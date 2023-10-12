近期也許是一樓店面租金高昂

愈來愈多店家隱藏在老公寓的二樓空間

一次夜裡肚子很餓的時候按圖索驥找到了連招牌都沒有的樓上的嬉皮與笑臉男

位置就在科技大樓站附近北教大對面老宅

是許多學生念書討論的口袋名單

透過狹窄陡長的樓梯中途平台就是入口

不要像我一樣一股腦往上爬直接錯過

又默默再下樓才看到大門

大門推開後是一個很自在安靜到幾乎只剩音樂流淌的空間

主理人外表真的很自由靈魂非常性格

書櫃有著五花八門的書籍看似裝飾又實際可以閱讀

四散於整個二樓空間四周

每個座位都有種被書香包圍的感覺

透過書架與牆壁轉角等構造營造出一個個很隱私的小空間

不限時又很舒適的環境吸引許多學生或團體來此討論念書

不少人感覺都是藝術工作者或是學系偏向藝術類有股才氣

整個環境呈現非常悠閒自在的鬆弛感

牆上展示了眾多主理人收藏的黑膠唱片頗為壯觀

樓梯旁的小空間放了琳瑯滿目的書籍

還有蠻多展覽或宣傳的小卡可以自由索取

窗邊的座位有著大片的街景可以欣賞

迎面正是青春的北教大大學校園

飲品有咖啡跟茶及一些軟性飲料

還有不少甜點跟鹹食的選項

菜單直接寫在櫃檯背後的牆上倒是始料未及

意外造成我只能站在台前很緊張自己遲遲無法決定要吃什麼

還好客人不多主理人很溫和一直跟我說慢慢來

餓了一整天終於可以好好喘口氣

一整套鹹食甜點跟咖啡一字排開

水餃 TWD120

深夜咖啡館有了水餃這一味才對味

一份約莫8顆算是咖啡廳水餃市場價

個頭算是很大顆紮實

提供了醬油沾醬但就是一般口味沒有太大特色

內餡是雙拼口味有韭菜跟玉米兩種

玉米口味內除了滿滿的玉米粒之外

很驚喜竟然包了許多紅蘿蔔細絲

一口咬下很有清脆口感跟玉米的甘甜

韭菜餡料也很飽滿實在

只是調味對我來說太鹹

吃起來只剩下鹽巴的記憶

哩馬系金厚片 TWD70

非常有趣的可愛命名其實就是個熱量炸彈厚片吐司

選了我最愛的奶酥口味

上桌的樣貌跟一般烤奶酥吐司不同

是以雙片夾心風格呈現

吐司本體很柔軟偏向綿綿細絲狀

奶酥抹醬沒有烤過少了我喜歡的香氣

香柚檸檬美式 TWD160

咖啡本身喝起來帶點微苦

多了柚子皮的味道層次微微帶點酸爽的澀味

酸度對我來說比較明顯不太甜

個人覺得樓上的嬉皮與笑臉男是間非常符合嬉皮印象的咖啡廳

特別是夜幕落下後造訪更有意境

不限時可以坐一整天放鬆也沒有問題

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/07

花費: TWD350(冰檸檬咖啡+奶酥厚片+水餃各1)

樓上的嬉皮與笑臉男

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14:00-02:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 臺北市大安區和平東路二段157號2樓

電話: 02-2704-8823



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