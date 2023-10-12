這家絕對是台中燒肉推薦之一！有專人代烤，全程不用自己動手烤肉的精誠壹山燒肉。位於精明商圈裡面，路口低調要轉進巷子才看得到，周邊有付費停車場。

只能說這間餐廳從外觀就很好拍，有著不規則的牆面搭配上仙人掌造景，從外觀復古的窗櫺可以想像裡面有多美，很難從外觀上看出這裡竟然是一間燒肉店！左手邊則是看得到生猛海鮮的水族箱，進門的入口則是在右手邊！

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精誠壹山 環境

一進門就會被驚艷到，來到精誠壹山燒肉以為來到了50年代的夜上海，入口處保留了古樸的地磚，左手邊看得到有許多名人的簽名，據說有很多名人都是常客呢！再走近裡頭則是燈光比較昏暗些，有一樣復古的磨石子地板，搭配令人目不轉睛的燈飾、懷舊風的皮革沙發，每一處都看得到裝潢上的用心。

座位區不算少，一樓的座位區以四人座位為主，最底有個小包廂。二樓則是以大包廂為主，家庭聚餐、公司聚餐、多人聚餐都可以選擇訂二樓的包廂，是隱密性較好、較不被打擾的環境。

精誠壹山 菜單

精誠壹山有套餐也有單點，有不同價位的雙人套餐與三人套餐，這天我們吃的是帝王蟹套餐，還有其他一些很厲害的單點品項。

精誠壹山 帝王蟹套餐

先來說說帝王蟹套餐，店家有名的就是活體生猛海鮮，喜歡吃海鮮的朋友真的不能錯過他們家的美味，尤其是這帝王蟹真的超級大隻，可想而知有多肥美！還有這套餐擺盤根本浮誇，端上桌讓人目不轉睛盯著看啊！

帝王蟹該怎麼吃呢？這邊有三種吃法，可以把帝王蟹的美味表露無遺！帝王蟹腳肥美大隻，拿來火烤直接吃原味，才不會浪費蟹腳肥美多汁香甜的滋味。

再來，蟹膏不能浪費，店家把它做成日本甲羅蟹膏燒，配著蝦卵、蛋黃、蔥花和海苔絲，物盡其用直接用蟹殼當鍋直接在爐上烤，超香的。

中間蟹肉的部分，則是配上白蘭地悶烤過，香氣四溢令人著迷，吃著蟹肉還能聞得到微微的陣陣酒香，我吃是覺得肉已沒酒味但香氣猶存，這蟹肉加分不少啊！記得開車不喝酒、喝酒不開車。

除了帝王蟹以外，套餐裡面也有許多令人流口水的食材，趕緊一一介紹給大家。

前菜沙拉、茶碗蒸、私房小菜、飲品那些都是每個套餐都有的，值得一提的是茶碗蒸是飛魚卵茶碗蒸，光是那橘紅的飛魚卵外觀就加了很多分！

季節性醋飲，酸甜好喝！

甜點的部分則是卷卷烘焙的生乳捲或者COLD STONE的冰淇淋，無論是哪一種我都超愛呢。

肉品、炙壽司、米食和鍋物的部分都還可以加價再升級，就算不升級只吃原本的肉品，它們肉品的等級吃完也是伸出大拇指比個讚啊！像我們這次肉品吃了霜降牛、伊比利梅花豬。

霜降牛的油花看起來也是好美！

炙壽司的部分有升級成日本海膽紅寶石最中餅；米飯的部分也升級松葉蟹膏比目魚蓋飯，湯品升級蛤蠣多多鍋！

只能說精誠壹山的肉質部份根本無從挑剔，無論是豬肉、牛肉或者雞肉都鮮嫩，一吃就知道等級，沒得比。海鮮更不用說，一堆生食級和活體生猛海鮮，新鮮度更是100%，鮮甜一吃就知道！

海鮮除了主角帝王蟹以外，還有野生牛奶貝、日本北海道干貝、挪威鮭魚、野生砲管大軟絲、野生大花蝦。這麼高級的食材，搭配專人烤肉真的剛剛好，我還怕如果是我自己烤壞了就不好吃呢QQ

精誠壹山 單點海鮮

說起他們家的海鮮，絕對必點，因為直接是每天從水族箱撈出來的生猛活海鮮，愛吃海鮮的人不要錯過欸！來看看這另外一個華麗上桌的全是這次單點的食材，兩旁是鄂霍次克海活凍松葉蟹、中間的是澳洲頂級天鵝龍蝦、左右邊還有野生豪大大花蝦與大蛤蠣圍繞。底下的小盤還有格陵蘭深海厚切鰈魚、日本北海道大大干貝、野生砲管大軟絲、挪威鮭魚。

鰈魚的部分作法蠻特別的，不是清蒸也不是烤，而是採用比較法式的作法來烹調鰈魚，吃起來感覺更有高級感了！

松葉蟹的部分，有別於帝王蟹肥厚的蟹腳，松葉蟹是細長的蟹腳，直火烤吃起來一樣肉鮮甜美味至極，而且店員還幫忙烤、去殼，超方便吃的。

澳洲頂級天鵝龍蝦又俗稱水姑娘，這水姑娘可不是蓋的，跟我們的前臂一樣長，肉質Q彈紮實，真不愧是頂級的龍蝦呀！花蝦也不干示弱，蝦身上頭綠色的是營養滿滿又美味的蝦膏。

蛤蠣絕對也是在比大顆的，拿出硬幣來PK一下，就知道這蛤蠣的SIZE不簡單，無論是放在火鍋裡面煮或者用烤的都好吃，肥美又多汁！

北海道大干貝也不用多說，真的是大干貝，非常巨大！光看到就可以想像待會吃會很過癮。

精誠壹山 單點肉品

這邊的肉品真的是沒得比，單吃就很讚，不過也可以沾著店家附的沾醬，有不同的感覺。

肉品的部分也是絕對要筆記起來的！喜歡吃肉的朋友可以直接點組合式的品項，例如「壹山特精選極上盛合」或者「壹山招牌人氣絕品日本A5和牛盛合」。美國牛或者日本和牛各有特色，吃起來都是超有水準的肉片，口感軟嫩不說，現烤的肉片吃得出肉汁的鮮甜，完全不用沾醬就超美味。和牛的口感儼然多了油花滋潤的肥美，店家使用的又是最高等級的A5和牛，那油花與肉的分布無論在視覺上或者口感上都得到很高的分數。

壹山特精選極上盛合的組合是美國Prime肋眼、美國精選牛小排、美國Prime霜降牛，三種肉品。

肋眼擁有大理石般的油花紋路，而且油花多又分布得很均勻，可想而知口感軟嫩且香甜！肋眼很大一塊，所以吃的部位口感也不盡相同，但總歸一句都是軟嫩！

美國精選牛小排的口感結實居多，在油花的部分上一樣非常均勻，但並不是像肋眼那樣較多油花的比例，所以結實的口感在烤肉的部分，很多人會把牛小排烤得比較香脆一點。

仔細看，美國Prime霜降牛的油脂就如其名，油脂分布就像是下雪一樣散落在肉片的各處，且沒有隔膜、莖管通過，所以口感格外細緻，肋眼有時候也是會呈現霜降的口感。

壹山招牌人氣絕品日本A5和牛盛合的組合是日本A5和牛板腱、日本A5和牛霜降、日本A5和牛肩小排。

日本A5和牛板腱中間有條筋，在烤肉的時候，服務人員會特別把筋剪下再烤得酥脆一點，這樣的烤法我覺得挺不錯的，日本和牛的油質又特別多，所以烤起來特別香。

日本A5和牛系列的霜降與和牛肩小排的部分，依然可以感受得到油花分布的細緻，但整體來說和牛的油脂的確比美國牛來得多很多，在口感上就特別容易感受得到！所以為了避免油膩感，店家有附上鹽昆布，可以夾在裡頭一起吃，搭起來非常讚。

精誠壹山 日本果實酒盛合

日本果實酒盛合整個超美，一次12杯水果酒端上桌，杯子還超美！每一種口味都不一樣，不過店家說這日本果實酒盛合不一定每次都會一樣，那可以期待下次有什麼不一樣的口味啦！

精誠壹山 季節限定_戀愛螃蟹粥

這一大鍋粥分量可不少，兩隻花蟹直接蓋滿這鍋粥，要掀開蟹殼才看得到裡面的料！重點是，裡面超多料，每一口都吃得到鮮味，而且米粒煮得軟嫩，說真的吃到後面真的吃不太下，還打包回家。

精誠壹山 海膽小蛋糕

有別於真正的蛋糕是奶油，這蛋糕是海膽和飯做成的，送這個當我的生日蛋糕我絕對超開心，上面還有金色小蠟燭，整個超可愛！而且海膽小蛋糕中間還有鮭魚卵，一旁還有金箔點綴，中間還有蝦卵，整個華麗到極點。