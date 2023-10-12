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35啤酒屋 x 新堀江熱炒，美味又划算，還有冷氣開放，開到凌晨2點

2023-10-12 23:50:03 高雄旅遊王 人氣：101
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：236篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 新興區

造訪商家：35啤酒屋
place高雄市新興區新田144之1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 15 小時 ago 在〈35啤酒屋 x 新堀江熱炒，美味又划算，還有冷氣開放，開到凌晨2點〉中留言功能已關閉

目錄：點文字快速索引

關於35啤酒屋

新崛江新開幕，35啤酒屋位於高雄市新興區新田路的「35啤酒屋」是一家以熱炒啤酒為主的餐廳。店內空間寬敞明亮，以日式風格畫作裝點牆面，是一間外觀像居酒屋的熱炒店，而且還有冷氣開放，營造出一種溫馨舒適的氛圍。

35啤酒屋店內外環境

店家就在新店路上，捷運中央公園站2號出口走路過來5分鐘，從下午五點營業到晚上十二點。


▲▼35啤酒屋店內有冷氣，非常的舒適。


▲▼店內很有日本風格，但不是居酒屋，是台式的熱炒店。

35啤酒屋菜單


▲「35啤酒屋」的菜單以熱炒為主，也有提供啤酒、飲料和小菜。熱炒的種類非常豐富，包括魷魚螺肉蒜、秘制雞皮串、秘制中節翅、配酒雞軟骨、一夜干、蝦醬高麗菜等。

35啤酒屋餐點介紹

魷魚螺肉蒜668元

這是一款經典的台菜，以魷魚、罐頭螺肉、蒜苗、排骨為主，搭配高湯熬煮而成，魷魚鮮甜、螺肉甘甜，尤其加入排骨讓湯頭更加濃郁，口感更為豐富。

秘制雞皮串168元


▲▼今天是吃飽完後來的第二攤，所以主要點些湯、烤物與啤酒。他們家的烤物屬於台式口味，是屬於鹹甜鹹甜的，帶著醬糖與味醂的甜味，並散發著醬香，雞皮在烤製的過程會表皮會變脆，並帶著深厚的燒烤風味、記得趁熱享用哦。

三、秘制中節翅168元


▲▼中節翅的水準很高呢，表皮烤的金黃發亮，沒有烤焦的部份，雞翅的口感非常的軟嫩，且甜而不膩。

四、配酒雞軟骨178元

一夜干258元


▲▼午仔魚經過風乾熟成後，肉質更為鮮甜，經過烤製後香氣更為奔放，更有海鮮豐富的滋味，肉量也滿多的，是個下酒好物呀！

蝦醬高麗菜138元


▲▼空心菜本身口感清爽脆口，加入充滿東南亞風情的蝦醬，帶來濃郁的海味，鹹中帶甜，海味與山味形成完全的對比，並加入蒜米提升風味，整個層次豐富。

35啤酒屋特色

🥰 店內空間寬敞明亮，還有冷氣開放，適合聚餐。熱炒的口味多樣，啤酒的種類豐富，可以讓您盡情享受美食和美酒。

35啤酒屋評價

35啤酒屋網友評價

  • 裝潢用心，有好喝的酒跟好吃的美食，最推龍珠、金沙豆腐
  • 氣氛佳 東西新鮮又好吃😋
  • 裡面都是帥哥在服務！態度都一極棒，食物都很好吃 尤其是串燒 獨特的醬汁讓人回味
  • 特製炒飯+脆腸+糖醋排骨都好讚😋😋
  • 熱炒津津到味冷氣又涼，蚵仔酥炸起來竟然不會乾還很新鮮根本吃到活跳跳的生蠔

35啤酒屋營業資訊


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