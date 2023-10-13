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早上六點營業，台北上班族最愛平價午餐！銅板價「無名涼麵」大熱天排隊也要吃，內行1次狂掃10盒

2023-10-13 15:02:08 陳小可的吃喝玩樂 人氣：105
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：567篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：涼州街無名涼麵
place台北市大同區涼州街1-5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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捷運大橋頭站附近的【涼州街無名涼麵】是網友推薦台北好吃涼麵，必點的還有味噌蛋花湯，上次吃百年老店柴寮仔鯊魚煙其實就發現這間無名涼麵在排隊，生意超好的，除了涼麵還有米粉湯和黑白切推薦，先說～要避開排隊人潮建議不要中午用餐時間來，真的會等～很久，附近上班族都買10盒以上的涼麵，連味噌湯也不客氣的點，下午一點人潮就散了！

大橋頭站美食 涼州街無名涼麵｜店家資訊

正中午來吃涼麵真的就是排隊，天氣熱也一堆人在排，好佳在！！！非常好心的柴寮仔鯊魚煙老闆和我說：內用不用排隊，直接走進去，老闆會請你稍等，排隊的都是要買外帶。

涼州街無名涼麵
地址：台北市大同區涼州街1-5號
捷運：大橋頭站
營業時間：06:00–14:00（星期一 休息）
電話： 0953 860 928
食記：【台北美食】涼州街無名涼麵，米粉湯黑白切推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

大橋頭站美食 涼州街無名涼麵｜菜單價錢

無名涼麵菜單價錢
招牌寫著無名涼麵，因為地點位在涼州街，所以網路都叫這攤“涼州街無名涼麵”，菜單選擇有夠多，招牌必點就是涼麵、米粉湯、味噌湯和各種黑白切。

大橋頭站美食 涼州街無名涼麵｜內用環境

涼州街無名涼麵】內用環境就是幾張簡單桌椅，非常悶熱還會和其他人併桌，好處就是不用排隊，但也會等到眼神死XD 但還好老闆娘非常客氣，一直提醒我會稍等，用完餐也一直說不好意思讓我久等了！我發現平日下午一點後，排隊人潮沒了，上餐超快，真的不要用餐時間來，像我等了半小時以上(汗）

黑白切的生意超好，大腸和豬舌還賣光。

大橋頭站美食 涼州街無名涼麵｜餐點推薦

油豆腐一份25元，一塊15元
略微厚皮的油豆腐，裡頭相當入味，吸滿高湯湯汁，口感很棒，幾乎每個客人都有點。

肝連60元、三層肉60元
熱鍋汆燙後裝盤，鋪上大把豪邁薑絲，客氣的闆娘先問要不要辣？接著淋上特調的辣椒醬油，坐在內用位置上，看她熟練的動作，忙碌中卻客氣的語調，即使現場非常熱，也會因為她的態度有所包容。

不管是內用或外帶都有點黑白切，感覺也是無名涼麵的招牌，他們家的小菜完全沒有腥味，處理得非常好。

米粉湯35元
有夠大碗的米粉湯，幾乎看不到湯了！
粗米粉料足有誠意，相當飽口，高湯濃郁順口，加上油蔥提味，是好吃的米粉湯，不過米粉真的太多XD

涼麵 小40元
對了！太晚來也可能吃不到涼麵喔！輪到我的時候就快賣光，還好有剩下一份給我，不然等這麼久真的會想哭吧！

這無名涼麵好吃嗎？
我看排隊點餐的人外帶都好幾盒，感覺就是夏天的聖品，消暑的午餐～

筷子不客氣的攪動涼麵，和著醬汁入味其中，這時空氣飄散著淡淡麻醬香氣。
涼麵和以往吃的不太一樣，麵條偏細，口感Ｑ嫩滑口，麻醬味道不算太濃郁，但加上辣醬實在太對我的胃，不知道是不是等太久？

吃到冰冰的涼麵覺得降溫，非常涮嘴，切絲的小黃瓜爽脆甘甜，身體像火爐的狀態瞬間被降溫了！

味噌蛋花湯30元
網友和我推薦必點的味噌蛋花湯，這蛋花也太美了吧！一端上桌就被外觀驚艷，一大碗才30元，但是真的太熱，我只喝了半碗。

蛋花嫩又香，相當滑口，在口中輕飄飄的蛋香，真的非常棒！味噌湯濃料多，一開始確實非常美好，是好喝的味噌湯推薦！不過喝到後面(半碗)會覺得有點甜膩，不曉得是不是太熱影響食慾，但這碗價格不貴，有來吃涼麵真的建議點一碗搭配！

尖峰時段內用大概等了40分鐘，準備結帳離開，客氣的老闆娘和阿姨似乎是一家人，不斷地和我說不好意思，久等了！我想，雖然等很久，但也被這親切的態度溫暖，畢竟真的很少遇到生意好又客氣的店，是吧：）而且也是我自己願意等的。

涼州街無名涼麵
地址：台北市大同區涼州街1-5號
捷運：大橋頭站
營業時間：06:00–14:00（星期一 休息）
電話： 0953 860 928
食記：【台北美食】涼州街無名涼麵，米粉湯黑白切推薦

百年老店柴寮仔鯊魚煙
地址： 103台北市大同區涼州街1-5號
營業時間：11:00–18:00（星期日休息）
電話： 0930 998 080
備註：有外送平台合作
粉絲團：大稻埕柴寮鯊魚 台北老店
食記：【台北美食】百年老店柴寮仔鯊魚煙，大稻埕好吃鯊魚煙


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇涼州街無名涼麵食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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