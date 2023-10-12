為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【新竹東區│住宿】煙波大飯店(新竹湖濱館)。新竹親子飯店推薦，擁有2300坪設施空間，實現親子共玩共創

【新竹東區│住宿】煙波大飯店(新竹湖濱館)。新竹親子飯店推薦，擁有2300坪設施空間，實現親子共玩共創

2023-10-12 21:10:05 Jason's Life 人氣：102
share
窩客好文

Jason's Life

發表篇數：785篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：煙波大飯店 新竹湖濱館(新竹市旅館021號)
phone03-5203-181
place新竹市東區明湖路773號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
傳給朋友看
加入官方@LINE

最狂親子飯店，擁有一整層的親子設施

2300坪空間有球池、賽車道、辦家家酒

居然還有水上溜滑梯，根本是為小朋友而存在的飯店

同時擁有三館住宿空間，煙波早餐總是不會令人失望

融入許多當地食材，一早就有龍蝦湯可以喝!太狂

【煙波大飯店(新竹湖濱館)】

煙波大飯店(新竹湖濱館)介紹

一夥人家庭聚會選擇新竹煙波的湖濱館

湖濱館算是目前桃竹苗一帶最大親子渡假休閒飯店

更是親子度假飯店首選，廣大的親子遊戲空間，可以實現親子陪伴共玩

館內共有三棟不同風格建築，香榭館、麗池館、溫莎館

最吸引人的就是2300坪室內兒童樂園「卡樂次元」及全年溫水泳池等設施

讓家長陪伴孩子共玩、共創，無論刮風下雨，都能盡情享受歡樂時光

煙波大飯店(新竹湖濱館)入退房時間

新竹煙波的入房時間是16:00，如果提早到可以先掃QR CODE抽號碼牌

接著可以先玩設施，到了您的號碼再到櫃台辦理手續即可

退房時間則是中午12點

煙波大飯店(新竹湖濱館)設施

2300坪的設施全部都集中在同一層樓，非常方便

泳池 SPA水療區

煙波新竹湖濱館為新竹頗負盛名的泳池飯店

室內水區設施包含溫水游泳池、SPA水療區與專為兒童打造的戲水池

讓想在飯店盡情享受美好假期的旅客，可以不受天候因素，盡情體驗多元的戲水樂趣

三溫暖

飯店擁有完善的烤箱、蒸氣室與冷熱水池

皆規劃男女專屬空間，在靜謐的無壓空間找回全身放鬆的舒適感

(因為顧及隱私所以就沒有特別拍照囉)

健身房

選用頂級進口跑步機、重量訓練等專業器材，為專注體態雕塑的貴賓提供優質的場域設備

小彩虹嬰幼兒樂園

在安全的遊戲環境中透過感官遊戲增加親子互動與感情

共同創造成長的美好回憶

有各種的情境小空間，你可以扮演麵包師傅也可以扮演廚師

透過很多小道具，增進親子間關係

另外有超大一區的球池和攀爬類的遊樂設施

許多小朋友玩得不亦樂乎

另外一區，居然還有賽車道，每個小朋友坐乘著電動車

依照標線行駛在車道～途中還有交通號誌，超可愛的

煙波大飯店(新竹湖濱館)房型介紹

房型的部分有分麗池館和香榭館

今天入住的房型是在香榭館的尊榮家庭房】

坪數為13坪，以現代簡約風格，一旁有全景的落地窗，自然採光，提供舒適的休憩空間

配備兩大床(160*200cm)

使用英國百年皇室御用名床Slumberland斯林百蘭

房內設置可供多人休憩的小客廳，晚上三五好友聚餐聊天都很方便

入房的玄關空間也非常大，一旁還有洗手台

在玄關配置洗手台是較少看見，可能一進門要洗個手或洗把臉很方便！

Mini Bar，各式各樣的茶包及咖啡包

冰箱內有果汁和碳酸飲料，可惜沒有膠囊咖啡機

睡眠區旁邊就是通往浴室的通道

有個開放式的衣櫥，拖鞋和吹風機都在這

浴室的空間算是普通大，簡單的乾濕分離

備有浴缸，晚上可以好好的泡個澡

飯店提倡環保關係，所以沒有主動提供一次性的備品

可以自己帶個牙刷牙膏喔！比較環保

煙波大飯店(新竹湖濱館)早餐

我說煙波飯店的早餐真的不會令我失望

因為假日關係，在場地的部分可以分兩區用餐，餐點內容是一樣的

直接使用宴客餐廳佈置成早餐用餐地點，整個超寬廣的

早餐就佈置在廊道兩旁，餐點非常多樣化

一早就可以喝得到龍蝦湯啊，誰受得了

麵包區

飲料區

當然也有現點現做的熟食區

甚至可以吃得到LONGTAIL restaurant & Bar的鮮蝦漢堡

自製手工豆花

煙波大飯店(新竹湖濱館)評價

我只能說煙波的湖濱館真的太狂了

光是小朋友的遊樂設施就多到不行

基本上從check in進來後，就不用想要脫離飯店了

叫個外送或吃吃餐廳，就繼續讓小朋友放電

果然是親子飯店最佳選擇之一啊，推薦給大家

—————————————–

煙波大飯店(新竹湖濱館)飯店資訊

地址：新竹市東區明湖路773號

電話：03-520-3181

—————————————–

交通資訊


延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

【台中沙鹿｜美食】想窩11餐旅館。親子餐廳結合

【台中沙鹿｜美食】星星複合式夜景餐廳。台中夜

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

Jason's Life

發表篇數：785篇

分享我所吃到、喝到、玩到、樂到 Let's Go 痞克邦：http://jason123455.pixnet.net/blog FB：http://www.facebook.com/chinglin.chen.54 E-mail：jason123455@yahoo.com.tw

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
新竹飯店 照片

新竹飯店

5.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
新竹老爺酒店 照片

新竹老爺酒店

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
新竹國賓大飯店 照片

新竹國賓大飯店

4.05 (3人評鑑)

區域：新竹市東區
新竹福華大飯店 照片

新竹福華大飯店

4.60 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
Hotel Indigo 新竹英迪格酒店 (新竹市旅館068號) 照片

Hotel Indigo 新竹英迪格酒店 (新竹市旅館068號)

4.38 (3人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up