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最狂親子飯店，擁有一整層的親子設施

2300坪空間有球池、賽車道、辦家家酒

居然還有水上溜滑梯，根本是為小朋友而存在的飯店

同時擁有三館住宿空間，煙波早餐總是不會令人失望

融入許多當地食材，一早就有龍蝦湯可以喝!太狂

【煙波大飯店(新竹湖濱館)】

煙波大飯店(新竹湖濱館)介紹

一夥人家庭聚會選擇新竹煙波的湖濱館

湖濱館算是目前桃竹苗一帶最大親子渡假休閒飯店

更是親子度假飯店首選，廣大的親子遊戲空間，可以實現親子陪伴共玩

館內共有三棟不同風格建築，香榭館、麗池館、溫莎館

最吸引人的就是2300坪室內兒童樂園「卡樂次元」及全年溫水泳池等設施

讓家長陪伴孩子共玩、共創，無論刮風下雨，都能盡情享受歡樂時光

煙波大飯店(新竹湖濱館)入退房時間

新竹煙波的入房時間是16:00，如果提早到可以先掃QR CODE抽號碼牌

接著可以先玩設施，到了您的號碼再到櫃台辦理手續即可

退房時間則是中午12點

煙波大飯店(新竹湖濱館)設施

2300坪的設施全部都集中在同一層樓，非常方便

泳池 SPA水療區

煙波新竹湖濱館為新竹頗負盛名的泳池飯店

室內水區設施包含溫水游泳池、SPA水療區與專為兒童打造的戲水池

讓想在飯店盡情享受美好假期的旅客，可以不受天候因素，盡情體驗多元的戲水樂趣

三溫暖

飯店擁有完善的烤箱、蒸氣室與冷熱水池

皆規劃男女專屬空間，在靜謐的無壓空間找回全身放鬆的舒適感

(因為顧及隱私所以就沒有特別拍照囉)

健身房

選用頂級進口跑步機、重量訓練等專業器材，為專注體態雕塑的貴賓提供優質的場域設備

小彩虹嬰幼兒樂園

在安全的遊戲環境中透過感官遊戲增加親子互動與感情

共同創造成長的美好回憶

有各種的情境小空間，你可以扮演麵包師傅也可以扮演廚師

透過很多小道具，增進親子間關係

另外有超大一區的球池和攀爬類的遊樂設施

許多小朋友玩得不亦樂乎

另外一區，居然還有賽車道，每個小朋友坐乘著電動車

依照標線行駛在車道～途中還有交通號誌，超可愛的

煙波大飯店(新竹湖濱館)房型介紹

房型的部分有分麗池館和香榭館

今天入住的房型是在【香榭館的尊榮家庭房】

坪數為13坪，以現代簡約風格，一旁有全景的落地窗，自然採光，提供舒適的休憩空間

配備兩大床(160*200cm)

使用英國百年皇室御用名床Slumberland斯林百蘭

房內設置可供多人休憩的小客廳，晚上三五好友聚餐聊天都很方便

入房的玄關空間也非常大，一旁還有洗手台

在玄關配置洗手台是較少看見，可能一進門要洗個手或洗把臉很方便！

Mini Bar，各式各樣的茶包及咖啡包

冰箱內有果汁和碳酸飲料，可惜沒有膠囊咖啡機

睡眠區旁邊就是通往浴室的通道

有個開放式的衣櫥，拖鞋和吹風機都在這

浴室的空間算是普通大，簡單的乾濕分離

備有浴缸，晚上可以好好的泡個澡

飯店提倡環保關係，所以沒有主動提供一次性的備品

可以自己帶個牙刷牙膏喔！比較環保

煙波大飯店(新竹湖濱館)早餐

我說煙波飯店的早餐真的不會令我失望

因為假日關係，在場地的部分可以分兩區用餐，餐點內容是一樣的

直接使用宴客餐廳佈置成早餐用餐地點，整個超寬廣的

早餐就佈置在廊道兩旁，餐點非常多樣化

一早就可以喝得到龍蝦湯啊，誰受得了

麵包區

飲料區

當然也有現點現做的熟食區

甚至可以吃得到LONGTAIL restaurant & Bar的鮮蝦漢堡

自製手工豆花

煙波大飯店(新竹湖濱館)評價

我只能說煙波的湖濱館真的太狂了

光是小朋友的遊樂設施就多到不行

基本上從check in進來後，就不用想要脫離飯店了

叫個外送或吃吃餐廳，就繼續讓小朋友放電

果然是親子飯店最佳選擇之一啊，推薦給大家

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煙波大飯店(新竹湖濱館)飯店資訊

地址：新竹市東區明湖路773號

電話：03-520-3181

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交通資訊

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