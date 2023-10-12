一山景觀咖啡

有朋友真好，那日朋友帶著我們到了這個山中秘境，

哇！天呀！這....也太美了吧？！

雖然，當日天氣不是太好，但不影響其美景，

如果，天氣好的話，相信必美絕嚕！！

一山景觀咖啡視野太美

「一山景觀咖啡」的平日也太舒服了吧？！

這裡的視野真是太美，太療癒了；

這裡真的不輸給世界級的美景，

如果，這是生活日常的美景，那該有多好呢？

這裡，正是老闆退休所住的地方，

哇！也太會選地方了吧？！

一山景觀咖啡

一山景觀咖啡

粉絲頁：https://www.facebook.com/oneokmount.coffee/

33642桃園市復興區三鄰丸山21之5號

電話：0905772892

營業時間：10:00–18:00（週五～週一）

店休日：以粉絲頁公告為主

看著眼前的風光，腦海中突然浮現了

「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。」

嗯，我想，我似乎對古詩有了感覺，

似乎古人就是在這樣的環境下才有了這樣的詩詞創作呢？

「一山景觀咖啡」是一家人一起經營的家庭式咖啡館，

這家人分享的是他們的生活方式，

所以從空間與菜單上一點都不商業（笑）

一山景觀咖啡菜單

這裡原本是父母親退休時所選的地方，

來自台北中和的一家人，

選擇了喜歡且離台北不遠的這裡做作為退休的地方；

真的很會選耶！

眼前的風景不輸給瑞士的美景，

另外從這裡看出去的風景也讓我想起了曾去過的

一山景觀咖啡

中美洲薩爾瓦多蘇奇托托(Suchitoto)的Lake Suchitlán (蘇切蘭湖）

嗯，遙遠的小鎮，有著同樣的湖光山色，

且還有著熟悉的蚊子（笑）

【中美洲，薩爾瓦多】讓人時空有些錯落的Lake Suchitlán (蘇切蘭湖)。(聖薩爾瓦多近郊)

「一山景觀咖啡」的停車場也很美，

隨著階梯步步往上前進，一步一風景，越來越美的吸引人往上走，

環境整理的相當不錯，

據說都是一家人自己來的；

嗯，整理起來應該有點辛苦吧！

也因此，這裡不能攜帶寵物，

不然，相信不少人會帶著狗狗來此奔跑吧！

我羨慕能居住在這樣湖光山色的好地方，

但我必須得承認，我自己是辦不到的；

首先得要先要有好的駕駛技術，

離開馬路後，往山上行駛的道路還挺小的，

沿途經過了住家、竹林...等，

完全就只有一台車的行駛道路，

嗯，這....技術還是需要經過考驗，

所以，如果上山的朋友們，可能也別太晚下山哦！！

眼前的房子是清水混凝土風格，入口旁邊的松樹挺吸引人的，

美麗的松樹，讓主人在興建房屋時，特別繞了道，

保留了松樹原本的位置；

這裡應該是經過主人相當用心的整理，

所以才有了我們所看到的美景吧！

五十多歲就退休的老闆，跟老闆娘騎著機車到處玩耍，

之前在丸山咖啡那裡買了間房，

後來，因緣際會的買到了這裡；

老闆自己是水電工程的背景，

所以找合作的朋友們來完成理想屋也是較為容易的，

如果是一般人想要在這裡蓋一棟這樣的房屋，

相信是有點難度，或是需要花費許多的錢；

如果，屋內有啥東西壞了，

要叫工人來修理，可能也是麻煩極了，

但老闆在這，可全都自己來呦

「一山景觀咖啡」從停車場往房屋的道路上，兩旁全都種植了茶花，

據說十一月上旬就會陸續開放了，相信到時一定會美極了！！

我們看著那花苞，詢問後才知道，

原來是因為老闆太太喜歡茶花，所以就種植了這麼多....

嗯，感覺有愛，又浪漫的老闆（笑）

小孩則是負責了外場與餐飲部份，

那日，我們簡單點了很久沒喝的冰淇淋咖啡，

一山景觀咖啡

還有洋甘菊茶，

這些都有著簡單的家庭味，

沒有額外的裝飾，

就像是你去朋友家作客，

從朋友廚房內張羅出來招待客人的飲品。

一山景觀咖啡

一樓空間中有些舊的縫紉車，

是老闆一家人的收藏，

眼前的桌椅，木板是老闆自己做的，

再加上了外頭買的鐵架，

椅子也都是原木的；

老闆小孩說：有客人反應說不好坐.....

哈哈哈，但他們仍是維持自己初衷，並未想為他人而改變；

嗯，「一山景觀咖啡」就像是開放給朋友來家中作客的感覺，

有誰去朋友家作客，會嫌棄說主人家桌椅不好坐，

而要主人換家俱的嗎？....

二樓的視野真是太棒了！！

哇！眼前是石門水庫湖光山色的美景，

如果好天氣的話，定是美呆了；

另一邊則是群山美景，

山中緩慢的山嵐可以感受得到今日較沒有風，

如果運氣好的話，遇到山嵐，應是超美的吧！

山下的房屋，還能瞧見「角板山」的牌子，

嗯，原來不遠哦！！

造訪的那日，天氣不怎麼好，

還好老天爺還是出現的耶穌光，慰勞了遠來的我們；

嗯，好天氣的話，還想造訪！

這裡還有販售一些農產品，有：當季的南瓜、醃製的梅子...等，

感覺都好好吃，讓人想買回家

不過，因為雙十假期將近，

所以我們也就沒買東西回家嚕（笑）

「一山景觀咖啡」寧靜的感覺，

讓人覺得很放鬆；

我想，我可以在這裡發呆一整天

無所事事的日子，也真是幸福極了！

紀錄下此次的造訪，期待未來好天氣時，再訪；

有來角板山附近的朋友們，

別錯過這間有著絕美景色的「一山景觀咖啡」

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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