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不用出國的道地日式家庭料理定食！親民價格選擇性多闔家聚餐都能滿足｜咲良日本家庭料理(台中北區美食)

2023-10-12 23:45:14 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：106
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：993篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：咲良日本家庭料理 新址
place台中市北區漢口路三段168-2號1樓168-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中日本家庭料理餐廳推薦！漢口路三段超人氣熱門美食推薦日式家常菜定食飲料無限暢飲

台中市北區必吃美食咲良日本家庭料理

到日本旅行時 最喜歡找名不見經傳的在地日本料理家庭餐館

這次發現這家 咲良以「家」為出發的起點 用溫馨的回憶與溫暖的日式家庭料理

店面雖然低調不算起眼 但是用餐時段客人卻總是滿位 是一間累積了許多好評價的日料定食餐廳

主要提供的是日本家庭餐桌上、最常出現、最經典的日式家常菜 食材新鮮、料好味美

親民價格 有日本定食、烤物、烏冬、丼飯、烏冬、茶泡飯、揚物....等 還有單品小點及飲品

還有冰涼的無糖茶飲與乳酸飲可以暢飲  超好拍櫻花樹 一秒偽出國景點 超適合三五好友聚會

原文:咲良日本家庭料理｜不用出國的道地日式家庭料理定食！親民價格選擇性多闔家聚餐都能滿足。菜單價位(台中北區美食)

 

咲良日本家庭料理在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

餐廳名稱:咲良日本家庭料理

咲良日本家庭料理電話:0906-644-959

咲良日本家庭料理營業時間:11:30-21:00

咲良日本家庭料理臉書:點我

咲良日本家庭料理菜單:點我

咲良日本家庭料理址:台中市北區漢口路三段168-2號1樓

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以咲良日本家庭料理為主

文章內有咲良日本家庭料理地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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Instagram ID：yuno05199

 

「咲良日本家庭料理」位於台中市北區、漢口路三段一帶 近曉明女子高中

店面不大不算顯眼 很容易開車騎車就這樣不小心地經過 不過如果仔細觀察

就可以發現用餐時段店內總是客滿 

咲良日本家庭料理用餐環境 滿滿日本風 隨處可見花的元素

增添了一點春天的氣息 還設有櫻花樹拍起來超浪漫

給予人一種偽出國景點 一秒到日本的錯覺

走小巧溫馨路線 主要以2-4人為主的座位空間

 

現場還有放置祈願卡 讓消費者可以將個人的願望或對親友的祝福

再懸掛至美麗的櫻花樹 表達祝福之意 超級暖心的

一旁還有茶水自取區以及餐具、調味品區，還有茶飲

可無限暢飲 讓你喝到飽 兩款味道都還不賴 超級划算 飯後的飲料錢都省下來了

還貼心的提供手機腳架可以邊吃飯邊追劇了

 

 

 

咲良日本家庭料理菜菜價位

低消一人60元 用餐限時90分鐘 採桌邊Qrcode掃描點餐

送單後再去櫃檯付款 最棒的是 還不酌收10％服務費

主要提供有日本定食、烤物、烏冬、丼飯、烏冬、茶泡飯、揚物

....等 還有單品小點及飲品 內用還可免費續飯與高麗菜絲

平均只需200元多內就可以吃的很有飽足感 超划算的垃

文章皆有時效性 實際價格和餐點資訊如有修正 以咲良日本家庭料理為主

咲良日本家庭料理｜家常沙拉

我們這次升級B 有家常沙拉＆地瓜條

沙拉配料蠻豐富的 有不少生菜、黃瓜片、毛豆、高麗菜、海帶芽、蓮藕片....

搭配上胡麻醬 整體風味鹹香鹹香 清爽又開胃!!

 

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咲良日本家庭料理｜日式唐揚雞塊定食

唐揚雞炸的又香又酥 恰到好處的薄皮麵衣 份量十足

搭配和風南蠻醬汁 濃郁且帶著酸甜風味的洋蔥塔塔醬 整體美味更加豐富也更有層次感

其中 套餐還附上醃漬物小菜及黃金泡菜以及白飯等 整份吃完恰恰好 超有飽足感

米飯煮的恰恰好 粒粒分明、卻又保有香軟口感

配點香鬆 每一口的咀嚼都是好吃二字！米飯還能續加 不怕吃不飽

味噌湯幾乎是日本料理餐桌最常喝到的家常湯品

豆腐嫩口紫菜滑順 湯頭清甜暖胃好喝 

咲良日本家庭料理｜蒲燒鰻魚茶泡飯 

傳統日式美食茶泡飯在咲良就能吃得到 茶湯搭配著米飯與配料

第一吃先吃原味 接下來灑上海苔、青蔥、芥末變成拌飯

最後倒入以抹茶粉和柴魚高湯交織成的清香茶湯

入喉還有微微鮮甜微鹹感 滋味相當療癒

蒲燒鰻鮮嫩香甜 與茶香平衡的剛剛好 讓人不禁一口接著一口 吃完頗有飽足感

咲良日本家庭料理｜蒜香嫩煎牛排定食 

嫩煎牛排份量還不少 肉質軟嫩 油潤而不膩 熟度恰到好處

帶點蒜香 只需簡單沾點海鹽就很好吃 

咲良日本家庭料理｜地瓜條

嚴選台農57號黃金地瓜 外皮炸的超酥脆非常非常好吃

完全沒有油膩感 滿滿地瓜香氣 讓人一吃嘴巴就停不下來

咲良日本家庭料理｜茶碗蒸

使用香菇、芝麻、香菜提味 滿滿蛋香 相當嫰口 入口暖心又暖胃 

咲良日本家庭料理｜黑糖蕨餅

入口冰涼又軟Q 搭配上豆香四溢的黃豆粉及黑糖蜜

無敵簡單的日式茶點 很適合炎熱的夏日午後 大人小孩都會超喜歡

咲良日本家庭料理｜唐揚雞翅

聞起來香氣四溢 肉質蠻細緻鮮嫩的

外皮咬下去還會有卡滋的聲音 配酒喝一定超適合的

咲良日本家庭料理｜野菜可樂餅

使用日本馬鈴薯與多種蔬菜 外皮酥脆內餡鬆軟綿密 

正是我喜歡的 搭配一點番茄醬汁 超涮嘴

咲良日本家庭料理｜韻味炭培烏龍千層

喜歡烏龍茶香的小夥伴們 真的強力推薦！就像在吃烏龍茶一樣

每一口都帶有烏龍的炭焙茶味在嘴巴內反覆回味

內裡綿密又帶點濕潤的口感 加上厚醇的奶香 真是好吃啊！

整體來說咲良日本家庭料理環境舒適 價格又親民 還有白飯 高麗菜絲 飲料無限量供應

ＣＰ值真的很高 相當值得推薦

經過附近時不妨也來咲良日本家庭料理嘗嘗看吧!!

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