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【桃園美食】新開幕質感火鍋 金蒔鍋物 大竹總店 中壢美食 蘆竹火鍋 海鮮和牛火鍋 家庭朋友聚餐

2023-10-13 12:33:00 遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 人氣：97
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窩客好文

遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃

發表篇數：390篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：金蒔鍋物 環中店
phone03-4585-000
place桃園市中壢區環中東路二段632號1樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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🦐桃園蘆竹質感火鍋新開幕

💡金蒔鍋物 大竹總店

👣 桃園市蘆竹區大竹路506-10

📞 03-323-0730

🔛 11:30-15:00 / 17:30-22:00

【桃園美食】新開幕質感火鍋 金蒔鍋物 大竹總店 中壢美食 蘆竹火鍋 海鮮和牛火鍋 家庭朋友聚餐

桃園又有新火鍋啦！在桃園蘆竹新開幕的金蒔鍋物

天氣開始變冷了，快收藏起來！

低調高雅的歐式輕奢風格

舒適氛圍空間位置寬敞

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除了單人鍋物也有套餐的選擇，海鮮、肉品種類多元

這次吃的是跟海底龍宮一樣的澎湃海鮮拼盤配上肉品三選二

除了這個海陸套餐也有另一個肉肉金字塔和和牛套餐!!

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金蒔嚴選海陸雙人套餐 ᴺᵀ 1450

剝皮辣椒湯＋100 義式經典番茄＋100

套餐包含：肉品三選二（培根牛/花豚/嚴選羊）還有超澎湃的海鮮拼盤和義式的開胃小點＋軟性飲料x2 甜點

除了基本蘋果高湯湯頭也可以加價升級其他八種秘製湯頭

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澎湃海鮮拼盤一上桌就直接被這個吸引

天使紅蝦白蝦比我的手還大

口感彈牙的好喜歡！

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他們家菜盤與醬料區是自助吧可以裝滿滿

還有很用心的飲料區和可愛小糖果也有白飯、各式麵條、冬粉、雞蛋等主食

濃厚義式經典番茄湯頭還是帶點微辣的剝皮辣椒湯涮肉都很適合

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這次的餐後甜點是冰棒和芒果奶酪二選一

再加上前菜的開胃小點

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雖然是在吃火鍋但整體很完整很有儀式感
下次聚餐就來吃看看吧

💡金蒔鍋物 大竹總店

👣 桃園市蘆竹區大竹路506-10

📞 03-323-0730

🔛 11:30-15:00 / 17:30-22:0

💡 中壢環中店
👣桃園市中壢區環中東路二段632號
📞 03-4585-000
🔛11:30~15:00 ，17:30~22:00

🔸地點標籤 #fun #wei吃桃園

🔹餐點標籤 #鹹食wei

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ℹ️菜單資訊

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