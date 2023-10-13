吃心絕對 2 天 ago 在〈眷村郭家滷味 x 傳承60年秘制滷汁！經典滋味值的品嚐！〉中留言功能已關閉

關於眷村郭家滷味

今天來吃市場美食，岡山欣欣市場的郭家滷味是一家超過一甲子歷史的老字號滷味攤，以其獨特的滷汁和道地的眷村風味而聞名。它的滷味種類豐富，口味偏鹹，風味獨特，是隨軍遷移來台的眷村文化的一部分。







眷村郭家滷味店內外環境

走進欣欣市場會看到一攤萬頭攢動的攤位，沒錯，就是今天的目標滷味，郭家滷味的滷汁使用多種香料熬製而成，滷汁濃郁，滷味入味，口感軟嫩。郭家滷味的滷味種類繁多，包括牛腱、鴨翅、雞爪、豬耳朵、豆干、海帶、米血等，每樣滷味都滷得恰到好處，讓人回味無窮。



▲▼檯面上各種滷味，讓人選擇困難呀！

眷村郭家滷味餐點介紹

郭家滷味目前是由二代女兒接手經營，偏向道地的眷村風味，與我常吃的南部滷味不同，今天買了麥芽燒雞x0.25、滷蛋x2、海帶x2、豆干x2、鴨翅x4、牛肚x0.25、豬腳x1，這樣子共420元，店員阿弟仔跟阿姨都很親切熱情，總是笑臉迎人，讓人感覺很溫馨。



▲▼餐點會附上酸菜、蔥花、醬料與特製辣醬，可以依個人喜好填加。

▲辣醬看起來很紅，但卻不會太辣，主要是椒麻的香氣。

鴨翅



▲鴨翅需要滷的很久才會夠軟，讓滷水的香氣充分滲入鴨肉，使其變得鹹香可口，口感紮實，完成後的滷鴨翅色澤紅潤，味道濃郁，是一道非常下飯的菜餚。

牛肚



▲▼牛肚的蜂巢狀結構，這種結構使得牛肚在烹飪過程中能夠充分吸收調料的味道。

豬腳

豆干



▲▼豆干的孔洞還滿大的，也頗能收滷汁，很棒。

滷蛋



▲滷蛋的口感軟嫩，蛋黃入味，非常美味。

麥芽燒雞



▲▼麥芽燒雞是郭家滷味的招牌菜之一，經過麥芽糖和多種香料的醃漬，再以慢火燒烤而成。麥芽糖的香氣與雞肉的鮮味完美融合，讓雞肉更加軟嫩多汁。

眷村郭家滷味營業資訊

地址：岡山區國軒路666號

營業時間：08:00–14:00

星期一休

電話：0929-630-929



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