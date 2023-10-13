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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/ 優雅舒適用餐環境/餐飲精緻可口/用餐下午茶皆宜   『凱莉日嚐-CailyCafe』- Ivenの窩食在分享

《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/ 優雅舒適用餐環境/餐飲精緻可口/用餐下午茶皆宜   『凱莉日嚐-CailyCafe』- Ivenの窩食在分享

2023-10-13 16:18:47 Ivenの窩 人氣：3,237
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：478篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：凱莉日嚐-CailyCafe
phone03-3171-077
place桃園市桃園區中正路1366號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/

 ▲這一天我們慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳：『凱莉日嚐-CailyCafe』

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

  ▲假日到桃園藝文特區附近訪友。《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/

《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/

  ▲下午我們來到藝文特區附近的  『凱莉日嚐-CailyCafe』早午餐下午茶。《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/

《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/

  ▲門面溫馨雅致風格的  『凱莉日嚐』，位在桃園有名的中悅音樂廣場大樓對面，住在附近的朋友說，這裡停車很方便，更有公車站牌，到那兒都超便捷的《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

  ▲  『凱莉日嚐-CailyCafe』戶外簡潔俐落的桌椅迎賓。《桃園藝文特區咖啡廳》慢活在一間傳遞幸福不限時輕食咖啡廳/

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  ▲『凱莉日嚐』門口的冷藏展示櫃裡，有輕食餐點，以及切片蛋糕等，讓客人參考，品項很多，引人入勝，價格都是在百元以內，非常親民；麵包可頌都是店家自家的烘焙室所製作的，飲料餐點現點現作，非常的新鮮美味《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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  ▲『凱莉日嚐-CailyCafe』有推出快樂星期五，咖啡第二杯半價，又可寄杯的優惠，佳惠職場上辛苦的上班族。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

  ▲室內長方型的格局，粉色系設計的『凱莉日嚐』場地潔亮清靜，寬敞舒適，非常的雅緻。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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  ▲自然光投入與室內燈光互映，採光明亮舒適，窗邊的沙發椅用餐區域，讓人在這裡用餐非常的舒適自在。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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▲店裡帶有夢幻設計的用餐區域，優雅舒適的氛圍，讓人在這裡下午茶，會忘了時間。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

▲每個座位都附有免費插座，提供來店客人用餐時使用，手機充電或在這裡筆電上網工作都很方便。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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▲這樣優雅的咖啡廳，讓人都想照個相打卡上網，炫耀一下。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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▲半開放的料理檯工作區，設備齊全乾淨衛生，工作人員忙碌其中。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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「Menu」菜單分類簡單明瞭，飲料有咖啡、茗茶、鮮果汁、奶茶、果咖系列、酪酪水果...輕食有麵包、輕食、蛋糕、切片蛋糕等...品項非常豐富，櫃檯冷藏櫃都有成品可參考，店家也有提供外送服務，點入掃碼連結上Line：《桃園藝文特區咖啡廳》輕食下午茶不限時咖啡廳/  『Davihttp://lin.ee/8647L9g《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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▲ 一個美美的咖啡下午茶，再來份營養無負擔的美味輕食，對自己好一點，再怎麼忙累，總要對得起自己的人生。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

▲ 下午茶的飲料：「酪酪葡萄」「橙C美式」

▲下午茶的甜點：「法式千層」「柚香抹茶乳酪」

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

▲ 我點的美美下午茶套餐：「酪酪葡萄」「法式千層」《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

▲點了店家推薦主打的「酪酪葡萄」，  優酪乳加上新鮮葡萄汁做成的果凍，鋪上一層厚厚濃郁的奶蓋，微鹹郁的奶油下，是微酸香的葡萄冰沙，入口葡萄果香滿味蕾，滿口超清涼的，吸一口滿滿Q彈有嚼勁的麻薯、QQ寒天愛玉果凍，整杯多層次嚼勁口感，真太精彩了，清涼順口美味，讓人太愛了呀。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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「法式千層」

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「法式千層」  一層層酥皮及蛋漿結合的Q彈，橙香迷人，伴上細滑柔嫩奶油的不膩口感，吃起來讓人很享受在那優雅的情境中，搭上杯精彩的「酪酪葡萄」飲料，只能說這下午茶太棒了。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

▲  友人點的下午茶套餐：「橙C美式」，及「柚香抹茶乳酪」

▲大口果咖系列的「橙C美式」，超大杯 橙香口味，甜度合宜，清涼消暑，店家是以新鮮的水果現點現作，喝到底還是滿滿的橙果纖維，配上蛋糕，解膩清爽，是超美的組合。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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「柚香抹茶乳酪」

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

 ▲友人說超愛這款「柚香抹茶乳酪」，濃厚的抹茶包覆乳酪、與柚香的莓果，香濃郁帶清爽的抹茶，濃烈的乳酪強糕，加上微微柚子香氣的莓果提味，整個視覺味覺雙享受，搭上「橙C美式」水果飲，這套下午茶讓人很舒心。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

▲不限時的咖啡廳裡，聊到忘了時間，所以與友人在一個美美的下午茶點之外，就再加點份營養無負擔的美味輕食：

「丹麥燻雞」「可頌牛肉」

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「可頌牛肉」採用方便包裝，手拿食用，整個畫面乾淨清爽。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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▲為了拍照介紹，拿開外袋紙包裝的「丹麥燻雞」「可頌牛肉」呈現美麗的擺盤，讓人胃口大開。

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「可頌牛肉」

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「可頌牛肉」  酥香的可頌，比一般的扎實，像是在吃麵包Q彈口感，香氣更迷人，包覆著大片的培根牛肉、乳酪，及排滿的綠花椰菜，份量對我們減肥的人來說剛好，營養豐富，整個吃起來很舒服美味。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

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「丹麥燻雞」

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▲整份「丹麥燻雞」很陽光活力的呈現，烤吐司包覆，一整個煎蛋、滿滿的燻雞肉、綠花椰菜、乳酪，香氣十足的燻雞肉絲，有滿滿蛋白質營養元素，最喜歡整層的綠花椰菜，增添膳食纖維清脆口感，吃起來很營養飽足。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi

▲整個下午，我們在『凱莉日嚐-CailyCafe』用餐及下午茶，聊天上網，溫馨氛圍讓我們都忘了時間；就在中悅音樂廣場的對面，桃園藝文特區的中正路上，『凱莉日嚐』服務非常親切，雅致舒適的用餐環境，以輕食、精緻的咖啡、水果茶飲等迎賓，不收取服務費，不限制用餐時間，單品價格大都是銅板價格，推薦給有來桃園藝文特區周邊的饕客們。《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi《桃園藝文特區咖啡廳》不限時輕食咖啡廳/ 下午茶 『Davi 

 
  『凱莉日嚐-CailyCafe』
地       址：桃園區中正路1366號
電       話：(03) 317   1077
營業時間：8:00~21:00
 
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Iven感謝您的瀏覽賞文， 以上為個人當下品嚐的經驗，因品味感覺是很主觀的，每人所遇狀況也可能有所不同， 僅供參考，謝謝~

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