高雄。岡山》簡單質樸又絕妙的煎炒蛋麵2023-10-05
這家真的是我的心頭好，雖然近期因為工作問題沒辦法常去吃，
但從2009到2023，跨越了14年，從早期吃到現在，也算是感情深厚。
內容目錄
【餐廳資訊】
餐廳：高雄。岡山》煎炒蛋麵
地址：高雄市岡山區後協路55巷24號-5 (岡山區後協里代天府前)
電話： 07 6254847
營業時間：9:30-13:25(週六日或國定假日公休)
用餐日期：2023/10/04
價位：(本價目僅供參考，正確價格以店家為主)[點此連菜單]
_____肉燥麵：NT.50(小)/NT.60(大)
_____煎蛋麵：NT.65(小)/NT.75(大)
_____炒蛋麵：NT.65(小)/NT.75(大)
_____煎炒蛋麵：NT.80(小)/NT.90(大)
_____煎蛋：NT.20(一顆)
_____炒蛋：NT.35(一份)
_____肉燥：NT.15(一匙)
_____紙碗：NT.3(一只)
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煎炒蛋麵-心得(個人意見)
- 外觀看似簡單的麵，卻有出乎人意料之外的獨特美味。
- 可以約略客製化，看是要多加肉燥還是加蛋，價格都很明確。
- 接受電話預訂，預定時間09:30-11:00。
- 先電話預定時老闆會告知預估時間，時間快到再來，可以節省不少時間。
- 內用座位需自找，人多的時候需要併桌。
- 先跟老闆點餐並先結帳，老闆會告知出麵時間。
煎炒蛋麵-位置
這家煎炒蛋麵算是蠻常來造訪的，難得的是，就算過了好幾年，
就算食尚玩家來報導過人爆增，
這家的麵就是不會走味，怎麼吃就是這麼的好吃哪。
很難想像這煎炒蛋麵就藏在廟的前方(後協里代天府前)，寧靜的住宅區內，
(在岡山後協里的全家便利商店附近原”35喫茶”對面的巷子進去，代天府對面住家)
以前來很難找停車位，都是路邊隨機臨停，
今年來了幾次，是都可以把車停在代天府前廣場上。
就一般住家外頭搭了個棚架，就是一般的鐵皮停車棚。
以前烹調區在棚架下，後來改到屋內，
棚架下改成讓外帶顧客打包醬料、或是等候餐點的地方。
烹調區後方則是內用座位，內用座位需自找，人多的時候需要併桌。
用餐位子也比從前多了不少，大概可容納20人左右，
環境整體上也還算整齊乾淨。
室內沒冷氣，只有電風扇，夏天來會吃到汗流浹背，目前這時期來倒是恰到好處。
餐具整齊的擺放在餐廳側邊。
每個桌上都會有這麼一杯辣油，紅通通的，對嗜辣的我來說其實並不算太辣。
煎炒蛋麵-價位
這邊麵的種類不多，就肉燥麵、煎蛋麵、炒蛋麵、煎炒蛋麵四種，
有些人會客製化，要加肉燥還是加蛋，價格都很明確。
女生大多吃小份就會很飽了，男生可以需要點大份，
大小份差10元，份量卻多很多，真的很划算哩，生完小孩後都自動進階大份。
然後，也是順應時勢，基本上是一定有漲價的。
這邊營業時間真的挺短的，週一到週五09:30-13:30，假日不營業，
老闆很隨性，所以想去吃的人，要多注意一下時間喔，不然很容易撲空哩。
以前不接受預訂，不過現在規則有改，可接受電話預訂，預定時間09:30-11:00。
老闆會告知預估時間，時間快到再來，可以節省不少時間。
到達麵館時，先跟老闆點餐並先結帳，老闆會告知出麵時間。
然後不得不稱讚一下，老闆預估時間蠻準確的，可能是經驗累積，誤差不超過前後五分鐘吧。
基本上建議，煎炒蛋麵還是當場吃會比較好，雖然外帶也不錯，
但麵經過塑膠袋悶過，口感總會有些微妙的變化，我都是在現場吃居多。
煎炒蛋麵-餐點
煎炒蛋麵(大) 90元
煎炒蛋麵就是有煎得蛋，也有炒蛋，
雖然double egg 一整個就是包肥又邪惡，
對我來說，總覺得要就兩種都一起吃才會有滿足感，缺一不可。
有大小份之分，小份其實份量就不少，我喜歡大份更有飽足感。
煎蛋就是半熟蛋，我喜歡拿筷子把蛋戳洞，讓蛋液流出。跟麵條攪拌後的那個口感很溫順。
不解的是，我都會在旁邊看調理方式，看起來很普通，
但煮出來的麵就是這麼的Q彈有嚼勁，只能說超厲害的。
煎蛋就是蔥肉煎蛋，本身就調味過，也是好吃極了。
每個桌上都會有這麼一杯辣油，紅通通的，
辣香十足，對我來說其實並不算太辣。
所以我每次都一定要加上好幾大匙，這樣吃起來才夠勁。
辣油讓這煎炒蛋面的層次又大大提升，的確是很有加分作用哩。
伴隨著煎炒蛋面而來的，一定是這碗清湯。
不管春夏秋冬，冷天還是熱天，都是燒燙燙的。
基本上清湯就是下麵的湯，沒什麼奇特之處。不過吃太辣喝湯倒是可以舒緩一下。
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煎炒蛋麵-舊照片