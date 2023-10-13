🦐桃園蘆竹質感火鍋新開幕

💡金蒔鍋物 大竹總店

👣 桃園市蘆竹區大竹路506-10號

📞 03-323-0730

🔛 11:30-15:00 / 17:30-22:00

桃園又有新火鍋啦！在桃園蘆竹新開幕的金蒔鍋物

天氣開始變冷了，快收藏起來！

低調高雅的歐式輕奢風格

舒適氛圍空間位置寬敞

除了單人鍋物也有套餐的選擇，海鮮、肉品種類多元

這次吃的是跟海底龍宮一樣的澎湃海鮮拼盤配上肉品三選二

除了這個海陸套餐也有另一個肉肉金字塔和和牛套餐!!

♡ 金蒔嚴選海陸雙人套餐 ᴺᵀ 1450

剝皮辣椒湯＋100 義式經典番茄＋100

套餐包含：肉品三選二（培根牛/梅花豚/嚴選羊）還有超澎湃的海鮮拼盤和義式的開胃小點＋軟性飲料x2＋ 甜點

除了基本蘋果高湯湯頭也可以加價升級其他八種秘製湯頭

澎湃海鮮拼盤一上桌就直接被這個吸引

天使紅蝦白蝦比我的手還大

口感彈牙的好喜歡！

他們家菜盤與醬料區是自助吧可以裝滿滿

還有很用心的飲料區和可愛小糖果也有白飯、各式麵條、冬粉、雞蛋等主食

濃厚義式經典番茄湯頭還是帶點微辣的剝皮辣椒湯涮肉都很適合

這次的餐後甜點是冰棒和芒果奶酪二選一

再加上前菜的開胃小點



雖然是在吃火鍋但整體很完整很有儀式感

下次聚餐就來吃看看吧

💡金蒔鍋物 大竹總店

👣 桃園市蘆竹區大竹路506-10號

📞 03-323-0730

🔛 11:30-15:00 / 17:30-22:0

💡 中壢環中店

👣桃園市中壢區環中東路二段632號

📞 03-4585-000

🔛11:30~15:00 ，17:30~22:00

🔸地點標籤 #遇fun胃 #wei吃桃園

🔹餐點標籤 #鹹食wei

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