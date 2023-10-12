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泰棒 Thai Bang Cuisine~純白色的泰式料理。

2023-10-12 21:12:12 沾墨點落 人氣：105
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：637篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：泰棒 Thai Bang Cuisine
place台南市中西區尊王路79號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpHEEgs9

泰棒 Thai Bang Cuisine~純白色的泰式料理。

已經有兩組朋友推薦
這家新開的泰式料理。
【泰棒 Thai Bang Cuisine】
當然要尋個空來嚐嚐

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看到網友分享那棟純白建築就知道、
是在尊王路上那個老地方呢。
（樓上的民宿也滿推薦的❤）

/tmp/php4PXaNM

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【菜單

/tmp/phppzgiIo

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

✴️『香料雞腿沙拉飯』

/tmp/phppBFGLI

沙拉飯的醬汁也是酸辣爽口、
在這種悶熱天氣伴著米飯
與生菜吃很解膩😆（"辣"味較鮮明）

/tmp/phpI38IYF

雞腿炸的金酥脆硬加上肉嫩、
口感挺好

/tmp/phpRFmG8k

/tmp/phpAJNQoc  

✴️『金錢蝦餅』

/tmp/phpntb2FP

蝦餅還不錯、外殼香脆蝦肉彈、
再沾上醬汁的酸辣更是開胃

/tmp/php85y56N

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

★接著有興趣的當然要吃過一輪★

/tmp/phpsOAYh2/tmp/phpuHuxPU  /tmp/phpXueQnE

 

✴️『泰棒打拋豬飯』🌶️
真的會辣❗❗❗
（剛吃第一口就有點想找水😆）

/tmp/phpaLXYeA  

在肉香裡的辣度蠻鮮明，
吃完有點小冒汗的感覺~

/tmp/phpNtYwBU  

✴️『綠辛雞腿咖哩飯』🌶️

/tmp/phpWpHV3R

送上桌就聞到陣陣誘人的炸雞香氣、
而綠咖哩帶辣香的椰奶甜濃也很勾人食慾呢🤤

/tmp/phpUndpep

★雞腿依舊好吃♡♡♡♡♡
他們家炸雞外殼脆硬酥的口感油香我喜歡

/tmp/phpakpel5

/tmp/phpFqBlEf

✴️『月亮蝦餅』
蝦餅很酥脆，咬下時發出聲音很響✨
加上蝦肉彈牙再搭配甜甜的醬汁
~著實不錯♡♡♡♡♡

/tmp/phpG3xRCW  

🌟不知為何、蝦餅邊邊的油脆香氣
也會讓我想到炸雞

/tmp/phpfipKYg

店名:泰棒 Thai Bang Cuisine
時間:11:00 - 14:00
17:00 - 20:00
(週一、二店休)
地址:台南市中西區尊王路79號1、2樓

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