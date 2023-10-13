雲林北港美食推薦。一郎土魠魚羹就位在雲林北港朝天宮旁，招牌的青蛙湯、豬腳飯、蝦仁飯、土魠魚羹是許多在地人、遊客、香客來到北港必吃的小吃美食之一，一郎土魠魚羹一路從下午四點半營夜到半夜十二點半，不管是晚餐還是宵夜都沒問題，下次到北港別只有鴨肉飯，記得來一郎土魠魚羹試試。

一郎土魠魚羹

營業時間 16:30-00:30、週三公休

電話 057832923

地址 651雲林縣北港鎮仁和路3號

臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

一郎土魠魚羹在北港朝天宮廟旁走過來不到三分鐘可說是名符其實的廟口美食，一開店就是滿滿人潮，兩邊用餐空間早就坐了滿滿滿的人，光是看這排隊的盛況就知道人氣有多高了吧！

說真的站在店舖口這兒侯位時，菜單上的每種東西都好想要來一份試試，看來就只能多來幾次北港才吃的完了！

都還沒走到攤位就可以聞到濃濃的香氣，走近立刻就被這一鍋滷的又油又香的豬腳吸引了~這怎麼能讓人不流口水！

【青蛙湯】

一郎土魠魚羹的青蛙湯是清燉的款式，湯頭喝起來很鮮，青蛙的肉質吃起來有一點像是雞肉的口感，放點薑絲跟九層塔去提味就很讚了。

【小排飯】

一郎土魠魚羹的小排飯跟另外一家北港美食「阿不倒」的不同，是認真帶了骨頭的排骨部位，基本上滷的十分透所以很容易就可以將肉和骨頭分開，肉汁風味不會死鹹剛剛好，配上一點點酸菜跟醃蘿蔔推推。

【爌肉飯】

一郎土魠魚羹的爌肉是傳統三層肉的那種，有時候就是特別喜歡這種古早味款式的，現在很多店家賣的都是腿庫飯，偶爾還是會很想吃一下這種小時候的味道。

【蝦仁飯】

一郎土魠魚羹的蝦仁飯是有點芡汁的，鹹鹹甜甜的大人小朋友都會喜歡，如果想要吃蝦仁又想吃肉的朋友，也可以點他們家的海陸飯，就可以一次吃到蝦仁跟小排兩種雙拼喲！

小金在雲林斗六念書時就特別喜歡雲林的店家很多都是維持用這木桶來炊飯~光是看上去的視覺就非常有FEEL啦~

一郎土魠魚羹的滷汁基本上鹹香味剛好就算是點來當配菜吃也不會太鹹，這豬排滷的很軟Q，稍微放涼後那QQ的口感我更喜歡了。

來到北港吃小吃美食幾乎每個店家桌上都會放一瓶「花生辣醬」這也是很好的拌手禮，廟口的每個商家都有賣而且價格不貴，帶著花生香氣甜辣鹹香的滋味真的挺不錯的。

改天來到雲林北港朝天宮拜拜或旅遊，別忘了可以留到晚上來吃一下一郎土魠魚羹再回家，也別忘了可以買瓶花生辣醬回家喲~

一郎土魠魚羹

營業時間 16:30-00:30、週三公休

電話 057832923

地址 651雲林縣北港鎮仁和路3號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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