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眷村郭家滷味 x 傳承60年秘制滷汁！經典滋味值的品嚐！

2023-10-13 15:50:08 高雄旅遊王 人氣：104
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：239篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 岡山區

造訪商家：眷村郭家滷味
place高雄市岡山區國軒666號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2 天 ago 在〈眷村郭家滷味 x 傳承60年秘制滷汁！經典滋味值的品嚐！〉中留言功能已關閉

目錄：點文字快速索引

關於眷村郭家滷味

今天來吃市場美食，岡山欣欣市場的郭家滷味是一家超過一甲子歷史的老字號滷味攤，以其獨特的滷汁和道地的眷村風味而聞名。它的滷味種類豐富，口味偏鹹，風味獨特，是隨軍遷移來台的眷村文化的一部分。



眷村郭家滷味店內外環境

走進欣欣市場會看到一攤萬頭攢動的攤位，沒錯，就是今天的目標滷味，郭家滷味的滷汁使用多種香料熬製而成，滷汁濃郁，滷味入味，口感軟嫩。郭家滷味的滷味種類繁多，包括牛腱、鴨翅、雞爪、豬耳朵、豆干、海帶、米血等，每樣滷味都滷得恰到好處，讓人回味無窮。


▲▼檯面上各種滷味，讓人選擇困難呀！

眷村郭家滷味餐點介紹

郭家滷味目前是由二代女兒接手經營，偏向道地的眷村風味，與我常吃的南部滷味不同，今天買了麥芽燒雞x0.25、滷蛋x2、海帶x2、豆干x2、鴨翅x4、牛肚x0.25、豬腳x1，這樣子共420元，店員阿弟仔跟阿姨都很親切熱情，總是笑臉迎人，讓人感覺很溫馨。


▲▼餐點會附上酸菜、蔥花、醬料與特製辣醬，可以依個人喜好填加。

▲辣醬看起來很紅，但卻不會太辣，主要是椒麻的香氣。

鴨翅


▲鴨翅需要滷的很久才會夠軟，讓滷水的香氣充分滲入鴨肉，使其變得鹹香可口，口感紮實，完成後的滷鴨翅色澤紅潤，味道濃郁，是一道非常下飯的菜餚。

牛肚


▲▼牛肚的蜂巢狀結構，這種結構使得牛肚在烹飪過程中能夠充分吸收調料的味道。

豬腳

豆干


▲▼豆干的孔洞還滿大的，也頗能收滷汁，很棒。

滷蛋


▲滷蛋的口感軟嫩，蛋黃入味，非常美味。

麥芽燒雞


▲▼麥芽燒雞是郭家滷味的招牌菜之一，經過麥芽糖和多種香料的醃漬，再以慢火燒烤而成。麥芽糖的香氣與雞肉的鮮味完美融合，讓雞肉更加軟嫩多汁。

眷村郭家滷味營業資訊

  • 地址：岡山區國軒路666號
  • 營業時間：08:00–14:00
  • 星期一休
  • 電話：0929-630-929


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