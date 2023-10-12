哇塞~這樣子的人潮

實在也太多了~

人多到整個門口都是滿滿的人潮

而到底是哪一家店家這麼厲害呢？

他就是今天要介紹

位於宜蘭礁溪德陽路上的

陳旺記鴨片飯｜滿滿鴨油香，宜蘭礁溪必吃的鴨肉飯

在網路上更是擁有4.5顆星評價的超人氣店家

馬上來介紹

陳旺記鴨片飯店內環境

店家的室內空間有裝潢過

用餐環境是不錯的~

尤其是店內還有冷氣~

陳旺記鴨片飯菜單

以鴨肉為主打的一家小吃店

有鴨片飯、鴨肉盤

還有鴨肉湯等等

其它也有魯肉飯、小菜、當歸羊肉等餐點

種類非常多

鴨片飯 50元

還滿大盒的

裡面還有很多的鴨肉

一打開

滿滿的鴨油香整個散發出來

而淋有鴨油的白飯

直接吃就非常的美味~

一口接一口

美味度爆表

不論是鴨油香還是白飯的口感

甚至是鴨肉

每一樣都美味無比

怪不得有這麼高的評價

這一整盤鴨肉

更只要100元

超級便宜的啦

味道一樣不馬虎

吃起來軟嫩又多汁

不會讓你非常的難咬

不得不說

這一家網路上擁有4.5顆星實力的小吃店

實力非同小可

真的讓人一吃就上癮

一來再來的好吃美味小吃店

來到宜蘭礁溪必吃~

陳旺記鴨片飯影片介紹

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店名：陳旺記鴨片飯

營業時間：11~14，16~19:30 四公休

地址： 宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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