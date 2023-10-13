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[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格實在的海鮮小館/螃蟹海鮮新鮮美味/生意超好闆娘熱情(附菜單)

2023-10-13 09:58:46 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：100
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：255篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：靖瑜平價海鮮
phone-０９５６０１９５３０
place新北市萬里區漁澳路64之6號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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靖瑜平價海鮮

地址:207新北市萬里區漁澳路64之6號

電話:0956019530

營業時間:10:30–19:30

<正文開始>

哈摟大家[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

秋蟹的季節又來拉[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

當然要來和大家分享好吃又美味的秋蟹拉

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這間店在龜吼漁港不算裝潢亮麗

但價格很實在[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

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是鐵皮屋造型

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室內空間不大 建議定位[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

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門口擺了很多海鮮[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

<菜單>

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<上菜瞜>

因為只有一個師傅炒

所以動作比較慢

但也不用等太久啦[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

 

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格炒海菜

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海菜真的是我每到必點

它裡面還有很多[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格蔥 薑 蒜

還有肉絲及蛋液  很豐富[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

 

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格炒鱈魚肚

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魚肚QQ彈彈的[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

料理的很像薑絲大腸的處理方式

酸酸開胃[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

 

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格炒魚翅頭

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炒魚翅頭 魚刺頭QQ彈彈的很好吃

重點是很多辛香料

配上魚刺頭剛剛好[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

 

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格炒海瓜子

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海瓜子也是必點之一吧

肉多 調味剛好[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

 

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格燙鮮蝦

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鮮蝦肉質鮮嫩Q彈

又不會散散的[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

 

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格燙小卷

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小卷不會有腥味

簡單燙過就很好吃了[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

 

[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格清蒸萬里蟹

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來龜喉怎麼能錯過萬里蟹呢

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看看這個好大隻的螃蟹

新鮮就是多汁美味 

肉質完全不散 還有甜味[台北海鮮]新北萬里「靖瑜平價海鮮 」秋蟹來臨/零負評又價格

<來個小總結>

靖瑜的海鮮平價又新鮮

邱蟹的季節一定不容錯過拉

 

<資訊欄>

靖瑜平價海鮮

地址:207新北市萬里區漁澳路64之6號

電話:0956019530

營業時間:10:30–19:30

<延伸閱讀>

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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

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嘿嘿嘿~~~~~~~~~~ 我是阿蕊仔
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