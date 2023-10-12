哇塞~這樣子的人潮
實在也太多了~
人多到整個門口都是滿滿的人潮
而到底是哪一家店家這麼厲害呢？
他就是今天要介紹
位於宜蘭礁溪德陽路上的
陳旺記鴨片飯｜滿滿鴨油香，宜蘭礁溪必吃的鴨肉飯
在網路上更是擁有4.5顆星評價的超人氣店家
馬上來介紹
陳旺記鴨片飯店內環境
店家的室內空間有裝潢過
用餐環境是不錯的~
尤其是店內還有冷氣~
陳旺記鴨片飯菜單
以鴨肉為主打的一家小吃店
有鴨片飯、鴨肉盤
還有鴨肉湯等等
其它也有魯肉飯、小菜、當歸羊肉等餐點
種類非常多
鴨片飯 50元
還滿大盒的
裡面還有很多的鴨肉
一打開
滿滿的鴨油香整個散發出來
而淋有鴨油的白飯
直接吃就非常的美味~
一口接一口
美味度爆表
不論是鴨油香還是白飯的口感
甚至是鴨肉
每一樣都美味無比
怪不得有這麼高的評價
這一整盤鴨肉
更只要100元
超級便宜的啦
味道一樣不馬虎
吃起來軟嫩又多汁
不會讓你非常的難咬
不得不說
這一家網路上擁有4.5顆星實力的小吃店
實力非同小可
真的讓人一吃就上癮
一來再來的好吃美味小吃店
來到宜蘭礁溪必吃~
陳旺記鴨片飯影片介紹
店名：陳旺記鴨片飯
營業時間：11~14，16~19:30 四公休
地址： 宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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