靖瑜平價海鮮

地址:207新北市萬里區漁澳路64之6號

電話:0956019530

營業時間:10:30–19:30

<正文開始>

哈摟大家

秋蟹的季節又來拉

當然要來和大家分享好吃又美味的秋蟹拉

靖瑜平價海鮮

這間店在龜吼漁港不算裝潢亮麗

但價格很實在

是鐵皮屋造型

室內空間不大 建議定位

門口擺了很多海鮮

<菜單>

<上菜瞜>

因為只有一個師傅炒

所以動作比較慢

但也不用等太久啦

炒海菜

海菜真的是我每到必點

它裡面還有很多 蔥 薑 蒜

還有肉絲及蛋液 很豐富

炒鱈魚肚

魚肚QQ彈彈的

料理的很像薑絲大腸的處理方式

酸酸開胃

炒魚翅頭

炒魚翅頭 魚刺頭QQ彈彈的很好吃

重點是很多辛香料

配上魚刺頭剛剛好

炒海瓜子

海瓜子也是必點之一吧

肉多 調味剛好

燙鮮蝦

鮮蝦肉質鮮嫩Q彈

又不會散散的

燙小卷

小卷不會有腥味

簡單燙過就很好吃了

清蒸萬里蟹

來龜喉怎麼能錯過萬里蟹呢

看看這個好大隻的螃蟹

新鮮就是多汁美味

肉質完全不散 還有甜味

​

<來個小總結>

靖瑜的海鮮平價又新鮮

邱蟹的季節一定不容錯過拉

<資訊欄>

靖瑜平價海鮮

地址:207新北市萬里區漁澳路64之6號

電話:0956019530

營業時間:10:30–19:30

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