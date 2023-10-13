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麵匡匡 拉麵食堂-桃園八德/連湯都能喝光光無負擔!大推唐揚鷄~八德置地廣場周邊平價美味拉麵推薦

2023-10-13 15:15:02 潔絲蜜 人氣：115
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：530篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：麵匡匡拉麵食堂 八德義勇店
place桃園市八德區義勇街26號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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八德置地廣場周邊美食多多！不管裡外都有值得嚐試的餐廳，今天我們一家人來嚐鮮了這間 麵匡匡 拉麵食堂，在台擁有多家分店，主打湯頭鹹淡適中，不過份濃重死鹹，真的是可以把湯喝光光的拉麵😆😆！而且還能免費續湯有夠佛心，口味眾多，重點平價不貴，也有小菜和飲品，其中大推唐揚鷄，我們一家都超愛❤️~最近麵匡匡又推出新口味拉麵，一定要來吃吃看的啊。

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麵匡匡 拉麵食堂| 位置

麵匡匡拉麵食堂有多家分店，我們當然是來離家最近的八德義勇店XD，離置地生活廣場很近，可以一起順遊。

延伸閱讀：置地生活廣場-桃園八德/影城x商場~樓層餐廳介紹.周邊美食景點一次看

店家名稱：麵匡匡拉麵食堂 八德義勇店
電話：03-3611988
地址：桃園市八德區義勇街26號
營業時間：午餐11:00-14:30、晚餐17:00-20:30

麵匡匡 拉麵食堂| 環境

唯一不太方便之處就是不好停車XD，開車真的要碰運氣找車位，或是可以直接停進去置地生活廣場再走路過來，約6分鐘可到。
在地人的話，騎機車最方便，門口路邊都有停車格。

木造裝潢約清新，外帶取餐口就在外頭，懶得出門的話，店家也有提供外送平台點餐。

我特別愛這標語😂😂，真的有切合心意XD，生活真的需要點美食來抒壓呀。

店內空間是深長型的座位，裝潢帶點日式小文青風，而且超級乾淨明亮！空氣中沒有油煙熱湯的悶熱黏膩感，用餐環境相當整潔舒適。
除了吧台位子，只有唯一一張四人桌，這天來用餐的時間是平日晚上，客人已經幾乎坐滿！假日人潮應該會更洶湧😂。

一直到我們用完餐已經稍晚，臨走前才能拍張半空景照XD。

門口設有候位等待區，座椅底下還貼心附有置物籃。

且還備有乾淨的洗手間這點覺得很棒！這並不是每間餐廳都會有，臨時有三急的話也不用擔心😂😂。

進門右邊的冷藏櫃有飲料，今天嚐試了三種口味都很好喝。

水杯及餐具都是自取，比起無味的白開水，這清新爽口的冰檸檬水我還蠻喜歡的，底下抽屜放有兒童餐具，覺得每一處細節都有用心。

愛喝湯的人有福了，很特別是竟然能自己加湯啊！兩大重點湯頭豚骨及雞白湯喝完了還可再續——
通常是火鍋湯底才會這樣加，麵匡匡是連這拉麵湯頭都能這樣加太妙了😂，這也再度印證湯頭確實是不死鹹的。

麵匡匡 拉麵食堂 | 菜單

拉麵口味有蠻多種的，名字也取得很有喜感😂😂，每個都很美味樣是要讓人從何點起XD。
配料部份分為三種，標準版是兩片豬叉燒+玉米筍及溏心蛋，繁盛版是多加兩片豬叉燒及四片雞叉燒，最後豪華版是繁盛版再加一杯飲料。
很棒的是麵條粗細可自由選擇，其中細麵的軟硬度也能挑選——而粗麵本身屬於Q彈，所以就只有單一硬度哦！最後再依個人喜好加不加蔥這樣。
而且還貼心設有寶寶拉麵，份量只有正常拉麵的一半，適合食量不大的幼童食用，不過少爺如今食量根本是大人了XD，吃得比我還多啊～已經完全無法用兒童餐來搪塞他😂。

這個很炫的鹹蛋黃金沙拉麵是麵匡匡推出的新口味，正好應和目前的中秋時節很應景😆😆，應該大家都很好奇金沙口味的拉麵是什麼味道吧XD，等等就點來吃吃看。

若要外帶又不想久候的話，可以加入官方LINE帳號，利用線上訂餐自取，超方便又節省時間。

餐點介紹

今天的晚餐：招牌豚骨拉麵／鹹蛋黃金沙拉麵／川味炙燒牛拉麵／招牌唐揚雞／金翠腐乳泡菜／明太子叉燒飯／陳阿滿桂花紅茶／櫻花煎茶／繽紛野莓果茶。
我們一家三口吃完這些飽到天靈蓋去😂😂，少爺很誇張地又加了湯，食量已經比大人吃得還要多😳。

桌上都有調味料依個人喜自己加，除了常見的七味粉，還有店家特製的麻辣醬，有吃辣的話務必要吃吃看哦！我們都很喜歡。

牆上也貼有食用方法，麵匡匡拉麵的經典三品吃法是：
第一，先品嚐湯頭，第二，再咬下迷人叉燒，第三，吃到一半時加入麻辣醬，風味轉換更不同，享受一麵二吃的幸福感！

金帥帥 鹹蛋黃金沙拉麵

首先來嚐嚐新品，鹹蛋黃金沙拉麵好特別啊！竟然把鹹蛋黃放入拉麵裡也太獵奇XD，這金黃色湯頭色澤好美麗，果然是可以吃的滿月😂。
這碗的配料是標準版，有兩片叉燒和半顆溏心蛋／玉米筍／花椰菜。

濃郁香醇的湯頭中，入口帶著鹹蛋黃的香氣在嘴裡擴散，巧妙融合又不過份搶戲，調味鹹度也恰恰好，完全可以正常大口喝湯沒問題，有別於一般日式拉麵過於濃厚而偏鹹的口味。
可能我前一天剛好從日本旅遊回來，所以兩相對比的感受更加深刻😂。
原來不只是月餅裡能加蛋黃，竟連拉麵也能加卻毫不違和啊XD。

這碗麵選的是粗麵，單一軟硬度無法選擇，吃起來口感Q彈，雖然菜單說明是偏硬，但我覺得並不會太硬，反而喜歡這種還帶有些勁道的口感。
即使我忙著拍照沒有馬上吃它，但拍過一輪之後再動筷，依然不會過軟於軟爛很棒。

豬叉燒也是不錯吃，口感軟嫩，但不會爛到一夾就散開。

吃到一半時，記得加這特製麻辣醬來轉換口味，一打開就聞到辣醬香氣撲鼻
剛開始先試水溫只加一點，與湯頭融合之後立馬晉升為麻辣口味超好吃！

原以為會不會跟金沙湯頭不搭，但並不會！加了麻辣醬之後更加過癮，這辣醬不只是單純的死辣，覺得香氣更足，超好吃耶~
怪不得聽說有客人頻頻詢問有否單賣辣醬😂😂，遺憾的是並沒有獨立販賣哦！只能自己來店內吃個過癮啦。

吃到底部才撈到了好幾片筍絲，麵碗太深了😂，吃起來脆口也不錯。

厚醇醇 招牌豚骨拉麵(繁盛)

厚醇醇招牌豚骨拉麵是必點款唷！這碗升級成繁盛版，總共會有四片豬叉燒＋四片雞叉燒，整個澎湃到不行！

相較於剛剛鹹蛋黃的金黃色湯底，這以豬大骨精熬的豚骨湯頭呈現乳白色，喝起來香醇濃郁，沒有豬腥味，同樣鹹度適中，喝起來順口好唰嘴，是初訪推薦的必點招牌！

繁盛版多加了雞叉燒，鮮嫩多汁不會柴，一次網羅了豬雞雙叉燒的美味，建議升級繁盛點起來XD。

最棒的是還能續湯啊！少爺狂喝湯，麵還剩一半湯已經沒了XD，還好佛心店家能加湯，少爺整個喝爆它了😂，這食量驚呆我啊，最後把自己吃到太撐😅。

明太子叉燒飯

這碗明太子叉燒飯的份量較少，所以歸類在加點的飯麵區裡XD，白飯裡加了碎叉燒肉，再淋上明太子醬，最後灑上海苔絲，光看的賣相就頗佳。

濃郁鹹香的明太子有點重口，根本是白飯殺手~而叉燒肉也給不少，白飯粒粒分明不過軟，一入口的海陸雙拼滋味太迷人。
覺得這可以在不那麼餓時點來吃，或大胃王吃完一碗麵還意猶未盡時可以加點來吃很適合😆。

辣麼香 川味炙燒牛拉麵

這麻辣牛的擺盤有點浮誇，一上來就好吸睛啊XD，嗜辣的人很推薦點這道哦！
大片培根牛就這樣垂掛在麵碗上，鮮香肉汁偶爾還會不小心滴在桌上😆，真的太吸引人啦。

雖說是麻辣，但也沒有真的那麼辣，連少爺都越過界來舀湯喝XD。
這基底辣味就是桌面上的麻辣醬，難怪那麼香！

這碗選的是細麵，硬度挑了基本，是帶點Q勁的口感，不會軟爛，細麵順口，跟著麻辣湯汁一起吸入口也很美味。

牛肉片也好好吃，經過炙燒過後香氣更甚，入口軟嫩不油不柴，牛肉油脂甜味在嘴裡愈嚼愈香，SIZE也大片，吃起來頗爽快。

金翠腐乳泡菜

我們家得了不點小菜就會死的病XD，泡菜在哪裡都是百搭，酸甜微辣超解膩，而且不只是常見的大白菜，裡頭有白蘿蔔和海帶芽，吃起來口感更豐富。

招牌唐揚鷄

這個唐揚炸鷄推薦必點！我們一家都好愛😆😆，光看外皮色澤酥脆貌就過關。

附有龍鬚菜及美乃滋／七味粉，任君搭配。

身為炸雞控，不管在哪看到有唐揚鷄，我都是絕對點的~但之前也有數次在外頭不小心踩雷過XD，而麵匡匡的唐揚鷄外酥內嫩多汁真的香。
咬到雞皮的咔滋感更是又罪惡又迷人😂😂。

飲品

今天一人一杯，總選了三種不同口味：陳阿滿桂花紅茶／櫻花煎茶／繽紛野莓果茶。
我向來都是無糖／微糖系列的清爽系，在外頭很怕喝到太甜的茶飲，但這裡的飲品完全不會甜膩我喜歡。

桂花紅茶香氣濃，一入口就是花香滿溢，紅茶甜度只有微微甜，連清爽系的我來喝都很ＯＫ不會太甜。

煎茶是完全無糖，真的超清爽解渴不會澀，而和紅茶不同的香氣是櫻花，同樣是香氣濃郁，配上無糖茶飲更帶出花香清新。

繽紛莓果茶酸甜好喝，同樣只有微甜程度，入口清爽不厚重，酸度也剛剛好，感覺小朋友會蠻愛。

餐後心得

這次來麵匡匡吃得好飽足啊！每一款拉麵都很美味，重點是標榜鹹淡適中的湯頭真的很棒，確實是想把湯喝光光😂，而小菜和飲品也都好吃，重點是平價不貴，吃飽飽又不傷荷包，是值得來嚐嚐的美味餐廳唷！

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店家資訊

店家名稱：麵匡匡拉麵食堂 八德義勇店
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/mkkramen
電話：03-3611988
地址：桃園市八德區義勇街26號
營業時間：午餐11:00-14:30、晚餐17:00-20:30

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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