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對於喜愛大自然的我們，對於帶著小小孩出門，常常在正統露營與豪華露營之間抉擇，但後來我們找在這間位於台灣埔里的絕美民宿「葉子祕境」，隱密在森林裡的偽露營小屋，無疑是對攜帶小孩或是長輩家庭的最佳選擇。

「葉子祕境」最吸引我的特色便是一戶一帳篷下的『豪華小屋』，幾乎是飯店的住宿品質了呀！每間小屋擁有冷暖氣、寬敞空間、獨立衛浴、還有大片落地玻璃窗一覽森林景色，門口前綠油油的草地與舒適的桌椅為孩子提供了玩耍的天堂；夜幕降臨時，散落在園區的燈點如夢幻小屋一般，與星空相映成趣，這裡就像是童話故事中的開頭，一個神秘冒險即將展開

民宿位置：距離埔里桃米村僅10分鐘車程 （ex. 妮娜巧克力夢幻城堡、山上山下咖哩專賣店、桃米親水公園等等)

坐擁1.2萬坪之大的園區，僅設置13戶的帳篷，提供雙人房、四人房、八人房的選擇，從官方地圖上不是很清楚，但其實這四個住宿區塊，是位在三個不同高度的山坡上，第一層為接待中心與葉子野溪房，第二層為葉子櫻花房、葉子青楓房，第三層為葉子星空房，將車子停進停車場後，園區便會派出高爾夫球車來進行接送，不用自己搬運行李實在太友善了！

＃葉子秘境園區

可能因為是主打親子家庭造訪，所以大部分的房型皆為四人房，除了位於最高層的星空房之外，其餘的房型在門口都有大片草坪可以讓孩子們嬉戲，這樣連房的設計，非常適合和朋友相約一同前往，家長們可以在有遮陽的座位區休憩，孩子們則是恣意玩耍。簡單分類一下葉子秘境的四個住房區，給大家訂房的時候參考，另外，每一間都是獨立衛浴的豪華小屋，所以不用擔心要共用衛浴：

溪野｜四人房：位於第一層不需爬坡，門口有草坪，離櫃檯最近

櫻花｜雙人房：位於第二層，門口有草坪，近通往野溪的步道

青颯｜四人房：位於第二層，門口有草坪，近通往野溪的步道

星空｜四人房＆八人房：位於第三層，無草坪，擁有獨立空間，較隱密安靜

＃園區設施

櫃檯旁邊有一個小型的戲水池，對於小小孩來說，非常合適。另外，櫃檯可以免費借戶外遊戲，比如說羽毛球、射箭、足球、桌遊等等，建議辦理入住的同時，就可以借道具囉！

另外，民宿有自己打造的園區步道，早晨可以沿著步道散心舒壓；而野溪的部分，老實說，我覺得還沒有規劃的很完善，但相信未來這條小溪，可以讓孩子在溪河中玩水嬉戲。

＃星空四人房

星空四人房，這已經是豪華小屋的等級了，還以為來到森林裡的飯店，室內空間算是相當大，簡約的木質室內設計，即使只待在房間也覺得舒適，非常適合帶長輩及小孩前往，只是比較可惜的是星空房的外側沒有大草坪，所以若是孩子要玩耍，要使用第二層的草坪

\ 每一間房間都是獨立衛浴

\ 投影螢幕，有著內建的YouTube、Netfliex、Disney+等等平台，躺在床上看電視超級舒服

// 房內附贈的下午茶

早餐與下午茶糕點免費提供，可加購晚餐

每一季的下午茶點心都不盡相同，但是不變的是，可以看到園區滿滿的用心。入住當天進房後，服務人員就會將下午茶放置房間內，一入住，就可以立即使用，這實在太貼心了！

// 早餐

我們前往的當天，是個下雨天，不然提著野餐籃在外面散步用餐，享受在森林中的早餐時光一定很不錯，但在房間內鋪個野餐墊，看著外面的窗景，這樣的偽野餐也很不錯

// 晚餐（加購）

雖然說園區和埔里熱門景點距離不遠，晚餐十分在園區用餐其實蠻方便的，辦理入住的當下，可以在櫃檯加點餐盒，品嚐後覺得還不錯，蠻值得加點的！另外，菜單部分園區也是隨時調整，除了中式餐盒之外，最近還多推出pizza可以選擇

＃夜幕降臨，滿滿星空點綴

其實很多旅人都是為了這個夜景來到葉子秘境，當黑夜降臨，園區的燈飾亮起，群林環繞下還聽得到蟲鳴，這一帳帳小帳篷在星空及燈光點綴下，彷彿來到森林中的童話小屋，光是在園區散步就夢幻。而每一帳前都有座椅區，大家舉杯暢談，這個環境實在美的不像話

螢火蟲季：每年4月份，營區有一區螢火蟲觀賞區，一閃一閃的螢火蟲景色將增添不少浪漫氣氛

//後記

非常～可惜，當天我前往的時候是狂風暴雨，所以草地上一片泥濘，雖然體驗上因為天氣因素有所遺憾，不過仍不減我對於葉子祕境的喜愛，整體的環境太過優美，尤其是豪華小屋的舒適度更是沒話說，很適合想體驗露營，但卻對於實際帳篷有所顧慮的旅人，也期待園區內的野溪可以更加完善，非常適合攜帶家庭前往度假。

＃鄰近美食

IG上面超級熱門的日式咖哩店，就位在旅遊景點聚集地『埔里桃米村』。「山上山下」以自家熬煮的濃厚系咖哩聞名，不過，似乎其日系風格的店家設計，讓位在桃米村的日式咖哩店更具有特色，彷彿一秒來到日本鄉村，品嚐道地的咖哩美食。

詳細介紹：山上山下

位在埔里桃米村的豆花店，打破傳統豆花店的框架，讓豆花小吃也可以很文青，半開放式的座位區，注入許多露營元素店家旁邊的打卡牆，絕對是每個前來的旅人必拍照之景！店家推出的『桂花酒釀花生豆花』非常適合夏天來品嚐消暑

詳細介紹：桑心合作社

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