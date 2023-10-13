期待好久的南門巿場終於試營運囉～光外型就超吸睛的，很難想像這居然是傳統巿場，外型像一棟金光閃閃的購物中心，一樓南北雜貨、熟食點心，二樓美食廣場、精品服飾，B1生鮮賣場、精緻蔬食水果等應有盡有，逛完記得來碗蕃茄滷到入口即化的牛肉麵，外帶福州魚丸等傳統美食，想要回味傳統家鄉味的，來南門市場就對了！

來南門巿場，品嚐一碗現煮熱騰騰蕃茄牛肉麵，上面有滿滿的牛肉蕃茄，加上手工現切刀削麵，記憶中的美好味道。

台北最文青的市場-南門市場新大樓，外觀新穎，運用大面積的玻璃，引進戶外的自然光，讓整個空間更加明亮有通透感。

來南門巿場尋找小時候記憶中的味道，琳瑯滿目的商品等你來挖寶。影片分享

交通便利，捷運一出站即可到達，為台北最佳的美食購物天堂。

南門市場於2023/10/7強勢回歸，風華再現，免帶現金，用行動支付就可以輕鬆逛市場。

2023雙十連假開幕～滿滿的人潮可見熱門的程度～

2樓美食廣場，擁有大片落地窗，提供乾淨明亮的用餐環境。

招牌必吃：合歡刀削麵館，平價又美味～

蕃茄煮牛肉麵130元，酸白菜煮牛肉麵130元，獲得天下第一攤小吃類金牌獎果然名不虛傳，料多味美，CP值超高的。

刀削麵現切現煮，很有咬勁，最愛的是它的湯頭，想吃必須排隊，半小時起跳。

吃飽繼續逛，一樓南北雜貨、熟食點心

南門魚丸店在B1，招牌必買福州魚丸和現煎手工蛋餃，影片分享。

B1為生鮮賣場，有現宰溫體牛、羊、豬、新鮮海產和精緻蔬食。

南門巿場真的超大超好逛的，重點是捷運一出站即可到達，相當便利，值得推薦。

合歡刀削麵館：台北市中正區羅斯福路一段8號2樓；營業時間：10:30-18:30（周一公休）

新北最大購物美食天堂│新店裕隆城│超美設計感十足百貨商場 │全亞最大的誠品生活旗艦店│最新美拍六大打卡景點│最新優惠活動訊息

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