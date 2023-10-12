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藏很深！真正的菜市場巷弄美食，在地人才知道的巷仔內～榨菜肉絲麵尬餛飩

2023-10-12 21:10:08 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：581篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：屏東老牌榨菜肉絲麵
place新北市三重區大同南44巷1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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深受三重在地人推薦的《屏東老牌榨菜肉絲麵》就是個好例子！麵攤隱藏在大同南路菜市場的巷弄內，位置非常不起眼，若不是看到絡繹不斷的人潮，也不會特別注意。

屏東老牌榨菜肉絲麵
地址：新北市三重區大同南路44巷1號旁邊
營業時間：08:00–14:00（週一、週二、週日休息）
食記：【三重美食】屏東老牌榨菜肉絲麵，大同南路早市美食推薦

屏東老牌榨菜肉絲麵》菜單價目表
麵攤是路邊座位，菜單以榨菜肉絲麵為主，還可以加餛飩，麵條有分細的跟粗的，食量比較大的人可以點大碗。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

https://www.facebook.com/mecocute2/
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

餛飩是現包的，也有賣生餛飩可以帶回家煮。

桌上提供的醬料，胡椒粉、辣椒和醋。
跟你說啊～榨菜餛飩麵加醋超讚的，喜歡吃辣的可以加一點。

榨菜肉絲麵（湯）

榨菜餛飩麵（湯）
榨菜爽脆，還有瘦肉絲增加口感，湯頭也不會太鹹，多十元多了餛飩，推薦必點啊！

餛飩小巧可口，皮薄內餡新鮮，調味好吃；細麵條偏硬口感，正中我心。

難得放假睡到下午，趕在打烊前來吃一碗榨菜餛飩麵，傳統的麵攤有濃厚的古早味，雖然快打烊時間，還是有許多客人來外帶，儘管地點隱密，還是有許多內行的在地人知道，這裡早上八點就開賣，也是三重人吃早餐的選擇喔！

屏東老牌榨菜肉絲麵
地址：新北市三重區大同南路44巷1號旁邊
營業時間：08:00–14:00（週一、週二、週日休息）
食記：【三重美食】屏東老牌榨菜肉絲麵，大同南路早市美食推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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陳小可，三重人，分享美食旅遊
香港出版：台北美食地圖 
信箱： 
相機： CANON5D4+富士 X-A3 
喜歡：貓咪、美食、旅遊
本篇屏東老牌榨菜肉絲麵食記自費

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