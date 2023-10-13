此食記為花見團子造訪「BEAN U」 (造訪日期 : 2023/10)



「BEAN U」豆奶優格碗，松菸網美咖啡廳推薦

市政府早午餐推薦、信義區下午茶推薦







BEAN U



地址 : 臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄6-1號

電話 : 02 2756 2021

時間 : 週一 ~ 週日: 10:00~18:00 (週二公休)



團子和友人相約來信義區逛街，來到松菸文創開幕不久的全素網美咖啡廳「BEAN U」享用美味的下午茶，店家主要販售在外面吃不到的豆奶優格碗、輕食、咖啡、果汁、茶飲等餐點，這裡離松菸文創、市政府、信義計畫區很近，從捷運市政府站1號出口，步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。

「BEAN U」是由喜歡蔬食、健康的年輕老闆創業，店內食材均為蔬食、優格是以豆奶製作。店名取為「BEAN U」諧音的朋友，歡迎大家在這能與朋友自在互動。店內寬敞明亮，裝潢前衛清新，黃綠交錯風格，具有濃濃藝術風。

店內可看到用霓虹燈裝飾的招牌語與插畫，也有一大片綠色牆，未來計畫會與藝術家合作，吃美食也能欣賞藝術之美。店家也是一間寵物友善餐廳，不用裝籠，毛小孩可落地，也可以坐座位，與主人共享美好時光。

店內有提供2人、4人座位，也可併桌、增椅，多人聚餐或包場辦活動也很適合。

還有一處較私密空間，可看到童趣插畫風格的主題微笑小豆子，活潑又可愛！無怪這開幕沒多久，就成為網美打卡的文青聖地。

店內有提供免費wifi，也有提供插座，用餐時間不限時。點餐可掃描立牌上的QR code看菜單，便利又環保。

店家採用開放式廚房，衛生看得到，全部餐點不使用蛋奶，每天使用新鮮水果製作，水果都是現點現切，新鮮又健康。

且只要加入店家Line會員，就可以任選一種40元的配料，我們選擇柑橘和葡萄，店家會用額外的小碗盛裝，份量不少，免費為優格碗加料。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，「BEAN U」的優格都是店家自製，結合豆奶跟豆花的高營養價值製成，和坊間多使用奶製類的優格很不一樣，乳糖不耐症的人也可放心吃，接下來就一一品嚐吧！

高蛋白豆奶優格

「高蛋白豆奶優格」繽紛營養！下層鋪滿自製的原味底的豆奶優格，再加上植物蛋白粉、奇異果、香蕉、柑橘、穀物，繽紛擺盤豐盛又吸睛，彷彿夢幻花園，要吃之前可別忘了先打卡。

店家只要點優格碗，都會附上一小碗的的黑色「脆脆」，吃起來有點像古早味的「爆米香」，搭配優格吃香脆有勁。

吃一口優格，濃稠滑順，還帶有淡淡豆香，沒有豆腥味，搭配水果吃酸甜有勁，混著穀物吃，豐盛又有飽足感。最讓友人讚不絕口的是，這裡的優格不加糖，吃了能補充蛋白質，也能吃飽飽。