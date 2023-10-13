電話:0956019530
營業時間:10:30–19:30
<正文開始>
哈摟大家
秋蟹的季節又來拉
當然要來和大家分享好吃又美味的秋蟹拉
這間店在龜吼漁港不算裝潢亮麗
但價格很實在
是鐵皮屋造型
室內空間不大 建議定位
門口擺了很多海鮮
<菜單>
<上菜瞜>
因為只有一個師傅炒
所以動作比較慢
但也不用等太久啦
炒海菜
海菜真的是我每到必點
它裡面還有很多蔥 薑 蒜
還有肉絲及蛋液 很豐富
炒鱈魚肚
魚肚QQ彈彈的
料理的很像薑絲大腸的處理方式
酸酸開胃
炒魚翅頭
炒魚翅頭 魚刺頭QQ彈彈的很好吃
重點是很多辛香料
配上魚刺頭剛剛好
炒海瓜子
海瓜子也是必點之一吧
肉多 調味剛好
燙鮮蝦
鮮蝦肉質鮮嫩Q彈
又不會散散的
燙小卷
小卷不會有腥味
簡單燙過就很好吃了
清蒸萬里蟹
來龜喉怎麼能錯過萬里蟹呢
看看這個好大隻的螃蟹
新鮮就是多汁美味
肉質完全不散 還有甜味
<來個小總結>
靖瑜的海鮮平價又新鮮
邱蟹的季節一定不容錯過拉
<資訊欄>
電話:0956019530
營業時間:10:30–19:30
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