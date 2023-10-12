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[食]台北 道地湘菜 臭豆腐肥腸阿甘鍋 肥美大腸Q彈帶勁 東安仔雞 鮮嫩雞肉 酸香又爽口 1010湘 遠百信義店

2023-10-12 23:45:05 寶貝小飄 人氣：112
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：1010湘食堂(遠百信義店)
place台北市松山區松仁路58號4樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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全台最大的湘菜品牌 1010湘 提供道地好吃的可口湘菜
舒適用餐環境 悠閒放鬆享受廚師們的精湛手藝
精選臭豆腐肥腸阿甘鍋 肥美大腸Q彈帶勁 臭豆腐吸滿滿湯汁
下飯菜必倍首選，一碗飯可能也是不夠的!!!
還有東安仔雞 鮮嫩雞肉 酸香又爽口 也是下飯必備的選項!!!
吃飯別忘記搭配wa10瓦城APP消費累積點數
兌換更多好棒的品牌美食喔~

位於遠百信義店四樓主題美食街 1010湘
主打道地好吃的湘菜系列，同時也是瓦城泰統集團七大品牌之一
台灣多家連鎖，各地的朋友都有機會可以品嘗這難得的道地美味喔!!!
1010湘 遠百信義店周邊景點可說相當豐富~
來到信義商圈吃飽後，看場熱門電影威秀影城、逛逛大遠百新光三越101商圈
飯後漫步走走逛逛，也是不錯的選擇喔!!!

瓦城泰統集團 wa10瓦城APP會員辦起來~
集結七大品牌：瓦城非常泰1010湘時時香大心
YABI KITCHEN月月泰BBQ 消費累積點數換品牌美食
新加入會員還有送七品牌甜點兌換券喔(需消費滿$1500)


餐點除了提供豐富多道單點菜外~
也提供兩人以上的多人套餐
經典組合幫你配，不用煩惱怎麼選!!
點餐方式為掃碼點餐，使用上介面都相當容易
如要兌換APP優惠券商品，可另洽現場服務人員喔!!

既然來到了這裡，當然要好好大快朵頤一般
那下飯菜當然要來上好幾盤才夠!!!
湖南經典好菜 東安仔雞 搭配薑絲及辣椒、鮮嫩雞肉
口感味蕾類似薑絲炒大腸一般 又酸又香又爽口
重點是超下飯拉!!!

精選臭豆腐肥腸阿甘鍋 燈籠椒、大紅辣椒及各種辛香配料烹煮
口感味蕾又麻又辣又開胃 肥美大腸Q彈帶勁 臭豆腐吸滿滿湯汁相當入味
下飯菜必倍首選，一碗飯可能也是不夠的!!!

菜這麼好吃，白飯怎能不多吃點~
但點太多又擔心太貴嗎??別擔心~
白飯雖然另外單點，但可以免費無限續加喔(兩人以上套餐會含白飯)
大快朵頤享受來自西螺好米 一口好菜一口飯
吃的可真是過癮又暢快~!!

外皮酥脆內餡Q彈又好吃的棒棒蝦
整枝100%鮮蝦泥，口口都是蝦肉鮮甜好滋味
記得淋上特製醬汁，吃起來更加爽口又多汁~

使用新鮮鱸魚切片後酥炸的松子糖醋魚
上頭淋上覆盆莓果泥特製而成的獨家糖醋醬
撒上松子提香點綴，一上桌色香味十足~簡直就是驚艷全場!!!
外皮酥脆肉質軟嫩不油膩，吃起來相當爽口
尤其糖醋醬汁的搭配下，酸甜可口~也是挺下飯的~!!
對了，搭配裝飾的米果也是超好吃的喔~~

大魚大肉之餘，少不了來點青菜
使用豆腐乳炒出來的腐乳空心菜
鮮脆爽口不油膩，好吃!!

飯後少不了來份甜點~黑芝麻椰汁西米露
像冰淇淋又像雪泥沙般的甜點
一改你認為西米露就是湯湯水水的形象!!!
濃郁的黑芝麻冰沙加上QQ的西米露
入口即化超好吃~

滑嫩甜香的銀宮杏仁豆腐
搭上新鮮鳳梨煮而成的蜜鳳梨
冰涼涼超好喝~

1010湘 價格屬於中高價位，菜色的CP值挺高
生日慶生、家庭聚餐、特殊節慶選來這裡用餐，絕對不會讓你採雷~
飯後又可以到附近信義商圈走走逛逛
地點佳、食物好~挺值得前往用餐享受來自道地湘菜美味唷~

1010湘 遠百信義店
台北市信義區松仁路58號4樓

營業時間:
周一至周五 11:00-15:0016:30-21:30
週六至周日 11:00-21:30

線上訂位:
https://inline.app/booking/-KfPfq7MxBg-L3gyl8u8:inline-live-thaitown/-Lu68yPWDv6lZkq0tuZe?language=zh-tw

 

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