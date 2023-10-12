泰棒 Thai Bang Cuisine~純白色的泰式料理。
已經有兩組朋友推薦
這家新開的泰式料理。
【泰棒 Thai Bang Cuisine】
當然要尋個空來嚐嚐❤
看到網友分享那棟純白建築就知道、
是在尊王路上那個老地方呢。
（樓上的民宿也滿推薦的❤）
【菜單】
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
✴️『香料雞腿沙拉飯』
沙拉飯的醬汁也是酸辣爽口、
在這種悶熱天氣伴著米飯
與生菜吃很解膩😆（"辣"味較鮮明）
雞腿炸的金酥脆硬加上肉嫩、
口感挺好❤
✴️『金錢蝦餅』
蝦餅還不錯、外殼香脆蝦肉彈、
再沾上醬汁的酸辣更是開胃❤
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
★接著有興趣的當然要吃過一輪★
✴️『泰棒打拋豬飯』🌶️
真的會辣❗❗❗
（剛吃第一口就有點想找水😆）
在肉香裡的辣度蠻鮮明，
吃完有點小冒汗的感覺~
✴️『綠辛雞腿咖哩飯』🌶️
送上桌就聞到陣陣誘人的炸雞香氣、
而綠咖哩帶辣香的椰奶甜濃也很勾人食慾呢🤤
★雞腿依舊好吃♡♡♡♡♡
他們家炸雞外殼脆硬酥的口感油香我喜歡❤
✴️『月亮蝦餅』
蝦餅很酥脆，咬下時發出聲音很響✨
加上蝦肉彈牙再搭配甜甜的醬汁
~著實不錯♡♡♡♡♡
🌟不知為何、蝦餅邊邊的油脆香氣
也會讓我想到炸雞❤
店名:泰棒 Thai Bang Cuisine
時間:11:00 - 14:00
17:00 - 20:00
(週一、二店休)
地址:台南市中西區尊王路79號1、2樓