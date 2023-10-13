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HaoHaoKaffe好好咖啡位於羅東林業文化園區旁的咖啡廳旁，這裏以寵物友善餐廳聞名，很多人都會帶毛小孩入內用餐，但要用繩拴住。HaoHaoKaffe 提供早午餐、下午茶、甜點、飲料、咖啡等餐點。整體表現都滿不錯的。透過一旁的小橋直接走到羅東林場內，目前這附近還有不少空地停車也很方便，用餐後也可以到附近走走
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本文章重點(快速連結)Hao Hao kaffe 如何去?
- 地點：宜蘭縣五結鄉中正路一段2巷125號
- 營業時間：10:00–18:00(周三周四公休)
- 電話：039558281
- FB
自行開車：Google導航輸入好好咖啡即可到達
停車場：好好咖啡有附設免費停車場，開車來很方便
Hao Hao kaffe 環境介紹
Hao Hao kaffe 位於羅東林場旁，現在是宜蘭第二縣政中心的所在地，這裏環境還不錯
同時它也是寵物友善空間，很多人會來此用餐，順便帶寵物到附近散散步
店裏的空間不算太大，但一樓有大片的落地窗，感覺空間感變的很好
如果有長輩可以用電梯哦
因為一樓人多，我們安排在二樓用餐。不過，這裏生意真的很好，所以也幾無空位了
落地窗前可以看到羅東林場的綠意環境
Hao Hao kaffe 菜單價位
Hao Hao kaffe 心得評價
煙燻鮭魚酪梨法式長棍
煙燻鮭魚酪梨法式長棍賣相滿不錯的，顏色搭配的很豐富，光用看的就讓人口水直流啊
生菜沙拉滿好吃的，裏面還有藜麥、店家準備的醬汁還滿有水準的哦
而且如果生菜沙拉的長相是許多特色生菜的組合，代表店家在食材挑選有一定水準和堅持，好吃程度八九不離十啊
搭配鮭魚的長棍也滿不錯的，主要的麵包也好吃的，主要是調味讓這些食材真的變的好好吃
塔香義大利麵佐香煎雞腿排
義大利麵很彈牙夠味，雞肉Q軟但仍有咬勁，整體來說算滿好吃的
煙燻鮭魚班尼迪尼蛋
友人點的餐點，其實就主角換換班尼克蛋，其他的組合都差不多
蝶無翩翩花草茶
清涼可口，夏天很適合來上一壺
招牌西西里檸檬美式伯爵鮮奶茶
這杯滿好喝的，不管是酸度、甜度都調整的很好，只可惜太小杯了啊XD
雖然價位偏高了一些，但不得不說味道很不錯，難怪會吸引那麼多人來享用美食啊
可愛的店招上面就是有狗狗的圖案
用餐後可以再到附近散散步
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