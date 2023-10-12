台北越式洗頭推薦，最近超夯的越式洗頭是不是讓你感到相當好奇，總覺得很神祕但又想試試看，明明只是洗頭怎麼還有全身按摩、掏耳、去角質、敷臉......，全套一條龍式的服務光想就覺得很不錯，當然要找天休假來去體驗看看，奧黛藍越式洗頭就位在南港昆陽捷運站這邊，從捷運站走過來約8分鐘，旁邊就是公車站牌-國華新村站交通非常方便，而且從早上10點營業到凌晨12點，下班後過來洗個頭放鬆也超舒適的

奧黛藍越式洗頭

台北市南港區忠孝東路六段246號1樓

02-26539033

10:00–00:00

奧黛藍越式洗頭｜環境

會想來奧黛藍越式洗頭體驗看看是因為它的環境非常明亮，我很怕按摩店是暗暗的那種，一走進奧黛藍越式洗頭有能聞到淡淡的香氛氣息跟輕柔的音樂很舒服

門口的位置設置了舒適的休憩區，大家可以坐在這邊等候，前面還有闆娘特別準備的點心跟茶飲可以免費享用，光是明亮的環境就讓我覺得很加分啦

這裡一共有六張按摩檯位置不算太多，每個位置也都有隔簾可以隔開，保有隱私，倘若你是姊妹或情侶一起來體驗也能幫你安排一起變成小包廂，通常下午、晚上或是假日想來體驗建議要提前預約，不然很容易客滿喔

旁邊還有沙龍級的吹頭髮區，整個流程體驗完還有小姊姊貼心幫你吹乾頭髮呢

奧黛藍越式洗頭｜價目表

奧黛藍越式洗頭不管男女都可以來體驗，有分兩種價位，B套餐足足有2個多小時，搭配了全身精油按摩，真的從頭到腳都給你舒暢一番，我當然是選這個啦，如果預算沒那麼多底下也有單選的項目，另外套餐部分也有買8送1、買5送1的優惠，買越多越划算啦

奧黛藍越式洗頭｜體驗流程

一開始會先換上半身浴袍後就先來個中草藥泡腳，先讓腿部舒緩開來就能增加循環喔

接著就是肩頸按摩舒壓，剛好我就是那種常滑手機、低頭打電腦的人，先來把我僵硬的肩頸給按開真的好放鬆，力道輕重都可以跟小姐姐說喔

大家會不會以為一開始就是要洗頭了，洗頭的部分還沒那麼快啦，從頭開始先指壓按摩，頭皮按摩我最喜歡，因為我很常頭痛，這樣按一按真的放鬆許多

還有臉部保養也不能錯過，按摩卸妝後就是去角質、洗臉、精油按摩、機器按摩導入，不僅讓你全身放鬆，臉部肌膚還會啵亮啵亮的捏

敷上面膜後，接著才是洗頭的重頭戲，從頭皮去角質、頭皮刮痧按摩、洗頭，溫柔的手法真的讓你沉醉其中

大家常看到的應該是這一幕，用特殊的圓形流水管在你的頭部跟頸部持續做流水spa，水一直柔柔的撒向身體，聽著水聲會漸漸地想進入夢鄉，哈哈，是我平常壓力太大嗎

這時候小姐姐也沒閒著喔，從手開始做精油按摩，正面按完換背面，全身都可以得到全方位的舒壓

還沒完~還沒完~最後還有采耳跟耳燭的部分，精緻的羽毛在你耳邊撓啊撓的，非常酥麻啊~

結束後也會提供熱茶跟小點心，因為放鬆完總是會覺得肚子餓餓的咩

吹頭髮也不用自己來，但只有吹順而已，沒有幫你吹造型喔

第一次體驗越式洗頭就上手，哈哈，奧黛藍越式洗頭每個步驟都好專業，而且姐姐們都很細心耶，也會特別幫我加強需要放鬆的部分，我自己蠻愛頭皮按摩那一段，對於我們常常頭痛的人真的很放鬆，洗頭的手法也好輕柔，我都不知道睡了幾次，哈哈

這是闆娘喔，超美的，還送我小禮物，大家趕快來南港的奧黛藍越式洗頭體驗一下正宗的越式洗頭啦~!

店家/景點資訊

❖店家名稱：奧黛藍越式洗頭

❖所在地址：台北市南港區忠孝東路六段246號1樓

❖店家電話：02-26539033

❖營業時間：10:00–00:00

❖奧黛藍越式洗頭 粉絲專頁

❖奧黛藍越式洗頭 官方網站

交通資訊