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台北美食：大同區《尚雯早午餐》銅板價早餐 海鮮炒麵必點

2023-10-13 12:04:23 誠實牛牛 人氣：98
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：尚雯早午餐
phone09-3608-5646
place台北市大同區長安西路231號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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好吃的早餐讓心情上天堂，不合口味的早餐讓心情住套房

我非常重視早餐，覺得那是一天的開始，有段時間常去夥伴公司開會，但附近的早餐店實在是…由於我很容易受食物影響，不滿意的早餐嚴重影響了我的工作效率，幸好發現了這間讓荷包和胃都開心的《尚雯早午餐》，餐點好吃、份量巨大、CP值超高，超划算的餐點價格，可說是台北市稀有的寶藏早餐店~

【尚雯早午餐 店家資訊】

《尚雯早午餐》
地址：台北市長安西路231號
電話：0936-085-646
營業時間：0530~1330 (週日公休)

【尚雯早午餐 交通資訊】

《尚雯早午餐》位於長安西路、延平北路和天水路三叉路口
從北門站走過來約6分鐘，從迪化街走過來約7分鐘

算是鄰近迪化街的美食早餐店

【尚雯早午餐 菜單】

網友推薦「鍋貼」、「蛋餅」「炒麵」，我也推薦這三個餐點。

飲料沒有分大小杯，只有分冷飲和熱飲
大小為一般早餐店中杯的大小，價格非！常！便！宜！
紅茶只要10元，鮮奶茶才25元！
能相信在台北市竟然有這種價格的早餐店嗎？

【尚雯早午餐 餐點】

《尚雯早午餐》的生意非常好，第一次來時是上午11點，內用區坐滿，外帶等了25分鐘，第二次來時學聰明，先打電話預約，結果~老闆堅持鍋貼要現做，其他餐點都準備好了，還是得等鍋貼，大約等了15分鐘。

趕時間的話，建議打電話預約外帶(不點鍋貼)
不趕時間的話，建議等一下鍋貼，它值得等待

《鍋貼 6顆/35元》

即使打電話預約，老闆也堅持一定要現做
不是現煎而已，而是現場包，真的是「現做」www

我與另外二位友人，都對鍋貼給予好評

鍋貼大小可說是「矮、短、肥」www
與知名鍋貼店相比，長度約為它的3/4，寬度再胖一點
內餡包的十分飽滿，表皮煎的酥脆

不過有點小油，不喜歡太油的朋友，或許可以和老闆溝通一下

《翡翠蛋餅 45元》

蔬菜蛋餅的意思，內料超豐富
有高麗菜、紅蘿蔔、芹菜丁、波菜…等
每一口都滿滿的蔬菜，營養滿滿
蛋餅皮是我喜歡的厚蛋餅皮，有厚度吃起來軟軟的
不是很喜歡煎完很乾、很硬的薄蛋餅皮

《海鮮炒麵 85元》

雙手雙腳大推、必點

份量是一般早餐店的二倍，我們二個人分著吃都覺得撐
老闆給料沒在手軟，青菜、海鮮都給爆
而且一份才賣85元
不虧是尚雯「早午餐」，份量多到除了早餐外，還可以當午餐www

《飯糰 35元》

可以選白米或紫米，內料為油條、菜脯、肉鬆和酸菜

份量也是很巨，吃完這顆飽到中午

《鮮奶茶 25元》

個人覺得有點甜，螞蟻人朋友或許會喜歡

【尚雯早午餐 食用小結】

我與二位友人都覺得《尚雯早午餐》是CP值不錯的店
在台北市用銅板價能吃「飽」的早餐店，我一律視為寶藏店
《尚雯早午餐》以豐富的內料、好吃的餐點、銅板的價格，擄獲了我的心
如果有去迪化街或是在北門出沒，都推薦可以來吃早餐喔！
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆ 

【大同區美食】

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