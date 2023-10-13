西屯熱門拉麵店千璽公子移新店面啦！把店名改成千璽並移至原址旁隔幾間店面，品項也從蟹肉干貝雞白湯改成海膽蟹肉干貝雞濃湯，漲了10元升級金箔、海膽加以點綴！多了更多海味、層味更豐富！

店外一樣是看起來很神秘不像拉麵店，也沒有側招及大招牌，所以一不小心就錯過了~採用登記候位，但沒有留電話，所以還是需在現場等~

店內採用L型吧台桌，目測大約有12個位置

干貝及蟹肉都有炙燒過~

千璽 鶏パイタン專門 菜單

可能是剛開幕的關係，還沒有供應叉燒飯及叉燒大盛，有點可惜！

▼海膽蟹肉干貝雞濃湯拉麵$300

日本蟹肉棒、海膽、干貝、舒肥雞胸、紫洋蔥、蔥絲、溏心蛋

老實說以這樣的配置$300真的蠻划算的！

生食級干貝炙燒後用海膽及金箔點綴，看起來太奢華了吧！干貝鮮甜味十足~有夠愛！！！

蟹肉棒雖不是真的蟹肉，但口感也是很不錯的，炙燒後泡進湯裡一下下再食用，吸附著雞濃湯，口感更讚！

舒肥雞胸切得薄了些，但口感也是很軟嫩的！

唯一有減量的應該只有溏心蛋，從原有的一整顆變成半顆，口感中規中矩~

麵條是有Q彈口感的細麵，感覺份量有比一般拉麵還多！

湯頭感覺也不太一樣，好像更加濃醇了，拍攝到後來表面都浮了一層膠質感！每一口都能感受雞湯的濃郁甘醇！

整碗海味滿滿~海鮮控絕不能錯過！

▼唐揚炸雞$90

一份有四塊，兩個人分食剛剛好！

之前千璽公子時沒吃過他們的唐揚炸雞，這次點一份來吃發現真的還不錯耶！外酥內多汁，雞肉非常軟嫩！搭配一旁高麗菜絲及美乃滋，更添風味！

整體來說我覺得比舊址時更優質了！海味更升級~湯頭更濃郁，尤其海膽、金箔點綴真的很奢華！推薦給大家~~~

【 千璽 鶏パイタン專門 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/chicken_white_soup57/

▸ 地址｜台中市西屯區文心路三段66號

▸ 電話｜0938998977

▸ 營業時間｜17:00-23:00

▸ 現場排隊內用



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