"烤鴨Duck And Chicken大可確幸"在大智路橋旁，店面不大但黃色店面很亮眼。這間算很新的烤鴨店，在2022年12月開始營業，不過依粉絲頁介紹是已經有25年經驗的店，就來嘗鮮看看吧!
這次是買半套，只有片鴨和炒，另外也有手扒雞
這次來台面上剩一隻鴨，原來是老闆正在出爐。店內只有兩名工作人員，需要等待，也是可以打電話先預訂0938-392-498、(07)702-1788
袋子和店名一樣可愛又特別
打開發現是片鴨和炒鴨都是盒裝的，這很適合野餐、露營吃，不會用的袋子都髒髒，吃起來也方便
一打開真是好香好香阿!
搭配的是生洋蔥，不是蔥段。
不確定有沒有處理過，吃起來會有點嗆口，建議搭配片鴨一起吃就會很好吃
餅皮都是店家自己手工製做的。手工餅皮乍看是三片，取貨時老闆有提醒要撥開吃
剝開就總共六片麵皮，麵皮是薄Q的
片鴨味道不錯耶~不只吃得到烤鴨的調味，還吃得到鴨肉香，多汁不乾，不沾醬就好好吃
炒得口味也好吃，肉不會難咬
非常大推得是有一堆洋蔥，洋蔥好好吃~ 阿爸阿母也很喜歡吃這洋蔥
整體吃起來我和阿母都覺得不錯吃，下次再試試看炸的~ 對了，在Google地圖評論有4.8分，算是很高評價的烤鴨店喔!!
「烤鴨Duck And Chic 大可確幸」相關資訊：
地址：83043高雄市鳳山區建國路一段259號
營業時間 : 每週一公休、11:00–19:00，售完會提早休息。
電話：0938-392-498、(07)702-1788，建議先打電話預約喔!
連結：FB
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