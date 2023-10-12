



泰棒 Thai Bang Cuisine~純白色的泰式料理。

已經有兩組朋友推薦

這家新開的泰式料理。

【泰棒 Thai Bang Cuisine】

當然要尋個空來嚐嚐❤





看到網友分享那棟純白建築就知道、

是在尊王路上那個老地方呢。

（樓上的民宿也滿推薦的❤）





【菜單】





▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

✴️『香料雞腿沙拉飯』





沙拉飯的醬汁也是酸辣爽口、

在這種悶熱天氣伴著米飯

與生菜吃很解膩😆（"辣"味較鮮明）





雞腿炸的金酥脆硬加上肉嫩、

口感挺好❤

✴️『金錢蝦餅』





蝦餅還不錯、外殼香脆蝦肉彈、

再沾上醬汁的酸辣更是開胃❤





▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

★接著有興趣的當然要吃過一輪★





✴️『泰棒打拋豬飯』🌶️

真的會辣❗❗❗

（剛吃第一口就有點想找水😆）

在肉香裡的辣度蠻鮮明，

吃完有點小冒汗的感覺~

✴️『綠辛雞腿咖哩飯』🌶️





送上桌就聞到陣陣誘人的炸雞香氣、

而綠咖哩帶辣香的椰奶甜濃也很勾人食慾呢🤤





★雞腿依舊好吃♡♡♡♡♡

他們家炸雞外殼脆硬酥的口感油香我喜歡❤





✴️『月亮蝦餅』

蝦餅很酥脆，咬下時發出聲音很響✨

加上蝦肉彈牙再搭配甜甜的醬汁

~著實不錯♡♡♡♡♡

🌟不知為何、蝦餅邊邊的油脆香氣

也會讓我想到炸雞❤





店名:泰棒 Thai Bang Cuisine

時間:11:00 - 14:00

17:00 - 20:00

(週一、二店休)

地址:台南市中西區尊王路79號1、2樓