燒肉最誘人的魅力，

就是炭火與食物接觸的那一刻，

散發出的迷人香味，令人難以忘懷！

只是，燒烤到處都有，但好吃的燒肉店在哪呢？

推薦【胡同燒肉】

有好吃的燒肉食材，還有專人代烤、解說服務，

讓吃燒肉變得超輕鬆，還能長知識！

#台北燒肉 信義區美食

【醐同燒肉夜食-胡同燒肉5號店】

地址：台北市 信義區 松壽路22號2樓 ( Neo19 )

交通： 市政府站 3號出口步行15分鐘

電話：02-2723-8838

營業時間：11:30~14:30 / 17:30~23:30

官網： http://www.hutong.com.tw

FB： 醐同燒肉夜食-胡同燒肉5號店-

【胡同燒肉】

提供精緻日式燒肉服務，

堅持以當天處理的新鮮頂級食材及親切的服務態度，

讓每位顧客在此用餐如置身於昔日胡同街坊之間，

感受賓至如歸的和樂氛圍。

▼信義區胡同店內裝潢以木色系為主，

座位以6人長桌居多，

每桌中間都有設置烤爐，

也有獨立的包廂區和吧台區。

▼包廂區

▼吧台區，約有15個座位。

▼調酒吧台

【胡同燒肉菜單】

店內菜色以單點式為主，

有牛肉、豬肉、雞肉、蔬食、前菜…等，可依喜好選擇！

不定期還會推出新菜色呢！

✔️用餐時間為二小時

✔️收10％服務費

▶️ (胡同燒肉 菜單)

▼點完餐後，每桌會送上搭配燒肉的沾料，

有「細蔥、洋蔥丁、檸檬汁」，

可依喜好自己調配，清爽又解膩。

【生菜、泡菜、蒜片】

各種新鮮生菜搭配燒肉，

吃起來清爽又解膩。

【三味珍寶鮮干貝】$520

新鮮干貝上，放著黑魚子醬、海膽、蟹膏，

三種頂級海味，搭配鮮甜的干貝，

相互碰撞的滋味超級鮮美，令人大飽口福。

▼吃完冷盤後，大家都蠢蠢欲動，準備開火吃燒肉囉！！

【和牛牛舌】

胡同招牌必點牛舌

上頭滿滿的蔥花，只要烤單面熟即可入口！

牛舌脆脆又多汁獨特的口感，

吃過就回不去了啊！

【和牛辮子肉】$420

以為會有什麼神奇口感，

結果就是乾乾硬硬的…

MD...被外型給騙了！🙄

【和牛板腱肉】$1280

完美的油花加上超級厚切的和牛，

任誰看了都會被征服吧！🥰

一咬下去油脂爆發的口感，太銷魂了！

【和牛臀上蓋肉】$580

包著洋蔥一起吃，層次多又多汁！

【牛五花】$340

蛋寶每次來胡同必點「醬燒牛五花」，

這一盤是二份！！！

這滿滿的肉肉，讓我看得整個心花怒放！

▼牛五花，吃起來軟嫩，

又帶有醬汁的鹹甜香氣，

搭配白飯超對味！

【A5日本和牛肩胛小排-薄切】$1280

粉嫩嫩的和牛，

油脂像大理石紋的美麗動人，

這模樣，看了讓人銷魂！😍

▼五分的熟度放入口中，

油脂豐沛超級軟嫩，有種入口即化的感覺！

滿口牛油香讓人會欲罷不能啊~

好想把整盤都獨自佔有！😋

【和牛內橫膈膜-椒鹽】$580

牛橫膈膜肉是非常稀有的部位，

這一盤10片的和牛橫膈膜，油脂均勻，

店家已先將用椒鹽調味過！

▼烤過的和牛橫膈膜，味道香濃，

入口後，牛肉的油脂在口中化開，

吃起來柔嫩中帶點肉的咬勁和味道~👍

【霜降松阪豬】$240

粉嫩的肉質裡夾帶著細細的油花，看起來超鮮嫩，

店家已先灑上胡椒鹽調味。

▼烤完後的松阪豬，

肉香飽滿多汁、軟嫩中有脆脆的口感，

這恰到好處的美味，令人滿足。

【去骨土雞腿肉】$180

這是店員推薦的品項，

土雞腿肉，來自台灣國產黃金雞，

搭配蒜味奶油，吃起來滑嫩，

皆已去骨，口感很不錯！

【草蝦六隻】$240

上桌時草蝦殼皆已去除，且已灑上椒鹽調味過，

烤好的蝦肉飽滿緊實，吃的到鮮甜感，

整隻放入口中，更是無比的滿足！💕

【冰卷】(320元)

薄片狀的冰卷，其實已是熟食，

只要放到烤網上加熱幾秒就能食用了，

吃起來滑順彈牙，深受大家的喜愛！





【厚切鮭魚】$300

每日限量的品項之一，

店員告知我們，鮭魚的最佳熟度為五分熟，

但我個人偏愛三分熟的啊~

▼三分熟度的鮭魚肉超級柔軟，

就像是在吃炙燒鮭魚生魚片的感覺，好美味。

【青椒】$60

吃完肉肉、海鮮後，來點輕爽的蔬食解解膩吧！

店家已先將青椒先灑上椒鹽調味，

吃起來脆脆甜甜的，很爽口。

【椒鹽杏鮑菇】$120

杏鮑菇只要烤到一面出水就可以吃了！

吃起來溼潤又軟彈，味道很鮮。

《蛋寶543》

【胡同燒肉夜食】

這間可是我心目中的最愛燒肉店，

從小吃到大還沒吃膩，這就厲害了吧！

食材新鮮種類多，從和牛、牛雞豬、海鮮、蔬菜一應具全，

想當牛靠著檸檬汁一醬打天下，

到現在還是廣受好評繼續沿用，

不需過多調味就非常好吃，

還有專人代烤服務，吃烤肉時不會非常忙碌，

所以，來這用餐心情都會非常愉悅呢~

推薦給愛吃燒肉的大家！❤️

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