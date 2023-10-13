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【台北中山美食】莎瓦迪卡海鮮・泰｜聚餐新選！道地泰式料理華麗上菜，還有 KTV 大包廂！ | 別墅裡的 100 種味道

2023-10-13 08:03:49 別墅裡的一百種味道 人氣：103
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窩客好文

別墅裡的一百種味道

發表篇數：275篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：莎瓦迪卡海鮮・泰
place台北市中山區松江路8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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泰讚惹！台北泰式料理「莎瓦迪卡海鮮・泰」遷址後以全新之姿強勢回歸，這次不僅帶來琳瑯滿目的泰國傳統風味菜餚，還打造多間兼顧隱私與歡聚氛圍的多人包廂。其中最大的「水晶洞」和「藍寶石」包廂更提供 KTV 歡唱設備專人侍酒服務，讓你從中午一路嗨到宵夜場！

莎瓦迪卡海鮮・泰

▸ 線上訂位｜https://reurl.cc/eddOlM
▸ 線上訂餐｜https://reurl.cc/nLLOde
▸ 官網｜www.sawadica.com.tw
▸ Facebook｜https://www.facebook.com/sawadicaintaipei
▸ Instagram｜https://www.instagram.com/sawadica_taipei/
▸ LINE｜@sawadica
▸ 地址｜台北市中山區松江路8號
▸ 電話｜0975-925688
▸ 時間｜週日至週四 11:30-16:00、17:30-22:00
⠀⠀⠀⠀⠀ 週五至週六 11:30-16:00、17:30-01:00
▸ 外送｜店家外送

 

✎ 需收 10% 服務費

莎瓦迪卡海鮮・泰 交通資訊

「莎瓦迪卡海鮮・泰」主打正統泰國菜，在台北泰式餐廳中有一定口碑。今年八月從大安區搬到中山區，全新升級的用餐空間比過去大上許多，包廂類型從小到大應有盡有，很適合慶生、尾牙、包場等團體聚餐。

松江街 8 號新址鄰近捷運忠孝新生站松江南京站，兩站步行時間皆約 8-10 分鐘。周邊亦有 Times 長安新生停車場、光華數位新天地停車場、日月亭希望園區停車場，開車來不怕沒地方停！

莎瓦迪卡海鮮・泰 店內環境

莎瓦迪卡海鮮・泰全店最高可容納 140 人，大概是我看過最多「包廂」的泰式餐廳了！

一進門左手邊設有一間可容納 14-16 人的長型包廂，大理石牆配上實木長桌相當氣派，把折疊門帶上就變成私人空間。


行經一整面葡萄酒櫃，接著來到餐廳中間的開放式用餐區，環境同樣散發著輕奢氛圍，以 2、4、6 人座為主，才開店沒多久已經陸續有人入內用餐。


值得一提的是，莎瓦迪卡空間設計靈感來自珠寶、寶石、水晶，所以就連各個包廂的名字都很「珠光寶氣」！像是琥珀、黃金、瑪瑙、碧璽等，一共有七間 10 人大包廂。


穿過中間用餐區，想不到裡面竟然「別有洞天」！餐廳最內側規劃了「水晶洞」「藍寶石」兩間包廂，各可容納 20 人，也能倆倆打通變成 40 人大包廂

如果真的不夠坐，還能再加三間 10 人座包廂，簡直是「餐廳界的變形金剛」！（笑）


不過大家或許會想說：「這麼大的桌子，要怎麼夾菜呢？」不用擔心！其實這張圓桌是自動轉盤桌啦！每個人都能輕易夾取轉到自己面前的菜。

另外，這兩間包廂還有 KTV 歡唱設備專業侍酒師（費用另計）等獨家服務，在這聚餐宴客絕對有面子！

莎瓦迪卡海鮮・泰 菜單

莎瓦迪卡海鮮・泰 餐點介紹

莎瓦迪卡松江店的餐點類型非常豐富，有開胃菜、炸物、烤物、海鮮、咖哩、麵食 & 飯食、熱炒、湯品、私房菜、甜點與各式酒水

午餐、下午茶、晚餐到宵夜（每週五、六開放）通通包辦，無論什麼時段到店都能充分滿足味蕾！


► 手打金錢蝦餅（3顆／$270）
手打金錢蝦餅是他們家的人氣招牌菜，由於做起來頗費工，所以每日限量供應

蝦餅一份有三顆，個頭扎實飽滿。以蝦仁為主要餡料，搭配多種辛香料提味，裹上麵包粉炸至金黃色，看起來就像一枚圓滾滾的金幣，模樣跟寓意都很討喜。直接單吃可以嚐到滿滿的鮮蝦味，每一口都好滿足！


一般在吃月亮蝦餅或金錢蝦餅多半會搭配甜梅醬，不過莎瓦迪卡用的是自家調製的「花生甜梅醬」，多了花生顆粒增添香氣，吃起來更有層次感！


► 泰開胃生蝦（$380）
如果真要說餐桌上的「開胃擔當」，我想非這道菜莫屬了！別看這盤「泰開胃生蝦」好像沒什麼特別的，才吃第一口我馬上跟旁邊的朋友說：「這個有哦！」師傅將活蝦去殼、去內臟，甚至連容易影響口感的蝦線也一一剔除。

處理好的蝦子會先經過冰鎮，再淋上以魚露、新鮮檸檬汁、蒜頭調製的靈魂醬汁，酸爽開胃超好吃！



► 炭烤手羽翅（$368）
泰式燒烤這裡也吃得到！提供雞、豬、牛三種肉品，並輔以不同料理方式。

以「炭烤手羽翅」為例，用的是整隻雞翅，炭火烤過的外皮散發迷人焦香，肉質滑嫩多汁，搭配酸酸甜甜的羅望子醬汁好涮嘴！


► 酥炸羅望高山鱸魚（$880）
老闆以前是做日本海鮮料理上閤屋起家的，對食材的講究程度自然不會馬虎！

「酥炸羅望高山鱸魚」使用山泉水養殖的高山鱸魚，以俐落刀工片下魚肉後酥炸，佐上酸酸甜甜的羅望子醬汁，吃起來沒有土腥味，口感表現完全不輸海魚！


► 嫩蛋黃咖哩軟殼蟹（限量／$760）
每次吃泰式料理看到有這道絕對必點！「嫩蛋黃咖哩軟殼蟹」的做法比想像中還繁瑣，得先把沙公和香料拌炒出汁，再放入咖哩、蛋液與高湯一同煨煮，呈現「你中有我，我中有你」般的相互交融。

剛炸好的軟殼蟹口感很不錯，酥脆之餘還巴著香濃滑順的醬汁，也可搭配隨餐附送的烤麵包沾食哦！


▲ 軟殼蟹連殼帶肉輕鬆入口，吸入飽滿醬汁餘韻無窮。


► 泰炒鮮蔬（$260）
泰炒鮮蔬依每日現場供應為主，提供清炒、蝦醬（+$50）、豆醬（+$50）三種料理方式。

我們點的「蝦醬空心菜」聞起來氣味濃烈，實際入口倒是蠻平易近人的。整體調味恰到好處，既不會死鹹，又能吃到蝦醬本身的鹹香，配著大火快炒的爽脆空心菜，一轉眼就被大夥迅速掃盤！


► 炭烤帶骨牛小排（$1388）
炭烤帶骨牛小排份量適合多人分食，建議趁熱享用風味最佳。選用美國帶骨牛小排，牛肉切面透出粉嫩色澤，就算單純啃咬骨頭邊的筋膜也很有樂趣！


▲ 試了三款沾醬，尤以紫洋蔥剝皮辣椒風味最鮮明。


► 椰子海鮮咖哩（$680）
椰子海鮮咖哩利用現剖椰子殼當容器，一上桌便吸引眾人搶拍！

將蝦子、干貝、中卷、蛤蜊拌入雞蛋椰奶咖哩醬，仔細品嚐還能吃到椰肉丁，隨手一撈遍佈滿滿海鮮料，愛吃海鮮的朋友別錯過這一道！


► 福氣豬腳長壽麵（需預訂／$1580）
超級隱藏版！這道「福氣豬腳長壽麵」是不在菜單上的功夫菜，以豬腳搭配炸麵線，澆淋泰國醬油調製的鹹甜醬汁，有祝福及健康長壽的寓意，想吃記得先預訂



深諳現代人吃飯總是「手機先吃」，福氣豬腳長壽麵上桌時會先讓大家拍照，接著再請師傅來到桌邊上演分切秀，淋上醬汁後的豬腳泛著閃亮油光，看起來是不是很誘人！


豬腳經過滷製後再煙燻，皮Ｑ肉嫩，從裡到外都非常入味，焦糖色外皮更是一臉寫著「我很欠吃」！炸過的麵線麵條口感軟中帶脆，頗有「廣式炒麵」的況味。



► 泰后椰奶濃雞湯（$485）
第一次喝到椰奶雞湯，本來以為味道會偏甜，不過實際上是風味溫潤、酸感溫和的湯品。

它與冬蔭功最大的不同，在於加入大量椰奶調理，裡面有不少土雞腿肉，尾韻帶點香茅、檸檬葉的香氣，身為香料控的我不自覺一碗接一碗！


► 泰獨享餐盒
莎瓦迪卡也將店內人氣菜色做成平日午間限定「泰獨享餐盒」（週一至週五 11:30-15:00 供應），目前有焰烤豪大雞腿、打拋豬肉飯、海南雞飯、脆皮燒肉飯、綠咖哩雞飯、雞肉粿條，訂滿 10 份以上再送泰經典魚丸雞湯


► 打拋豬肉飯（$175）
我喜歡打拋豬的調味，鹹香微辣非常下飯！辣度固定小辣無法調整，絞肉屬瘦肉居多比較不會膩，搭配粒粒分明的泰國香米、荷包蛋及生菜，差點手滑再點一份！


► 焰烤豪大雞腿（$190）


► 海南雞飯（$200）


► 脆皮燒肉飯（$240）


► 雞肉粿條（$180）
儘管雞肉粿條不像其他泰國菜享有盛名，不過其實它也是相當經典的國民美食之一！

粿仔條加上雞胸大火爆炒，吃起來有股濃濃的鍋氣。旁邊附上辣醬、生菜、小黃瓜和檸檬角，建議先吃原味再擠上新鮮檸檬汁，能增加鮮度和開胃感。吃完滿嘴油光，很過癮餒～


► 芒果糯米飯（$398）
經過剛才「視吃」一輪，相信有些人應該已經飽了吧！（誤）看到糯米飯上桌先別急著舉白旗投降，畢竟甜點是第二個胃嘛！

還記得以前第一次吃到芒果糯米飯的時候，對這組合既期待又怕受傷害，心想糯米配芒果會不會不搭？實際上，這是一道風靡泰國街頭巷尾的人氣甜品，以香甜糯米飯搭配濃甜愛文芒果，淋上適量煉乳，吃起來就像甜米糕，簡單但耐人尋味。


► 酸甜羅望汁（$90）／泰式手標奶茶（$128）
吃泰式料理一定要來一杯泰奶的吧！先說結論，他們家的泰奶超！級！好！喝！使用泰國進口手標茶葉沖泡，味道濃郁不死甜，冰冰的喝真的 hen 讚！我們就這樣默默喝了三罐！

而羅望子是東南亞料理中常見的要角，也可以做成果汁，風味酸中帶點微甘，有點像烏梅汁的感覺。


其實「莎瓦迪卡」不只是一句通俗的問候語，它也可以是美味的代名詞！

莎瓦迪卡海鮮・泰從裝潢到餐點都充滿巧思，精雕細琢的菜色加上多樣化的用餐空間，讓人彷彿置身皇宮中用餐，心情也跟著飄飄然了起來！如果你也是個不折不扣的泰料控，請把這間放進你的口袋名單！

莎瓦迪卡海鮮・泰

▸ 線上訂位｜https://reurl.cc/eddOlM
▸ 線上訂餐｜https://reurl.cc/nLLOde
▸ 官網｜www.sawadica.com.tw
▸ Facebook｜https://www.facebook.com/sawadicaintaipei
▸ Instagram｜https://www.instagram.com/sawadica_taipei/
▸ LINE｜@sawadica
▸ 地址｜台北市中山區松江路8號
▸ 電話｜0975-925688
▸ 時間｜週日至週四 11:30-16:00、17:30-22:00
⠀⠀⠀⠀⠀ 週五至週六 11:30-16:00、17:30-01:00
▸ 外送｜店家外送


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