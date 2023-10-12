只要到宜蘭,一定必吃有名的『魏姐包心粉圓』

現在在家or出外野餐、露營也可以隨時隨地輕鬆吃得到了~

這裡買 魏姐包心粉圓優惠賣場

【about 魏姐包心粉圓】

來自宜蘭羅東夜市裡的人氣小吃,從夜市到各縣市加盟專賣店。『魏姐包心粉圓』一直對粉圓有超高標準，要讓每一位客人都能到那時最原始的感動味蕾。一粒粒包著整顆內餡的包心粉圓,就是讓民眾瘋狂的原因,因為堅持每一個步驟的原則,用心讓每個顆顆透亮的黑珍珠,滾落口中Q軟又彈牙!

這次團購的是獨享盒系列~

分別購買了黑糖紅豆包心粉圓、黃金地瓜包心粉圓、白玉綠豆包心粉圓、桂圓銀耳、綠豆仁

獨享盒的盒裝大小恰好,若是不把盒子拆開,放在冷凍裡和野餐露營時放在小冰箱裡都不會太佔空間

盒面上的圖案、品名、保存方法、有效日期、調理方式、營養份量都標示得很清楚

★全天然食材製作

★無化學製的修飾澱粉

★無防腐劑、香精

★健康又安心

★魏姐用心，食在安心

★已投保富邦產品責任險

調理方式超簡單~

1.700w微波強火加熱1分鐘

2.整包隔水加熱3分鐘

獨享盒系列,不僅僅可以單吃,還可以直接各品項互搭著吃~

一盒裡都有3~4包,攜帶方便、調理方式輕鬆簡單

700w微波強火加熱1分鐘

拆開包裝後,放入微波爐

猶如華麗變身一般,冷凍微波後,都變成晶螢剔透的包心粉圓和滑潤的銀耳了

整包隔水加熱3分鐘

袋子是耐熱的包裝,可放心隔水加熱

隔水加熱後,一樣粒粒Q彈~ 黃金地瓜包心粉圓有紫薯有地瓜的天然顏色,吃起來健康,在視覺上也討喜

綠豆仁香甜滑順綿密,單吃跟加牛奶一起吃都可以

包心粉圓的內饀以天然樹薯粉包裹著整顆綠豆、紅豆、紫玉地瓜,顆顆分明實在!!

注意事項

1.請充份加熱後食用

2.請小心吸食,充份咀嚼

獨享盒系列,可以煮個紅茶奶茶、綠豆湯,或是到豆花店買個豆花回來搭配『魏姐包心粉圓』一起吃,都很方便又美味好吃~

冷凍拿出後,加熱方便,一下子就能備好所有要吃的每個口味的包心粉圓

加在豆花裡,馬上變很豐富的一碗,花最少的成本達到最大的滿足!!

加在綠豆湯裡吃,消暑又飽足..天氣轉涼時,還可加在紅豆紫米裡熱熱吃,暖心暖胃~

加在奶茶裡一起喝,自己也能做出有料的珍珠奶茶~(另可加紅茶／綠茶／冬瓜茶)

以上示範的吃法都是一包裝的份量,一人獨享和多人分享都很夠吃!!

最適合給自己休息一下的午茶和孩子們回家的點心,家庭聚會or親友來訪也不用再忙碌花時間煮一大鍋,

動動手指來『魏姐包心粉圓』線上商城購買宅配到府,輕鬆省事,把時間留給更有意義的人事物~

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魏姐包心粉圓 https://www.weiheart.com/

魏姐包心粉絲團、魏姐包心IG

【店址】宜蘭縣羅東鎮夜市1079攤

【TEL】03-9562528

【其他門市】