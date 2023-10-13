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自行開車：Google導航輸入好好咖啡即可到達

停車場：好好咖啡有附設免費停車場，開車來很方便

Hao Hao kaffe 位於羅東林場旁，現在是宜蘭第二縣政中心的所在地，這裏環境還不錯

同時它也是寵物友善空間，很多人會來此用餐，順便帶寵物到附近散散步

店裏的空間不算太大，但一樓有大片的落地窗，感覺空間感變的很好

如果有長輩可以用電梯哦

因為一樓人多，我們安排在二樓用餐。不過，這裏生意真的很好，所以也幾無空位了

落地窗前可以看到羅東林場的綠意環境

煙燻鮭魚酪梨法式長棍

煙燻鮭魚酪梨法式長棍賣相滿不錯的，顏色搭配的很豐富，光用看的就讓人口水直流啊

生菜沙拉滿好吃的，裏面還有藜麥、店家準備的醬汁還滿有水準的哦

而且如果生菜沙拉的長相是許多特色生菜的組合，代表店家在食材挑選有一定水準和堅持，好吃程度八九不離十啊

搭配鮭魚的長棍也滿不錯的，主要的麵包也好吃的，主要是調味讓這些食材真的變的好好吃

塔香義大利麵佐香煎雞腿排

義大利麵很彈牙夠味，雞肉Q軟但仍有咬勁，整體來說算滿好吃的

煙燻鮭魚班尼迪尼蛋

友人點的餐點，其實就主角換換班尼克蛋，其他的組合都差不多

蝶無翩翩花草茶

清涼可口，夏天很適合來上一壺

招牌西西里檸檬美式伯爵鮮奶茶

這杯滿好喝的，不管是酸度、甜度都調整的很好，只可惜太小杯了啊XD

雖然價位偏高了一些，但不得不說味道很不錯，難怪會吸引那麼多人來享用美食啊

可愛的店招上面就是有狗狗的圖案

用餐後可以再到附近散散步

交通資訊

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