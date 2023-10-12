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人太多，老闆停止接單啦～！網路評價高達４.５顆星，評價高到爆表，味道好吃到爆表，絕對會讓你一吃就上癮

2023-10-12 23:45:12 布咕布咕 人氣：101
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2010篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：陳旺記鴨片飯正宗創始店
place宜蘭縣礁溪鄉
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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哇塞~這樣子的人潮

實在也太多了~

人多到整個門口都是滿滿的人潮

而到底是哪一家店家這麼厲害呢？

他就是今天要介紹

位於宜蘭礁溪德陽路上的

陳旺記鴨片飯｜滿滿鴨油香，宜蘭礁溪必吃的鴨肉飯

在網路上更是擁有4.5顆星評價的超人氣店家

馬上來介紹

陳旺記鴨片飯店內環境

店家的室內空間有裝潢過

用餐環境是不錯的~

尤其是店內還有冷氣~

陳旺記鴨片飯菜單

以鴨肉為主打的一家小吃店

有鴨片飯、鴨肉盤

還有鴨肉湯等等

其它也有魯肉飯、小菜、當歸羊肉等餐點

種類非常多

鴨片飯 50元

還滿大盒的

裡面還有很多的鴨肉

一打開

滿滿的鴨油香整個散發出來

而淋有鴨油的白飯

直接吃就非常的美味~

一口接一口

美味度爆表

不論是鴨油香還是白飯的口感

甚至是鴨肉

每一樣都美味無比

怪不得有這麼高的評價

這一整盤鴨肉

更只要100元

超級便宜的啦

味道一樣不馬虎

吃起來軟嫩又多汁

不會讓你非常的難咬

不得不說

這一家網路上擁有4.5顆星實力的小吃店

實力非同小可

真的讓人一吃就上癮

一來再來的好吃美味小吃店

來到宜蘭礁溪必吃~

 

陳旺記鴨片飯影片介紹

 

宜蘭好吃、好玩、美食、小吃、旅遊景點、住宿-懶人包

 (直接點擊連結)

 

店名：陳旺記鴨片飯

營業時間：11~14，16~19:30 四公休

地址： 宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 【宜蘭美食】金澤魯肉飯-CP值極高的巷弄美食

【宜蘭美食】無名油飯-網路評價4.4顆星的高評價美食

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    布咕布咕

    發表篇數：2010篇

    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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