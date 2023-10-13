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台北也有好吃的酸菜魚了！內湖科學園區全新打卡美食「巴蜀大爺」，內湖聚餐必吃餐廳，米塔集團旗下第17個品牌，主打川菜特色料理，以在地食材展現台式創新美味，主打的酸菜魚料理就多達三種口味可選擇，有麻辣、酸辣、龍骨番茄，香麻帶勁的辣感，讓無辣不歡的我一吃就上癮，菜單上還有琳琅滿目川菜料理，各位老套趕緊來試試，好吃的酸菜魚和川菜吧！

巴蜀大爺｜米塔集團「酸菜魚」專賣店開幕囉！

米塔集團創立於1993年，至今已邁入第24年，多元化的品牌風格與豐富的餐飲市場，深獲好評與推薦，旗下的品牌以收編到我的口袋名單，如集客人間茶館、米塔義式廚房、米塔手感烘培、洋城自助石頭火鍋等等都備受矚目，是約會、聚餐的人氣首選，今年8月川菜料理品牌「巴蜀大爺」，成功插旗內湖科學園區，米塔也開了酸菜魚品牌了！

巴蜀大爺｜店內環境介紹

巴蜀大爺位於北市內湖區瑞光路上，第一眼印象就是餐廳的裝潢非常的中式氛圍，大範圍注入熱情的紅色基調，從燈具到壁畫，透露出東方的高調之美，坐在裡面用餐，能感受到和諧且生動的視覺樂趣，而且透過食物的味道，真的有回到老四川飯館的感覺呢！

▻ 窗邊座位很舒服，陽光灑落很美。

巴蜀大爺｜必吃川菜開箱

巴蜀大爺提供套餐選擇當然也可單點，座位的安排，寬敞舒適又大氣，光這點就帶來第一印象的好感分數，另外也有半開放式的包廂空間，內湖及約會首選餐廳！餐點我推薦酸菜魚必點，也有好吃的水煮牛、剁椒鱸魚、老酒蒸大蝦，這些大菜也都很厲害喔！

巴蜀大爺酸菜魚

來到巴蜀大爺，當然要吃招牌「巴蜀酸菜魚」，酸菜魚的靈魂湯蘊，是使用三種大骨費時熬煮，搭配獨家秘制醃菜、泡薑蒜、黃金菊花以及多種辛香料，融合出絕妙的共鳴感，打造香氣十足的濃郁湯底，真的好喜歡酸菜魚的酸、辣、香！再放入魚片、老油條、五花肉片等配料，很澎湃的一盆，真的太適合聚餐了！

魚片吃起來細緻又鮮嫩，淡淡的海味平衡了膩感，五花肉片有了湯韻加持，入口風味飽滿、酸辣鹹香，越咬越有勁，這時配上一碗白飯，淋上湯底精華，真的是白飯殺手！

酸溜土豆絲

我喜歡的川式小菜「酸溜土豆絲」這邊竟然可以吃到！看似樸實的家常菜，經過精準比例調味後，每一口都吃得到清爽入味的酸溜度，咬起來清脆可口，在酷夏的時節非常開胃，而且無敵下飯。

川味口水雞

川菜有名的「川味口水雞」我也很推薦，四川著名的特色小吃口水雞，一入口，麻辣鮮香的層次在嘴裡散開，舒服的辣感成功勾勒出口水雞細膩口感，一口咬下，又滑又嫩又鮮，這味道光是用聞的，就能讓我胃口大開，涮嘴到停不了口，愛吃辣的朋友們，必點！

鳳梨蝦球

從小到大最愛吃的菜色「鳳梨蝦球」，圓圓的蝦球模樣已經十分可愛了，還用真正的鳳梨來裝盤，太用心了吧！光看就覺得好吃，煎炸脆口的蝦球，肉質紮實鮮甜、香酥彈牙，而美奶滋的酸度很有存在感，裡面還有真正的鳳梨，鳳梨蝦球果然還是那麼好吃！

巴蜀大爺｜用餐心得分享

我好愛吃川菜！這次在巴蜀大爺吃到美味的酸菜魚，還有很多川菜料理，味道都表現的很棒，這邊很適合聚餐，我覺得整個用餐的體驗超出了我的期待值，加上餐廳人員親切的服務態度，非常值得一推喔！

巴蜀大爺｜店家資訊