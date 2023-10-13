午晚餐來上一碗熱呼呼的濃郁拉麵，大口吃麵大口喝湯，超級滿足又享受！這間拉麵吧，不管是何時來總是充滿許多用餐客人，有時候甚至是需要候位等待才能入內享用美食。今天總算有機會來品嚐這間桃園市中壢區的超人氣拉麵店！

拉麵吧-店面外觀

木作的店外觀裝潢

看上去更有日式風格

店外面有放幾張椅子

提供給大家候位使用

店內也有椅子及候位區可坐著等待

這點算是店家蠻貼心的小舉動

拉麵吧-供餐時間

週日至週四：11:00-14:00、17:00-21:00

週五至週六：11:00-14:00、17:00-21:30

拉麵吧下午都是有休息時間

若要來用餐的客人請避開14:00-17:00這個時段

避免撲空

拉麵吧-店內環境

這是一進門就會看到的櫃台及候位區

我們這天造訪的時間是平日傍晚

所以用餐人潮還未全部湧現

幸好不用等太久

大約只等了10分鐘就能入座用餐

算是蠻幸運的

候位區一旁的桌子放著許多外帶外送餐點

不管是客人打電話來訂購的餐點

或是外送平台的訂單

都是不間斷的持續湧入

生意強強滾

用餐區蠻寬敞的

總共分成3區

有2區燈光較有氣氛

稍暗一些些

就像照片中的這種光線亮度

這也是用餐區之一

屬於更有日式風味的造景

在這一區用餐的感覺也很棒

另一區是在廚房旁邊的用餐區

就是燈光比較明亮的區域

感覺像是後期才新增或是改造過後的

不過都是蠻棒的用餐環境

自助區

有提供免費的茶包、蒜泥都是自行取用

一大盒免費茶包就放在飲水機上方

有需要的人請自行拿取即可

免費的蒜泥

細心的店家就連蒜泥的保存也很仔細

有特別放冰塊在碗底下

能夠延長蒜泥的保鮮度

拉麵吧-菜單

主要餐點就是拉麵

另外店內還有提供其他單點的美味食物

像是台客炸豆腐、日式豬排、雞腿肉串燒之類的

或是飲料也可以加點

拉麵吧-餐點分享

這天總共點了這些

地獄拉麵（辣、附日式豬排）

豚骨拉麵（附日式豬排）

台客炸豆腐

先生最喜歡的豚骨拉麵

這是不會辣的口味

豚骨拉麵是一種日本的經典拉麵口味

以濃郁的豚骨湯頭和優質的拉麵條而聞名

美味的湯頭和拉麵結合在一起

創造出一種令人垂涎的美食體驗

尤其湯頭由長時間熬煮的豚骨（豬骨）製成

可將骨髓和脂肪煮入湯中

創造出一種濃郁

呈現奶白色的湯汁

就像照片中的這種顏色一樣

豚骨拉麵的湯頭帶有豚骨的香氣和味道

令人喝起來相當順口、喜歡

在這裡每一碗拉麵都會附上半顆溏心蛋

尤其是吃拉麵一定不可缺少溏心蛋這個靈魂小配角

蛋白外層是微鹹微甜的

而蛋黃則保持著濕潤和濃郁的質地

形成了一個絕妙的味覺平衡

麵條充分吸收湯底的風味

使每一口麵條都帶有湯底的特色風味

使整碗拉麵吃起來更美味

這次我們的拉麵配料都是選擇日式炸豬排

來這裡推薦必點就是它的日式炸豬排

份量多又好吃

點了絕對滿意

日式炸豬排的外皮經過油炸後變得金黃酥脆

外皮吃起來是香香脆脆的質地

也形成了與內部軟嫩豬排肉的對比

這種經典美味

搭配著拉麵一起享用

實在很棒

台客炸豆腐

這道神奇又美味的餐點

竟然讓平常不愛吃豆製品的先生

連連稱讚

而且還把豆腐都吃光光

真的是很厲害的一道美味小食

台客炸豆腐它有著脆脆的外皮

裡面則是柔嫩的豆腐質地

還有大量的香脆洋蔥絲

以及特別的美味沾醬

實在是很驚豔在這裡吃到這麼優秀的料理

讓我們兩個人都非常喜歡

而且台客炸豆腐又很重口味

吃起來很唰嘴

一下子就被秒殺完了

這是地獄拉麵（辣）

辣味的湯頭

地獄拉麵的湯頭特色在於它的辛辣風味

同時搭配了濃郁的湯底和豐富的拉麵內容物食材

如果你是辛辣食物的愛好者

這款地獄拉麵絕對值得一試

但請準備好應對辣味的挑戰

辣得很過癮

吃完會一直流汗

不過真的很好吃

店內的每一碗拉麵都會附上半顆溏心蛋

店家免費附贈的茶包

用餐過程中配上一杯熱茶

可以緩解辣味或是重口味食物

拉麵吧-用餐心得

實際用餐完畢後

才終於了解生意為什麼這麼好

因為拉麵吧它的餐點幾乎都是好吃無雷

而且份量大、美味、價格平價

店內環境也維持的還不錯

推薦給喜歡吃拉麵的朋友

如果有來中壢玩

這間可以嚐試看看

拉麵吧-店家資訊

名稱：拉麵吧

地址：桃園市中壢區大同路84號

營業時間：週日至週四11:00-14:00、17:00-21:00、週五週六11:00-14:00、17:00-21:30

電話：03-4220111