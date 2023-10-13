來台北內湖這邊參觀SAKURA台灣櫻花廚具2023新品發布；交通方便、大直典華環境也很高檔舒適；我有提早30分鐘來，已經有很多東森新聞、三立電視台、台視等專業的媒體攝影大哥進行採訪、很專業、幾乎1hr就可以採訪完畢、下班惹!!；

大直典華6樓花田盛事廳

2023台灣櫻花推出業界唯一自動升降、不須拆廚櫃即可直接升級更換、智能揮手/手勢感應操作智能抽油煙機! 光看外觀黑色鏡面機身搭配黑色玻璃被板、就好時尚喔!!

智能手揮方式設計，手揮一下可以增加或者減少吸力(有三段式吸力)；和以前那種每次過年都要在那邊小心翼翼擦拭抽油煙機按鈕真的好進步!!

R7352升降型近吸隱藏式除油煙機，近煙口下降圖；近煙口就是那塊不銹鋼板!!

按下按鈕，進煙口自動下降；讓在家爆炒的油煙第一時間被抽油煙機吸收，使用這款智能強化吸收油煙機可以保護廚房工作者的肺耶!! 真的是超棒、又智能的發明!!

這是另外一款R7302固定型近吸隱藏式除油煙機，近煙口採用黑色鋼構設計、均可以卸除拆洗、每年廚房大掃除都可以清潔得乾乾淨淨；每一年都是嶄新的開始!!

R7302固定型近吸隱藏式除油煙機、吸力可智能手揮遙控3種吸力，協助應對各式料理所產生的油煙；

女孩子雙手輕壓，就可以取下玻璃鏡板；清潔起來相當輕鬆!!

R7302固定型近吸隱藏式除油煙機的油網是藏在鏡面黑色玻璃下的! 毫不費力就可以取下玻璃面板，清潔無死角；女生拿取也沒有很耗力、!!

SAKURA台灣櫻花，更是每年保固消費者一定可以收到公司寄給大家新的濾網；也提醒大家要記得更換、與清掃；乾淨廚房、也保護廚房工作者健康喔!

60~240度八段溫度設定、最高10小時定時、一鍵暫停、八段火力 一件瞬熱

SAKURA台灣櫻花雙口IH感應爐；這個是要配合IH鍋才可以使用，原理是藉由電流通過時產生的磁性，讓內鍋自體發熱，以達到熱度平均。

貓咪不小心路過、小朋友不小心碰到，都不會被IH感應爐燙到喔!!

有符合亞洲人喜歡爆炒的習慣，設計出「B」鍵；爆炒只能單爐爆炒。手滑式控制火力，真的好像在使用手機(好智慧)；可定時、控溫、也可以暫停；

首創整合淨水器與廚下加熱器於一機,自來水經過淨化後可直接飲用,或再經過加熱飲用。2吋大屏幕龍頭顯示器，濾心壽命提醒顯示,五段節能省電模式(8/12/24/48/72時)選擇,及三段溫度模式(70、85、100度)切換。節能省電模式,8小時保溫不加熱!!

首創整合淨水器與廚下加熱器於一機,自來水經過淨化後可直接飲用,或再經過加熱飲用。使用樹脂濾心有效軟化水質,將硬水轉換為甘甜軟水,並保留水中有益礦物質。

SAKURA櫻花廚具瓦斯爐，輕盈雙色、精緻優雅；創新雙炫火設計，火焰傾斜角度大，加熱均勻升溫快速，可以讓食物受熱與上色更均勻；雙環多段火力!!

除奶油杏色系，另有胭脂粉，能源效率第一級認證!

SCHOTT德國肖特玻璃作為瓦斯爐具鏡面機身，方便清潔、耐高溫達300度；讓廚房工作者環境更安全!!

業界首創 熱水器×淨氯複合技術，母嬰級的呵護；肌膚讓你越洗越健康、越洗越漂亮喔!! SAKURA台灣櫻花淨水器，內裝有淨水濾心，淨氯複合技術；也宣導消費者定溫控制熱水洗澡，機台面板所制訂溫度即是出水溫度，也包含須配合你家熱水管線長度、溫度遞減；讓你洗澡沒有忽冷忽熱、且健康喔!!

洗淨自動開門乾燥：洗程結束自動開門，加強對流避免回潮；自動偵測碗盤髒污，智能調整最佳清洗程序；可清洗14人分量碗盤餐具，三層碗籃架，人少時可以控制只開上層刷具進行清潔、人多可以控制兩組刷具同時開啟!



#享受智能樂在生活

#台灣櫻花

https://www.sakura.com.tw/

文章標籤