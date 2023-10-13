中秋連假，特地安排了嘉義放空露營旅遊，第22露選定「佳鶯露營趣」，

位在中埔鄉石硦村15鄰47附32號，在獨角仙農場前方約400公尺，

其實就在「佳鶯風味餐廳」園區裡面啦！附近還有粉牛樂園、石硦林場、

逐鹿社區、豐山生態園區、中埔嘉檳文化館、怡馨緣茶花莊及紅瓦貓等知名景點。

佳鶯露營趣位在低海拔的半山腰，開車看到佳鶯風味餐的招牌就到囉！

園區設有免費停車場，大約下午3點左右可以辦理Check in手續，

就在餐廳內的櫃台可以協助辦理，確認完身份後，便獲得露營車鑰匙，

以及泡湯券(每台露營車有贈送一張免費泡湯券)，我們這次訂了兩台露營車。

佳鶯露營趣營區內僅有四台露營車，換句話說，也就是四台露營車，

就可以輕鬆包場啦！我們入住當天，訂了兩台露營車，

另外兩台剛好沒人住，所以也就不小心包場了！露營區地面以小石子鋪陳，

周圍遍植花草樹木，空氣清新，可將車子直接停在營區內，方便拿取物品。

露營區內有擺放羽球網，休閒娛樂活動可以打打羽毛球，

看！父子倆PK羽球，流了滿身大汗，舒活筋骨，超級棒～

出來走走，就是希望大家能夠不被3C產品綁架，親近自然。

園區內設有兒童戲水池，小朋友們可以準備換洗衣物或泳衣，

來玩水嬉戲，更設有小型魚蝦池，可以來場有趣的捕撈魚蝦比賽！

▼盪鞦韆是小孩們的最愛。

▼小型戲水池，讓孩子們開心玩水。

園區內備有乾濕分離的淋浴設備，亦有提供烤肉架（木炭那種），

洗手台設有多組，不管是洗手、刷牙或是清洗食材都很方便哦！

露營車裡面是四人房型，房內備有冷氣，炎熱的天氣可以到室內＂避暑＂，

設有一組木質上下舖，搭配一組雙人床墊，潔白的床單、枕頭和被子，

看起來乾淨舒適，很喜歡這樣的空間規劃，待在車內一點兒都不覺得壓迫。

房內有中型雙門冰箱，可冷藏+冷凍，冰箱內擺放了飲品，

桌上放置了餅乾、礦泉水、快煮壺、毛巾、牙刷組、洗髮精、

沐浴乳和吹風機等備品，帶著換洗衣服來住宿就行了，完全免裝備！

晚餐我們選擇直接在營區內步行不須一分鐘的佳鶯風味餐廳用餐，

餐廳主打中式餐點－阿母的古早味手路菜，主要以自家栽種的蔬菜為主，

被稱為＂隱藏版中埔美食＂，許多遊客都會慕名前來用餐呢！

佳鶯風味餐廳提供單點及多菜一湯的合菜，我們總共有五大兩小，

點了六菜一湯的桌菜：苦茶油炒雞肉、芋頭番薯三杯、爆炒蛇瓜、

梅汁雞蛋豆腐、蔥爆鹹豬肉、古早味烘蛋、山藥排骨湯及飲品等，通通現點現做。

除了自家生產的蛇瓜、苦茶油外，還有自醃的鹹豬肉等在地食材，

烹煮出美味的私房菜料理，果然是阿母的手路菜，每道都美味好吃，

同行友人都讚不絕口，難怪會成為中埔地區的隱藏版美食呢！

▼住宿豪華露營車晚餐可以加購餐點，不需自己動手準備，感覺超讚！

吃飽喝足後，稍微休整一下，我們到露營區內，

餐廳旁邊，步行不用兩分鐘的佳鶯溫泉泡湯。

泡湯時，店家還貼心在湯屋內準備了礦泉水、梳子、洗髮精、

沐浴乳、毛巾及吹風機等，泡湯後可以直接在湯屋內洗澡。

大夥泡完湯後，整個神清氣爽，放鬆無比，今晚剛好是中秋夜，

月亮超級圓，星光熠熠，秋風微涼，吹拂過來，耳邊傳來蟲鳴蛙叫，

好愜意哦！好喜歡露營的寧靜夜晚，讓人覺得很舒壓、放鬆。

趁著中秋夜，三五好友相聚，說說笑笑，吃吃喝喝並小酌一番，

把平時工作的忙碌拋諸腦後，宣洩壓力，好棒的免裝備豪華露營啊！

露營就是要這樣玩，輕輕鬆鬆地玩耍放鬆，超級棒的體驗～

露營車的床鋪真的很好睡，大家晚上聚會後，各自回露營車睡覺，

便一覺到天亮，以往露營(搭帳篷)總是常常睡不好，有隔音和早上被亮醒的困擾，

睡露營車完全沒這問題，媲美在民宿住宿，舒服又放鬆，還有冷氣吹到飽，超讚～

睡了一晚好覺，翌日大家養足精神，神清氣爽地醒來，

營區準備了整套豪華早餐盒：三明治、小漢堡、薯條、雞塊、

火腿腸及蛋餅等，搭配附近農場生產的鮮奶，營養好吃又美味。

後記：

連假之嘉義放空遊，入住「佳鶯露營趣」，4台豪華露營車就包場～

露營車&泡湯&阿母手路菜之古早味美食，晚間小酌一番，幸福！

還有兒童戲水池、魚蝦池和羽毛球可以玩，露營就該輕輕鬆鬆～免裝備。

▼短片欣賞

佳鶯露營趣

電話：0912-181857

入住時間：下午3:00～隔天上午11:00

地址： 606嘉義縣中埔鄉石硦村15鄰47附32號（獨角仙農場前400公尺）

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