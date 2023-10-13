現在購物商場真是開的一間比一間大間，一間比一間美，裡面應有盡有，不管你要喝咖啡、吃美食、逛街購物、看電影、看展覽、看書、運動攀岩等吃喝玩樂一應俱全，除了美食還有必拍打卡景點10米高巨型兔子太極尼尼、野花園、誠品生活旗艦店、巨型圓拱梯廳、木育森林、誠品書店30米挑高天井等都超美超好拍的，成為新北最新購物美食天堂。

內部莊潢像宮殿一樣，迎賓大廳宏偉莊嚴、氣勢磅礡，不僅有10米高巨型兔子，還有巨型圓拱梯廳，串聯各樓層的紅廳，超壯觀的～

可開車前往，地下室有停車場，每小時50元，周邊也有收費停車場，或搭捷運到大坪林站有免費接駁車

接駁車接送地點：

捷運大坪林站5號出口-紅葉蛋糕前

裕隆城候車處於品牌路-綠湖公園對面

最新美拍打卡景點1.大門口地標YES!LIFE裕隆城

這裡有全亞洲最大的誠品生活旗艦店，除此之外還有星巴克、CAFE!N、NxCoffee，金色三麥、添好運、點點心、英格莉莉等250間品牌進駐。

最新美拍打卡景點2.10米高巨型兔子-太極尼尼，影片分享

最新美拍打卡景點3.巨型圓拱梯廳，影片分享

最新美拍打卡景點4.誠品書店設30米挑高天井。

最新美拍打卡景點5.野花園，可居高臨下欣賞戶外景緻～





最新美拍打卡景6.木育森林

B1美食廣場，充滿清新綠意，就像置身在大自然，讓人用餐起來很舒適。

旁邊有順成蛋糕可以購物伴手禮。

豬仔流沙奶皇包40元。

新店裕隆城結合電影、購物、美食、書店的百貨商場。

一樓有平價CAFE!N，好喝又便宜，打造休閒露營風用餐環境，影片分享

開幕優惠資訊，加入會員即贈濾掛咖啡乙包。

最新DM，實際DM以店家為主，冠軍黑咖啡55元起。

使用戶外休閒椅，讓我們就像在大自然裡露營野餐一樣，輕鬆享受露營生活的儀式感。

這裡超適合拍照的，採光良好，有偽度假風的Chill。

7樓有威秀影城、原岩攀岩館、湯姆熊、夾娃娃機。

最新活動加入威秀影城Line好友，參加活動抽免費電影票、飲料、爆米花、周邊贈品等。

一樓大門入口處NX coffee。

當日全館累計消費汽車滿千，機車滿200元可免費停1小時。每車每日最多優惠4小時。

YES!LIFE裕隆城：新北市新店區中興路三段70號；營業時間：平日11:00-21:30，五六11:00-22:00

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