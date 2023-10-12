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低調的攤位車輪餅也有兩頭班，早上七點就營業，烘焙師開的紅豆餅！

2023-10-12 21:15:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：104
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：581篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 鹿港鎮

造訪商家：飛碟紅豆餅
place彰化縣鹿港鎮民族191號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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來到彰化鹿港吃蚯蚓龍山麵線糊，發現旁邊的「飛碟紅豆餅」攤位好像很厲害，剛做好的紅豆餅就有不少在地人來買，老闆埋頭一直做車輪餅的畫面讓我非常好奇，感覺就是鹿港好吃的紅豆餅，搜尋地標找到店名就叫“飛碟紅豆餅”，曾被媒體報導推薦烘焙師開的紅豆餅就是這攤。

彰化鹿港 飛碟紅豆餅 在哪裡

飛碟紅豆餅 就在蚯蚓龍山麵線糊旁邊，內用吃麵線糊時，就發現不少在地人來買紅豆餅，兩攤老闆感情也不錯，紅豆餅營業時間還蠻特別的，去之前要確認一下，比較特別就是早上七點就開賣，鹿港在地人的早餐吃紅豆餅嗎？

飛碟紅豆餅
地址：彰化縣鹿港鎮民族路191號
營業時間：
星期四 07:00–12:10, 14:30–17:10
星期五 07:00–12:10, 14:30–17:10
星期六、日 07:00–16:10
星期一 07:00–12:30, 14:30–17:30
星期二07:00–12:10, 14:30–17:10
星期三 07:00–12:10, 14:30–17:10
電話： 0923 646 083
粉絲團：無
食記：【彰化美食】飛碟紅豆餅，鹿港車輪餅推薦！

彰化鹿港 飛碟紅豆餅 菜單價錢

飛碟紅豆餅 每個13元

口味有紅豆、雞蛋奶昔、芋頭、花生、巧克力和菜脯絲，比較特別的就是雞蛋奶昔，看介紹好像是內餡加了鮮奶，但我吃紅豆餅都不點奶油口味，只能略過。

彰化鹿港 飛碟紅豆餅 評價

跟老闆說喜歡吃脆的一點，就會在爐火上多停留一些時間，拿到手就是脆脆的紅豆餅。

自己找零

攤位貼著媒體採訪的介紹，這才知道老闆之前是烘培師傅，真的是大有來頭的飛碟紅豆餅。

不過說實話，我吃過最大顆、好吃的飛碟紅豆餅在萬華艋舺夜市，外型真的就像飛碟，超脆超厚的，這間個頭還好，可能在鹿港附近算大顆，也很少看到紅豆餅攤位。

紅豆餅皮有淡淡的甜香，紅豆內餡甜度剛好，軟硬適中，朋友吃了菜脯和花生也不錯。我最愛芋泥口味，綿密微甜，來鹿港吃麵線可以順便買的甜點小吃推薦。

飛碟紅豆餅
地址：彰化縣鹿港鎮民族路191號
營業時間：
星期四 07:00–12:10, 14:30–17:10
星期五 07:00–12:10, 14:30–17:10
星期六、日 07:00–16:10
星期一 07:00–12:30, 14:30–17:30
星期二07:00–12:10, 14:30–17:10
星期三 07:00–12:10, 14:30–17:10
電話： 0923 646 083
粉絲團：無
食記：【彰化美食】飛碟紅豆餅，鹿港車輪餅推薦！

王罔麵線糊
地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號
電話：0958 629 960
營業時間：06:00–18:30
粉絲團：王罔麵線糊
食記：【彰化美食】王罔麵線糊，鹿港麵線糊老店推薦！

 

泉焢肉飯
地址：彰化縣彰化市成功路216號
營業時間： 07:00–13:30
電話： 04 728 1979
備註：提供內用、外帶，無外送
食記：【彰化美食】泉焢肉飯，彰化好吃爌肉飯推薦！

 

肉圓壽
地址：彰化縣二林鎮中山路119號
電話： 04 896 7247
營業時間：7:00–18:30（週二休息）
食記：彰化二林美食：肉圓壽，在地人千千推薦好吃炸肉圓

陽光老店 爌肉飯
地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號
電話：04 896 5536
營業時間：06:00–01:30
食記：彰化二林美食推薦陽光老店爌肉飯，大胃王千千推薦必吃

阿源炸粿
地址：彰化縣二林鎮儒林路二段458號
電話：04 896 6966
營業時間：09:30–16:30 週三休息
食記：彰化二林美食：阿源炸粿，市場銅板美食！在地80年老店

彰化二林美食推薦，走進二林菜市場尋找阿源炸粿肉圓壽陽光老店爌肉飯，朋友看了大胃王千千進食中推薦，在地人推薦的美食，隱藏在市場必吃的在地美食。

彰化二林美食：阿源炸粿、肉圓壽、陽光老店爌肉飯！在地人推薦必吃

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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網路評論六千多則的麵線糊，一碗只要30元超便宜

GOOGLE地標找不到，方方正正好立體的純手工臭豆

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陳小可的吃喝玩樂

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