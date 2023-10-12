桃園中壢高質感不限時餐酒館早午餐推薦 — BUNA CAF’E 布納咖啡館，多樣化菜色從早吃到晚都OK

文章目錄 Toggle

BUNA CAF’E 布納咖啡館在中壢算是滿知名一間餐廳

不限用餐時間裝潢又有質感，想好好與朋友聊天還是聚餐久坐都適合🥰

目前在新北中和、新北新庄、台北信義、台北內湖、桃園藝文、桃園林口、桃園中壢都有分店，

而且每一間門市的裝潢風格也會隨著當地而做調整~

是一間去了之後還會想再去其他門市嘗新的獨特咖啡館☕

近期碰巧遇到朋友生日，想要好好坐一下聊一整天

終於找到機會可以來這間BUNA CAF’E 布納咖啡 中壢館用餐啦

一起往下看看這間高人氣不限時的早午餐餐酒館吧

布納咖啡 中壢館店面位址

布納咖啡 中壢館的地址為桃園市中壢區新生路89號

這邊剛好處於中壢SOGO和中壢車站的交界

交通非常便利，到處都有免費或付費的汽機車停車格~

對於不管是開車還是騎車的朋友都方便

布納咖啡 中壢館自己也有特約的停車場 — 景原停車場

來這用餐完全不用擔心車位的問題👍

停車的費用採用餐費補助的方式，來店消費滿600就可以折抵30元唷~

雖然不多還是比沒有好XD 也不用辛苦的找車位

布納咖啡 中壢館用餐環境

布納咖啡 中壢館用餐環境還滿有質感～

整體的裝潢屬於比較典雅高貴。

到處都可以看到泡製咖啡的裝置，一走進門就可以聞到淡淡的咖啡香

給一種非常舒適又放鬆的感覺

布納咖啡 中壢館內用座位算滿多的，而且桌椅類型也很多元

一樓主要以四人座小沙發或小包廂為主～

運氣好一點還可以直接坐到酒吧檯的對面，可以看到服務人員調酒的英姿😆

二樓則有長桌、個人桌大空間，很適合公司晚宴或是家族聚餐❤️

加上不限時間，情侶約會閨密聊天也都OK

而且在一樓和二樓也都有設計廁所，不用跑來跑去

布納咖啡 中壢館菜單

布納咖啡的菜單非常豐富多元

從早午餐系列的沙拉、歐姆蛋到甜點咖啡系列的蛋糕、手沖咖啡再到下酒菜、炸物拼盤

最後還有排餐、米食料理、披薩等等

只有想得到的餐點系列這裡通通有，素食也有提供喔

真的是可以坐一整天從早餐吃到晚餐再吃到消夜🤣

布納咖啡 中壢館餐點推薦

這間的餐點選擇太多了ＸＤ 第一次來的時候真的完全不知道怎麼點

感覺每一樣都很好吃

這次來用餐的時間為晚上，因此點的餐點大多為主食或佐酒點心

可以搭配飲品或酒品，這樣兩三個人吃下來超滿足

這次點的菜色為泰式清檸海鮮沙拉、美國無骨牛小排、水牛城辣雞翅

、BBQ雞肉烤餅和三個甜點、兩杯飲品。

這樣的份量大概夠3-4人吃，滿適合一個小家庭聚餐的❤️

泰式清檸海鮮沙拉

這份海鮮沙拉算是一道清新、酸辣和爽口的開胃菜

既有著鮮蝦、魷魚的鮮味，又有蔬菜的脆度，再搭配酸甜的泰式醬汁及檸檬

清爽好吃又帶著泰式酸辣的口感！

重點是鮮蝦已經幫你去好殼了，可以直接入口

ＯＭＧ～太貼心了吧！有去好殼的蝦就是100分，不用擔心用髒手😍

美國無骨牛小排

無骨牛小排的肉質很不錯

吃起來肉質細嫩多汁且帶有濃郁的牛肉風味

只是這部位的筋稍微多一點，如果家中有長輩的話可以考慮菲力牛排

一開始點的時候建議先以五分或七分為主～

旁邊有提供加熱石使用，如果覺得太生想吃熟一點都可以再自行調整

水牛城辣雞翅

這雞翅就是企鵝的愛啦

外酥內嫩味道夠勁，拿來當作下酒菜再適合不過

底下也有提供一些生菜沙拉，如果覺得太辣也可以一起吃

口感會更豐富唷

BBQ雞肉烤餅

第一口會先吃到酥脆的口感，再來是多層次的雞肉內餡

鹹甜適中，吃得到麵包香又有雞肉的清甜

不油不膩的好滋味，這道超快就被我和朋友吃完🥰

此外這道烤餅還有額外提供美乃滋調味

企鵝自己覺得沾著美乃滋味道更好

幫鹹甜的口感添增了清爽的感覺，吃起來會更加順口

布納咖啡館 甜點和飲品

布納咖啡館的甜點和飲品也是我個人非常喜歡這間咖啡廳的一個原因

每一份甜點看起來都超級誘人，而且選擇又多，鹹甜都有

很有甜點專賣店的感覺 ＸＤ 所以不想吃主食的話下午茶來這坐坐也很適合

頂級瑞士巧克力

這個瑞士巧克力從包裝上就讓人覺得非常有質感~

正面的巧克豆搭上咖啡色巧克力粉還有底層綿密的蛋糕形成了多層次的視覺享受

最後再用金銀色的特殊紙包裹住，整體感覺就更加有氣氛和高級感🥰

吃起來口感絲滑又濃郁😋

口口都能品嘗到香甜的巧克力香，因為包含比較多種的巧克力

所以吃起來甜而不膩，不會死甜又帶著淡淡的苦香味！

這份真的好吃，不喜歡吃太甜的朋友也會喜歡這個☺️

黑糖波士頓

黑糖波士頓吃起來屬於蓬鬆滑順的口感

甜度適中又帶著濃郁奶香~

拿來搭配茶飲非常適合，清爽又不膩口🤤

蒙布朗

這個蒙布朗也是企鵝很推薦的一道甜點！

外部酥脆，內部濕潤、柔軟且帶著香甜的巧克力風味

最上面還有一個可口的小栗子~

吃起來口感層次也非常豐富，甜而不膩，吃完還會想再點一顆來吃🤣

芝麻香蕉冰沙&橙花紅葉冰茶

這兩杯飲品也是屬於高顏質的飲料，一杯為水果冰沙，一杯為果茶類

芝麻香蕉冰沙喝起來的口感較為豐富，吃得到芝麻的顆粒感又有清甜的冰沙口感

細細品嘗可以同時感受到芝麻和香蕉的風味🍌

橙花紅葉冰茶本身則為無糖的設計🍹

添加了柳橙水果的風味，就算不加糖也不會有茶澀味

整體口感滑順潤喉，喝起來不苦不澀帶著微微的橙香~

很適合拿來搭配甜點或是重口味的主食一起享用😋

布納咖啡 中壢館評價

這家布納咖啡的餐點真的很不錯

吃下來都很讓人喜歡，不管是主菜還是小菜甜點都沒有雷點

氣氛環境也很舒適，在這用餐是一種很享受放鬆的感覺

重點是餐點選擇真的很多，很適合不同族群的朋友來這聚餐

不管想吃甚麼都有的選🥰

貼心提醒布納咖啡內用為不限時的餐廳

建議大家要提前打電話訂位唷~以免撲空

以下附上餐廳資訊👇

🍽：BUNA CAF’E 布納咖啡館 中壢館

📍：桃園區中壢區新生路89號

⏰：11:00 – 22:00

☎️：03-4228828

💌：布納咖啡館官網 、布納咖啡館粉絲團