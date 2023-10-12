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【宜蘭】魏姐包心粉圓 隨手盒系列－一人獨享盒 點心、午茶、宵夜、野餐露營、聚會攜帶方便 隨時隨地加熱即食~

2023-10-12 23:59:22 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：107
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：315篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：魏姐包心粉圓 (公園二店)
phone03-9560-528
place宜蘭縣羅東鎮公園路95號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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60180.jpg  

 

只要到宜蘭,一定必吃有名的『魏姐包心粉圓』

現在在家or出外野餐、露營也可以隨時隨地輕鬆吃得到了~

這裡買魏姐包心粉圓優惠賣場

 

about 魏姐包心粉圓 

來自宜蘭羅東夜市裡的人氣小吃,從夜市到各縣市加盟專賣店。『魏姐包心粉圓』一直對粉圓有超高標準，要讓每一位客人都能到那時最原始的感動味蕾。一粒粒包著整顆內餡的包心粉圓,就是讓民眾瘋狂的原因,因為堅持每一個步驟的原則,用心讓每個顆顆透亮的黑珍珠,滾落口中Q軟又彈牙!

                                                                                                              

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這次團購的是獨享盒系列~   

分別購買了黑糖紅豆包心粉圓黃金地瓜包心粉圓白玉綠豆包心粉圓桂圓銀耳綠豆仁

 

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獨享盒的盒裝大小恰好,若是不把盒子拆開,放在冷凍裡和野餐露營時放在小冰箱裡都不會太佔空間

 

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盒面上的圖案、品名保存方法有效日期、調理方式、營養份量都標示得很清楚 

★全天然食材製作 

★無化學製的修飾澱粉 

★無防腐劑、香精  

★健康又安心  

★魏姐用心，食在安心

★已投保富邦產品責任險  

 

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調理方式超簡單~

1.700w微波強火加熱1分鐘

2.整包隔水加熱3分鐘

 

613.jpg

獨享盒系列,不僅僅可以單吃,還可以直接各品項互搭著吃~ 

一盒裡都有3~4包,攜帶方便、調理方式輕鬆簡單  

 

195725.gif700w微波強火加熱1分鐘

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拆開包裝後,放入微波爐

 

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猶如華麗變身一般,冷凍微波後,都變成晶螢剔透的包心粉圓和滑潤的銀耳了

 

195725.gif整包隔水加熱3分鐘

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袋子是耐熱的包裝,可放心隔水加熱 

 

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隔水加熱後,一樣粒粒Q彈~ 黃金地瓜包心粉圓有紫薯有地瓜的天然顏色,吃起來健康,視覺上也討喜

 

6119.jpg

綠豆仁香甜滑順綿密,單吃跟加牛奶一起吃都可以

 

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包心粉圓的內饀以天然樹薯粉包裹著整顆綠豆、紅豆、紫玉地瓜,顆顆分明實在!! 

注意事項

1.請充份加熱後食用

2.請小心吸食,充份咀嚼

  

623.jpg

獨享盒系列,可以煮個紅茶奶茶、綠豆湯,或是到豆花店買個豆花回來搭配魏姐包心粉圓一起吃,都很方便又美味好吃~   

 

61210.jpg

冷凍拿出後,加熱方便,一下子就能備好所有要吃的每個口味的包心粉圓   

 

617.jpg

加在豆花裡,馬上變很豐富的一碗,花最少的成本達到最大的滿足!!

 

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加在綠豆湯裡吃,消暑又飽足..天氣轉涼時,還可加在紅豆紫米裡熱熱吃,暖心暖胃~

  

619.jpg  

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625.jpg  

加在奶茶裡一起喝,自己也能做出有料的珍珠奶茶~(另可加紅茶／綠茶／冬瓜茶)

 

以上示範的吃法都是一包裝的份量,一人獨享和多人分享都很夠吃!!  

最適合給自己休息一下的午茶和孩子們回家的點心,家庭聚會or親友來訪也不用再忙碌花時間煮一大鍋,

動動手指來魏姐包心粉圓』線上商城購買宅配到府,輕鬆省事,把時間留給更有意義的人事物~

這裡買魏姐包心粉圓優惠賣場

  

 

 

魏姐包心粉圓 https://www.weiheart.com/

魏姐包心粉絲團魏姐包心IG

【店址】宜蘭縣羅東鎮夜市1079攤

【TEL】03-9562528

其他門市

 

 

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團購 團購美食 魏姐包心粉圓 宜蘭美食 宜蘭夜市美食 宜蘭必吃 宜蘭小吃 包心粉圓
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