搭配甜點剛剛好。

夏日風情氣泡飲

軟西的氣泡飲就是柚子口味，雖然拍照放了一下比較沒什麼氣泡感，但柚子清香爽口很消暑。

提拉米蘇

馥境nearby的提拉米蘇比較濕潤綿密，可可和咖啡風味顯著，雖然沒有酒香，但微微苦甜化在口中搭飲品不甜膩。

水果奶酪

水果奶酪會隨季節變換，夏天就是要吃爆酸甜芒果，馥境nearby芒果切得小塊狀和下方絲滑奶香濃郁奶酪清爽。

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳菜單

台北生日餐廳 馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳 商業午餐晚餐菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳

位於南京復興站附近的馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳，2023全新開幕，典雅氣派的大理石裝潢用餐空間寬敞舒適，不管是要慶生、約會、情侶夫妻慶祝周年紀念日、家庭聚餐、公司尾牙等都很適合，訂位時告知用餐目的還有氣球裝飾，人均2000左右龍蝦豬肋排干貝通通有，台北生日餐廳推薦給軟絲們。馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳一樣收錄在軟西的台北情人節餐廳台北浪漫餐廳南京復興站美食推薦中。

▻原文:台北生日餐廳推薦》馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳

※本文為邀稿合作文※ 

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馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳

✓馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳地址：台北市松山區八德路二段447號(地圖點我)

✓馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或文湖線(BR號線、棕色線)南京復興站

✓馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳電話：02-27715881

✓馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00

✓馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳臉書粉絲團馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳 FB

✓備註：可訂位，週年紀念或生日慶生可協助佈置氣球，生日當月壽星蛋糕可寫祝福話語，視情況招待紅酒或白酒

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳可以訂位嗎?

馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳可訂位，建議訂位。

馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳生日優惠是什麼?

馥境nearby龍蝦牛排烤肋排餐廳可於訂位時告知用餐目的，會準備佈置氣球及卡片，蛋糕可寫祝福話語，視情況招待紅酒或白酒。



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軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

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