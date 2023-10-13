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【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政府早午餐推薦、信義區下午茶推薦 (附菜單)

2023-10-13 13:08:52 花見團子玩耍趣 人氣：167
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花見團子玩耍趣

發表篇數：173篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：BEAN U
phone02-2756-2021
place台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄6-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「BEAN U」     (造訪日期 : 2023/10)

「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦

市政府早午餐推薦、信義區下午茶推薦

【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

 BEAN U 

地址 : 臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄6-1號
電話 : 02 2756 2021
時間 : 週一 ~ 週日: 10:00~18:00 (週二公休)

團子和友人相約來信義區逛街，來到松菸文創開幕不久的全素網美咖啡廳「BEAN U」享用美味的下午茶，店家主要販售在外面吃不到的豆奶優格碗、輕食、咖啡、果汁、茶飲等餐點，這裡離松菸文創、市政府、信義計畫區很近，從捷運市政府站1號出口，步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

「BEAN U」是由喜歡蔬食、健康的年輕老闆創業，店內食材均為蔬食、優格是以豆奶製作。店名取為「BEAN U」諧音的朋友，歡迎大家在這能與朋友自在互動。店內寬敞明亮，裝潢前衛清新，黃綠交錯風格，具有濃濃藝術風。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

店內可看到用霓虹燈裝飾的招牌語與插畫，也有一大片綠色牆，未來計畫會與藝術家合作，吃美食也能欣賞藝術之美。店家也是一間寵物友善餐廳，不用裝籠，毛小孩可落地，也可以坐座位，與主人共享美好時光。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

店內有提供2人、4人座位，也可併桌、增椅，多人聚餐或包場辦活動也很適合。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

還有一處較私密空間，可看到童趣插畫風格的主題微笑小豆子，活潑又可愛！無怪這開幕沒多久，就成為網美打卡的文青聖地。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

店內有提供免費wifi，也有提供插座，用餐時間不限時。點餐可掃描立牌上的QR code看菜單，便利又環保。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

店家採用開放式廚房，衛生看得到，全部餐點不使用蛋奶，每天使用新鮮水果製作，水果都是現點現切，新鮮又健康。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

且只要加入店家Line會員，就可以任選一種40元的配料，我們選擇柑橘和葡萄，店家會用額外的小碗盛裝，份量不少，免費為優格碗加料。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，「BEAN U」的優格都是店家自製，結合豆奶跟豆花的高營養價值製成，和坊間多使用奶製類的優格很不一樣，乳糖不耐症的人也可放心吃，接下來就一一品嚐吧！【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

高蛋白豆奶優格

「高蛋白豆奶優格」繽紛營養！下層鋪滿自製的原味底的豆奶優格，再加上植物蛋白粉、奇異果、香蕉、柑橘、穀物，繽紛擺盤豐盛又吸睛，彷彿夢幻花園，要吃之前可別忘了先打卡。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

店家只要點優格碗，都會附上一小碗的的黑色「脆脆」，吃起來有點像古早味的「爆米香」，搭配優格吃香脆有勁。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

吃一口優格，濃稠滑順，還帶有淡淡豆香，沒有豆腥味，搭配水果吃酸甜有勁，混著穀物吃，豐盛又有飽足感。最讓友人讚不絕口的是，這裡的優格不加糖，吃了能補充蛋白質，也能吃飽飽。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

酸酸甜甜豆奶優格

「酸酸甜甜豆奶優格」粉紅好甜蜜！粉紅色的優格是使用原味優格再加上蔓越莓製作而成，酸酸甜甜更有味！配料有草莓、香蕉、鳳梨、穀物等。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

入口後草莓酸甜、香蕉Q彈扎實、鳳梨多汁爽口，穀物爽脆甘甜，搭配粉紅豆奶優格十分對味，一吃就上癮，這也是深受女性朋友歡迎的人氣優格。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

油漬烤番茄酪梨三明治

「油漬烤番茄酪梨三明治」健康滿點！麵包切片後烘烤，吃得到濃濃麥香，麵包上塗抹自製酪梨醬，再加上小番茄、酪梨塊、芝麻葉與一片素起司片，最後再淋上油醋醬。入口後酪梨醬滑順芳香，綿密如奶油，搭配麵包無敵契合。番茄酸甜、酪梨塊軟滑微甜，生菜清爽脆口，團子高分推薦。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

鷹嘴豆泥起司鮪魚貝果

「鷹嘴豆泥起司鮪魚貝果」貝果經烘烤後更Q彈有嚼勁，內層夾入番茄、生菜、素鮪魚、素起司，吃完立刻會回味再三的好味道，營養100％。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

附餐還有一小碗「鷹嘴豆泥」，鷹嘴豆鬆軟可口，特製醬汁酸甜清爽，香滑綿密在嘴裡打轉，讓團子和友人都讚不絕口。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

抹茶奶霜草莓燕麥奶

「抹茶奶霜草莓燕麥奶」呈現美麗漸層，這款燕麥奶裡加入抹茶、草莓醬，顏色繽紛，讓人好心動！上層抹茶香濃回甘、中層燕麥奶順滑清爽、下層草莓醬酸甜有勁，香甜滋味讓人意猶未盡，在口中交融出豐富層次感，喝完直接愛上。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

FUJI PINK

「FUJI PINK」美麗吸睛！以燕麥奶為基底，加入紅火龍果、鳳梨、香蕉、草莓、椰奶等，呈現粉白混搭，彷彿調酒般華麗動人。燕麥奶滑順甘甜，水果酸甜有勁，還吃得到果肉顆粒，琳瑯滿目食材譜出絕品美味，是搭配優格的最佳飲品。  【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

整體而言，團子覺得「BEAN U」是很適合個人打牙祭、多人聚餐的好地方。店家位於市中心，捷運公車都可到，交通便利。以蔬食優格為主打，強調健康自然，很多食材都是一時之選。料理種類多元，價格也很裡，且不收服務費。店內有提供電子支付，並和外送平台業者合作，隨時想吃美味料理都沒問題。下次來松菸看展，記得來「BEAN U」坐坐，品嚐美味優格與輕食，療癒紓壓，健康滿點。【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

 菜單 

【美食】「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦，市政

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