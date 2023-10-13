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台中西屯｜新址新開幕！奢華升級金箔、海膽點綴蟹肉干貝雞濃湯拉麵｜千璽 鶏パイタン專門

2023-10-13 15:24:25 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：117
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：千璽 鶏パイタン專門
place台中市西屯區文心路三段66號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中西屯｜新址新開幕！奢華升級金箔、海膽點綴蟹肉干貝雞濃湯拉

 

西屯熱門拉麵店千璽公子移新店面啦！把店名改成千璽並移至原址旁隔幾間店面，品項也從蟹肉干貝雞白湯改成海膽蟹肉干貝雞濃湯，漲了10元升級金箔、海膽加以點綴！多了更多海味、層味更豐富！

台中西屯｜新址新開幕！奢華升級金箔、海膽點綴蟹肉干貝雞濃湯拉

店外一樣是看起來很神秘不像拉麵店，也沒有側招及大招牌，所以一不小心就錯過了~採用登記候位，但沒有留電話，所以還是需在現場等~

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店內採用L型吧台桌，目測大約有12個位置

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干貝及蟹肉都有炙燒過~

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千璽 鶏パイタン專門 菜單

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可能是剛開幕的關係，還沒有供應叉燒飯及叉燒大盛，有點可惜！

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海膽蟹肉干貝雞濃湯拉麵$300

日本蟹肉棒、海膽、干貝、舒肥雞胸、紫洋蔥、蔥絲、溏心蛋

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老實說以這樣的配置$300真的蠻划算的！

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生食級干貝炙燒後用海膽及金箔點綴，看起來太奢華了吧！干貝鮮甜味十足~有夠愛！！！

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蟹肉棒雖不是真的蟹肉，但口感也是很不錯的，炙燒後泡進湯裡一下下再食用，吸附著雞濃湯，口感更讚！

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舒肥雞胸切得薄了些，但口感也是很軟嫩的！

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唯一有減量的應該只有溏心蛋，從原有的一整顆變成半顆，口感中規中矩~

麵條是有Q彈口感的細麵，感覺份量有比一般拉麵還多！

台中西屯｜新址新開幕！奢華升級金箔、海膽點綴蟹肉干貝雞濃湯拉

湯頭感覺也不太一樣，好像更加濃醇了，拍攝到後來表面都浮了一層膠質感！每一口都能感受雞湯的濃郁甘醇！

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整碗海味滿滿~海鮮控絕不能錯過！

 

唐揚炸雞$90

一份有四塊，兩個人分食剛剛好！

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之前千璽公子時沒吃過他們的唐揚炸雞，這次點一份來吃發現真的還不錯耶！外酥內多汁，雞肉非常軟嫩！搭配一旁高麗菜絲及美乃滋，更添風味！

台中西屯｜新址新開幕！奢華升級金箔、海膽點綴蟹肉干貝雞濃湯拉

整體來說我覺得比舊址時更優質了！海味更升級~湯頭更濃郁，尤其海膽、金箔點綴真的很奢華！推薦給大家~~~

【 千璽 鶏パイタン專門 】
▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/chicken_white_soup57/
▸ 地址｜台中市西屯區文心路三段66號
▸ 電話｜0938998977
▸ 營業時間｜17:00-23:00
▸ 現場排隊內用


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