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嘉義中埔|佳鶯露營趣-佳鶯風味餐廳內.4台豪華露營車包場免裝備.佳鶯溫泉開心泡湯.戲水池.魚蝦池.第22露|體

2023-10-13 15:35:06 鄭小柔Charlene 人氣：101
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窩客好文

鄭小柔Charlene

發表篇數：767篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 中埔鄉

造訪商家：佳鶯露營趣
place嘉義縣中埔鄉135鄉道60號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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中秋連假，特地安排了嘉義放空露營旅遊，第22露選定「佳鶯露營趣」，

位在中埔鄉石硦村15鄰47附32號，在獨角仙農場前方約400公尺，

其實就在「佳鶯風味餐廳」園區裡面啦！附近還有粉牛樂園石硦林場

逐鹿社區豐山生態園區中埔嘉檳文化館怡馨緣茶花莊紅瓦貓等知名景點。

佳鶯露營趣位在低海拔的半山腰，開車看到佳鶯風味餐的招牌就到囉！

園區設有免費停車場，大約下午3點左右可以辦理Check in手續，

就在餐廳內的櫃台可以協助辦理，確認完身份後，便獲得露營車鑰匙，

以及泡湯券(每台露營車有贈送一張免費泡湯券)，我們這次訂了兩台露營車

佳鶯露營趣營區內僅有四台露營車，換句話說，也就是四台露營車

就可以輕鬆包場啦！我們入住當天，訂了兩台露營車

另外兩台剛好沒人住，所以也就不小心包場了！露營區地面以小石子鋪陳，

周圍遍植花草樹木，空氣清新，可將車子直接停在營區內，方便拿取物品。

露營區內有擺放羽球網，休閒娛樂活動可以打打羽毛球，

看！父子倆PK羽球，流了滿身大汗，舒活筋骨，超級棒～

出來走走，就是希望大家能夠不被3C產品綁架，親近自然。

園區內設有兒童戲水池，小朋友們可以準備換洗衣物或泳衣，

來玩水嬉戲，更設有小型魚蝦池，可以來場有趣的捕撈魚蝦比賽！

▼盪鞦韆是小孩們的最愛。

▼小型戲水池，讓孩子們開心玩水。

園區內備有乾濕分離的淋浴設備，亦有提供烤肉架（木炭那種），

洗手台設有多組，不管是洗手、刷牙或是清洗食材都很方便哦！

露營車裡面是四人房型，房內備有冷氣，炎熱的天氣可以到室內＂避暑＂，

設有一組木質上下舖，搭配一組雙人床墊，潔白的床單、枕頭和被子，

看起來乾淨舒適，很喜歡這樣的空間規劃，待在車內一點兒都不覺得壓迫。

房內有中型雙門冰箱，可冷藏+冷凍，冰箱內擺放了飲品，

桌上放置了餅乾、礦泉水、快煮壺、毛巾、牙刷組、洗髮精、

沐浴乳和吹風機等備品，帶著換洗衣服來住宿就行了，完全免裝備

晚餐我們選擇直接在營區內步行不須一分鐘的佳鶯風味餐廳用餐，

餐廳主打中式餐點阿母的古早味手路菜，主要以自家栽種的蔬菜為主，

被稱為＂隱藏版中埔美食＂，許多遊客都會慕名前來用餐呢！

佳鶯風味餐廳提供單點多菜一湯的合菜，我們總共有五大兩小

點了六菜一湯桌菜苦茶油炒雞肉芋頭番薯三杯爆炒蛇瓜

梅汁雞蛋豆腐蔥爆鹹豬肉古早味烘蛋山藥排骨湯及飲品等，通通現點現做。

除了自家生產的蛇瓜、苦茶油外，還有自醃的鹹豬肉等在地食材，

烹煮出美味的私房菜料理，果然是阿母的手路菜，每道都美味好吃，

同行友人都讚不絕口，難怪會成為中埔地區的隱藏版美食呢！

▼住宿豪華露營車晚餐可以加購餐點，不需自己動手準備，感覺超讚！

吃飽喝足後，稍微休整一下，我們到露營區內，

餐廳旁邊，步行不用兩分鐘的佳鶯溫泉泡湯。

泡湯時，店家還貼心在湯屋內準備了礦泉水、梳子、洗髮精、

沐浴乳、毛巾及吹風機等，泡湯後可以直接在湯屋內洗澡。

大夥泡完湯後，整個神清氣爽，放鬆無比，今晚剛好是中秋夜

月亮超級圓，星光熠熠，秋風微涼，吹拂過來，耳邊傳來蟲鳴蛙叫，

好愜意哦！好喜歡露營的寧靜夜晚，讓人覺得很舒壓、放鬆。

趁著中秋夜，三五好友相聚，說說笑笑，吃吃喝喝並小酌一番，

把平時工作的忙碌拋諸腦後，宣洩壓力，好棒的免裝備豪華露營啊！

露營就是要這樣玩，輕輕鬆鬆地玩耍放鬆，超級棒的體驗～

露營車的床鋪真的很好睡，大家晚上聚會後，各自回露營車睡覺，

便一覺到天亮，以往露營(搭帳篷)總是常常睡不好，有隔音和早上被亮醒的困擾，

露營車完全沒這問題，媲美在民宿住宿，舒服又放鬆，還有冷氣吹到飽，超讚～

睡了一晚好覺，翌日大家養足精神，神清氣爽地醒來，

營區準備了整套豪華早餐盒：三明治、小漢堡、薯條、雞塊、

火腿腸及蛋餅等，搭配附近農場生產的鮮奶，營養好吃又美味。

後記：

連假之嘉義放空遊，入住「佳鶯露營趣」，4台豪華露營車就包場～

露營車&泡湯&阿母手路菜之古早味美食，晚間小酌一番，幸福！

還有兒童戲水池、魚蝦池和羽毛球可以玩，露營就該輕輕鬆鬆～免裝備

 

▼短片欣賞

佳鶯露營趣

電話：0912-181857 

入住時間：下午3:00～隔天上午11:00

地址： 606嘉義縣中埔鄉石硦村15鄰47附32號（獨角仙農場前400公尺）

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