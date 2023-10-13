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八德置地廣場周邊美食多多！不管裡外都有值得嚐試的餐廳，今天我們一家人來嚐鮮了這間 麵匡匡 拉麵食堂，在台擁有多家分店，主打湯頭鹹淡適中，不過份濃重死鹹，真的是可以把湯喝光光的拉麵😆😆！而且還能免費續湯有夠佛心，口味眾多，重點平價不貴，也有小菜和飲品，其中大推唐揚鷄，我們一家都超愛❤️~最近麵匡匡又推出新口味拉麵，一定要來吃吃看的啊。

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麵匡匡 拉麵食堂| 位置

麵匡匡拉麵食堂有多家分店，我們當然是來離家最近的八德義勇店XD，離置地生活廣場很近，可以一起順遊。

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店家名稱：麵匡匡拉麵食堂 八德義勇店

電話：03-3611988

地址：桃園市八德區義勇街26號

營業時間：午餐11:00-14:30、晚餐17:00-20:30

麵匡匡 拉麵食堂| 環境

唯一不太方便之處就是不好停車XD，開車真的要碰運氣找車位，或是可以直接停進去置地生活廣場再走路過來，約6分鐘可到。

在地人的話，騎機車最方便，門口路邊都有停車格。

木造裝潢約清新，外帶取餐口就在外頭，懶得出門的話，店家也有提供外送平台點餐。

我特別愛這標語😂😂，真的有切合心意XD，生活真的需要點美食來抒壓呀。

店內空間是深長型的座位，裝潢帶點日式小文青風，而且超級乾淨明亮！空氣中沒有油煙熱湯的悶熱黏膩感，用餐環境相當整潔舒適。

除了吧台位子，只有唯一一張四人桌，這天來用餐的時間是平日晚上，客人已經幾乎坐滿！假日人潮應該會更洶湧😂。

一直到我們用完餐已經稍晚，臨走前才能拍張半空景照XD。

門口設有候位等待區，座椅底下還貼心附有置物籃。

且還備有乾淨的洗手間這點覺得很棒！這並不是每間餐廳都會有，臨時有三急的話也不用擔心😂😂。

進門右邊的冷藏櫃有飲料，今天嚐試了三種口味都很好喝。

水杯及餐具都是自取，比起無味的白開水，這清新爽口的冰檸檬水我還蠻喜歡的，底下抽屜放有兒童餐具，覺得每一處細節都有用心。

愛喝湯的人有福了，很特別是竟然能自己加湯啊！兩大重點湯頭豚骨及雞白湯喝完了還可再續——

通常是火鍋湯底才會這樣加，麵匡匡是連這拉麵湯頭都能這樣加太妙了😂，這也再度印證湯頭確實是不死鹹的。

麵匡匡 拉麵食堂 | 菜單

拉麵口味有蠻多種的，名字也取得很有喜感😂😂，每個都很美味樣是要讓人從何點起XD。

配料部份分為三種，標準版是兩片豬叉燒+玉米筍及溏心蛋，繁盛版是多加兩片豬叉燒及四片雞叉燒，最後豪華版是繁盛版再加一杯飲料。

很棒的是麵條粗細可自由選擇，其中細麵的軟硬度也能挑選——而粗麵本身屬於Q彈，所以就只有單一硬度哦！最後再依個人喜好加不加蔥這樣。

而且還貼心設有寶寶拉麵，份量只有正常拉麵的一半，適合食量不大的幼童食用，不過少爺如今食量根本是大人了XD，吃得比我還多啊～已經完全無法用兒童餐來搪塞他😂。

這個很炫的鹹蛋黃金沙拉麵是麵匡匡推出的新口味，正好應和目前的中秋時節很應景😆😆，應該大家都很好奇金沙口味的拉麵是什麼味道吧XD，等等就點來吃吃看。

若要外帶又不想久候的話，可以加入官方LINE帳號，利用線上訂餐自取，超方便又節省時間。

餐點介紹

今天的晚餐：招牌豚骨拉麵／鹹蛋黃金沙拉麵／川味炙燒牛拉麵／招牌唐揚雞／金翠腐乳泡菜／明太子叉燒飯／陳阿滿桂花紅茶／櫻花煎茶／繽紛野莓果茶。

我們一家三口吃完這些飽到天靈蓋去😂😂，少爺很誇張地又加了湯，食量已經比大人吃得還要多😳。

桌上都有調味料依個人喜自己加，除了常見的七味粉，還有店家特製的麻辣醬，有吃辣的話務必要吃吃看哦！我們都很喜歡。

牆上也貼有食用方法，麵匡匡拉麵的經典三品吃法是：

第一，先品嚐湯頭，第二，再咬下迷人叉燒，第三，吃到一半時加入麻辣醬，風味轉換更不同，享受一麵二吃的幸福感！

金帥帥 鹹蛋黃金沙拉麵

首先來嚐嚐新品，鹹蛋黃金沙拉麵好特別啊！竟然把鹹蛋黃放入拉麵裡也太獵奇XD，這金黃色湯頭色澤好美麗，果然是可以吃的滿月😂。

這碗的配料是標準版，有兩片叉燒和半顆溏心蛋／玉米筍／花椰菜。

濃郁香醇的湯頭中，入口帶著鹹蛋黃的香氣在嘴裡擴散，巧妙融合又不過份搶戲，調味鹹度也恰恰好，完全可以正常大口喝湯沒問題，有別於一般日式拉麵過於濃厚而偏鹹的口味。

可能我前一天剛好從日本旅遊回來，所以兩相對比的感受更加深刻😂。

原來不只是月餅裡能加蛋黃，竟連拉麵也能加卻毫不違和啊XD。

這碗麵選的是粗麵，單一軟硬度無法選擇，吃起來口感Q彈，雖然菜單說明是偏硬，但我覺得並不會太硬，反而喜歡這種還帶有些勁道的口感。

即使我忙著拍照沒有馬上吃它，但拍過一輪之後再動筷，依然不會過軟於軟爛很棒。

豬叉燒也是不錯吃，口感軟嫩，但不會爛到一夾就散開。

吃到一半時，記得加這特製麻辣醬來轉換口味，一打開就聞到辣醬香氣撲鼻

剛開始先試水溫只加一點，與湯頭融合之後立馬晉升為麻辣口味超好吃！

原以為會不會跟金沙湯頭不搭，但並不會！加了麻辣醬之後更加過癮，這辣醬不只是單純的死辣，覺得香氣更足，超好吃耶~

怪不得聽說有客人頻頻詢問有否單賣辣醬😂😂，遺憾的是並沒有獨立販賣哦！只能自己來店內吃個過癮啦。

吃到底部才撈到了好幾片筍絲，麵碗太深了😂，吃起來脆口也不錯。

厚醇醇 招牌豚骨拉麵(繁盛)

厚醇醇招牌豚骨拉麵是必點款唷！這碗升級成繁盛版，總共會有四片豬叉燒＋四片雞叉燒，整個澎湃到不行！

相較於剛剛鹹蛋黃的金黃色湯底，這以豬大骨精熬的豚骨湯頭呈現乳白色，喝起來香醇濃郁，沒有豬腥味，同樣鹹度適中，喝起來順口好唰嘴，是初訪推薦的必點招牌！

繁盛版多加了雞叉燒，鮮嫩多汁不會柴，一次網羅了豬雞雙叉燒的美味，建議升級繁盛點起來XD。

最棒的是還能續湯啊！少爺狂喝湯，麵還剩一半湯已經沒了XD，還好佛心店家能加湯，少爺整個喝爆它了😂，這食量驚呆我啊，最後把自己吃到太撐😅。

明太子叉燒飯

這碗明太子叉燒飯的份量較少，所以歸類在加點的飯麵區裡XD，白飯裡加了碎叉燒肉，再淋上明太子醬，最後灑上海苔絲，光看的賣相就頗佳。

濃郁鹹香的明太子有點重口，根本是白飯殺手~而叉燒肉也給不少，白飯粒粒分明不過軟，一入口的海陸雙拼滋味太迷人。

覺得這可以在不那麼餓時點來吃，或大胃王吃完一碗麵還意猶未盡時可以加點來吃很適合😆。

辣麼香 川味炙燒牛拉麵

這麻辣牛的擺盤有點浮誇，一上來就好吸睛啊XD，嗜辣的人很推薦點這道哦！

大片培根牛就這樣垂掛在麵碗上，鮮香肉汁偶爾還會不小心滴在桌上😆，真的太吸引人啦。

雖說是麻辣，但也沒有真的那麼辣，連少爺都越過界來舀湯喝XD。

這基底辣味就是桌面上的麻辣醬，難怪那麼香！

這碗選的是細麵，硬度挑了基本，是帶點Q勁的口感，不會軟爛，細麵順口，跟著麻辣湯汁一起吸入口也很美味。

牛肉片也好好吃，經過炙燒過後香氣更甚，入口軟嫩不油不柴，牛肉油脂甜味在嘴裡愈嚼愈香，SIZE也大片，吃起來頗爽快。

金翠腐乳泡菜

我們家得了不點小菜就會死的病XD，泡菜在哪裡都是百搭，酸甜微辣超解膩，而且不只是常見的大白菜，裡頭有白蘿蔔和海帶芽，吃起來口感更豐富。

招牌唐揚鷄

這個唐揚炸鷄推薦必點！我們一家都好愛😆😆，光看外皮色澤酥脆貌就過關。

附有龍鬚菜及美乃滋／七味粉，任君搭配。

身為炸雞控，不管在哪看到有唐揚鷄，我都是絕對點的~但之前也有數次在外頭不小心踩雷過XD，而麵匡匡的唐揚鷄外酥內嫩多汁真的香。

咬到雞皮的咔滋感更是又罪惡又迷人😂😂。

飲品

今天一人一杯，總選了三種不同口味：陳阿滿桂花紅茶／櫻花煎茶／繽紛野莓果茶。

我向來都是無糖／微糖系列的清爽系，在外頭很怕喝到太甜的茶飲，但這裡的飲品完全不會甜膩我喜歡。

桂花紅茶香氣濃，一入口就是花香滿溢，紅茶甜度只有微微甜，連清爽系的我來喝都很ＯＫ不會太甜。

煎茶是完全無糖，真的超清爽解渴不會澀，而和紅茶不同的香氣是櫻花，同樣是香氣濃郁，配上無糖茶飲更帶出花香清新。

繽紛莓果茶酸甜好喝，同樣只有微甜程度，入口清爽不厚重，酸度也剛剛好，感覺小朋友會蠻愛。

餐後心得

這次來麵匡匡吃得好飽足啊！每一款拉麵都很美味，重點是標榜鹹淡適中的湯頭真的很棒，確實是想把湯喝光光😂，而小菜和飲品也都好吃，重點是平價不貴，吃飽飽又不傷荷包，是值得來嚐嚐的美味餐廳唷！

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店家資訊

店家名稱：麵匡匡拉麵食堂 八德義勇店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/mkkramen

電話：03-3611988

地址：桃園市八德區義勇街26號

營業時間：午餐11:00-14:30、晚餐17:00-20:30

店家/景點資訊

店家名稱：麵匡匡拉麵食堂 八德義勇店

所在地址：臺灣

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話： Google即時導航

交通資訊

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