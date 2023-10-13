"烤鴨Duck And Chicken大可確幸"在大智路橋旁，店面不大但黃色店面很亮眼。這間算很新的烤鴨店，在2022年12月開始營業，不過依粉絲頁介紹是已經有25年經驗的店，就來嘗鮮看看吧!



這次是買半套，只有片鴨和炒，另外也有手扒雞



這次來台面上剩一隻鴨，原來是老闆正在出爐。店內只有兩名工作人員，需要等待，也是可以打電話先預訂0938-392-498、(07)702-1788



袋子和店名一樣可愛又特別



打開發現是片鴨和炒鴨都是盒裝的，這很適合野餐、露營吃，不會用的袋子都髒髒，吃起來也方便



一打開真是好香好香阿!



搭配的是生洋蔥，不是蔥段。



不確定有沒有處理過，吃起來會有點嗆口，建議搭配片鴨一起吃就會很好吃



餅皮都是店家自己手工製做的。手工餅皮乍看是三片，取貨時老闆有提醒要撥開吃



剝開就總共六片麵皮，麵皮是薄Q的



片鴨味道不錯耶~不只吃得到烤鴨的調味，還吃得到鴨肉香，多汁不乾，不沾醬就好好吃



炒得口味也好吃，肉不會難咬



非常大推得是有一堆洋蔥，洋蔥好好吃~ 阿爸阿母也很喜歡吃這洋蔥



整體吃起來我和阿母都覺得不錯吃，下次再試試看炸的~ 對了，在Google地圖評論有4.8分，算是很高評價的烤鴨店喔!! 這次是買半套，只有片鴨和炒，另外也有手扒雞這次來台面上剩一隻鴨，原來是老闆正在出爐。店內只有兩名工作人員，需要等待，也是可以打電話先預訂0938-392-498、(07)702-1788袋子和店名一樣可愛又特別打開發現是片鴨和炒鴨都是盒裝的，這很適合野餐、露營吃，不會用的袋子都髒髒，吃起來也方便一打開真是好香好香阿!搭配的是生洋蔥，不是蔥段。不確定有沒有處理過，吃起來會有點嗆口，建議搭配片鴨一起吃就會很好吃餅皮都是店家自己手工製做的。手工餅皮乍看是三片，取貨時老闆有提醒要撥開吃剝開就總共六片麵皮，麵皮是薄Q的片鴨味道不錯耶~不只吃得到烤鴨的調味，還吃得到鴨肉香，多汁不乾，不沾醬就好好吃炒得口味也好吃，肉不會難咬非常大推得是有一堆洋蔥，洋蔥好好吃~ 阿爸阿母也很喜歡吃這洋蔥整體吃起來我和阿母都覺得不錯吃，下次再試試看炸的~ 對了，在Google地圖評論有4.8分，算是很高評價的烤鴨店喔!!