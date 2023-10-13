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南京復興美食推薦「一号基地 慶城店」適合聚餐慶城街美食推薦 - 軟西，遊記

2023-10-13 19:21:59 軟西，遊記 人氣：109
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軟西，遊記

發表篇數：454篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一号基地
phone02-2779-1256
place台北市松山區慶城街1號2樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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一号基地 慶城店

南京復興站附近的慶城街美食餐廳眾星雲集，位於慶城街1號2樓的一号基地，不僅交通方便下班搭捷運就可以來吃美食，店內風格結合居酒屋和餐酒館，燈光美氣氛佳，座位多適合朋友聚餐聊天，此外一号基地還有隱密式包廂、大螢幕場地等，對於公司行號舉辦尾牙、活動、包場等都超方便。一号基地生日當天9折優惠、清酒暢飲等活動，同桌點暢飲系列可以免費使用酒遊遊戲，下班來一号基地吃飯聊天舒緩上班疲憊壓力吧!一号基地一樣收錄在台北居酒屋台北串燒南京復興美食推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:南京復興美食推薦》一号基地 慶城店

南京復興美食 一号基地 慶城店用餐環境

位於慶城美食大樓2樓的一号基地，燈飾選用圓球狀漂浮在空中，錯落的圓形光影增添了點魔幻感，除了是日式料理居酒屋，也很像時尚潮流餐酒館，忍不住會一直盯著這些療癒球體，難怪用餐期間一号基地內聚集了不少年輕族群來飽餐一頓呢。

一号基地大多2-4人座，座位數滿多，用餐區域寬敞舒適，桌距得宜不擁擠，也有單人吧檯座位區，後方有可容納多人用餐的包廂，不管是三五好友來南京復興聚餐或是小酌聊天都很適合。

有別於一般居酒屋都17:00過後才開始營業，一号基地中午也有營業並推出商業午餐，不管是上班族中午來吃午餐，還是下班跟同事來享用南京復興晚餐都很合適!

除了一号基地菜單上的常設餐點，牆上還會不定期有人氣限定、推薦菜色等，選擇多多南京復興日本料理推薦給軟絲們啦。

一号基地這個半開放式的包廂大約可容納6-8人，低消NT5000，牆上掛畫和富士山裝飾滿滿日式氛圍，上面的櫻花、飛鳥等還是突起的壓克力板不是單純平面也太可愛了吧!

一号基地這個包廂有紗簾可以拉起來，雖然說還是可以看到外面一舉一動，但至少是一個隔開的空間，如果還想要更隱密性包廂，就跟著軟西看下去吧。

一号基地後面用餐區域具獨立性，還有電視螢幕很適合企業包場、小型講座等，公司行號直接來這邊吃飯喝酒就對了(誤。

一号基地最裡面還有一個超隱密的隔間6人座包廂，低消NT6000，想要不被打擾吃飯非常推薦!其他包廂可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦

一号基地還有暢飲方案，NT458/1小時/1人，或是NT799/2小時/1人，牆上這些清酒隨你喝，還可以免費使用酒遊遊戲，同桌人必須選同樣的消費方案唷!軟西還第一次看到有人把清酒瓶這樣倒掛在牆上，各路酒鬼可以來一号基地喝個痛快!

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

另外如果非暢飲方案的話也可以跟一号基地租借酒遊遊戲，來這邊喝酒助興玩樂吃飯開心最重要啦。

南京復興美食 一号基地 慶城店美食介紹

鹽味毛豆(NT60)

鮭魚茶泡飯(NT150)

這碗茶泡飯用透明碗盛裝，搭配晶瑩剔透鮭魚卵更加閃閃動人，米粒飽滿，微微茶香依附其上，帶有蔥的清新香氣，建議上桌趕快食用。

鮭魚本身滿香甜，鮭魚卵逼波入口後留下餘韻，雖然鮭魚量不多，但以價錢來講，外面許多鮭魚茶泡飯動輒200起跳，一号基地算是滿親民的啦。

名古屋酥炸雞翅(NT200)

一号基地特製醬汁吃起來雞皮酥脆甜甜帶點微辣辛口刺激，有點像糖醋感但入口後又有甜鹹醬香，芝麻點綴恰到好處中和了鹹度。

酥炸雞軟骨(NT200)

一号基地雞軟骨咬起來卡滋卡滋超過癮，尤其皮金黃酥脆，跟軟骨有一定的距離有澎潤感，收汁爽脆不會黏在皮上太油膩，即便放了一下下也沒有油耗味。

炸廣島牡蠣佐塔塔醬(NT280)

外皮薄酥顆粒有脆度牡蠣排排站，雖然沒有到超大顆肥美，但一咬下去滿是鮮甜。

一旁的塔塔醬柔順美乃滋奶香明顯，搭配酥脆外皮去油解膩。

極.綜合生魚片(NT480)

滿滿一盆生魚片上桌超有份量，有鮭魚、鮪魚、蝦卵花枝、甜蝦，配色繽紛豐富。

最肥美的就是鮭魚啦，油脂感十足，入口滿滿魚鮮美爆汁，鮪魚滑嫩厚實有彈性。

花枝滑Q水潤，小黃瓜爽口有脆度互相搭配澎派鮮甜席捲而來，蝦子本身甜度和鮮度都很足夠，整盤超豐盛啦。

明太子烤山藥(NT200)

這應該是軟西看過數一數二大塊的山藥，尤其一号基地處理得不乾澀滿滿爽度脆口，一吃下去有帶點焦香濃郁鹹香明太子爆漿的顆粒感，還有下方潤脆山藥，這是軟西當天最喜歡的一道!

芥末醬松阪豬(NT80)

醬烤雞皮(NT40)

彈牙松阪豬片狀交疊成串燒，咬起來滿有雞軟骨的Q勁，芥末醬是另外加上去很貼心，完全看個人喜好斟酌沾取就可以了。

雞皮雖然稍微有點重鹹，吃起來是醬烤甜鹹皮滑柔嫩的那種，搭配啤酒相當涮嘴。

櫛瓜起司串(NT60)

這道也是來一号基地必點推薦!上面起司厚厚一層，帶濃厚奶香和炭烤焦香氣，櫛瓜則是飽富水感不失脆度，一吃下去軟西整個眼睛一亮!

干貝雞翅串(NT180)

培根年糕串(NT80)

鹽烤雞腿串(NT80)

培根表面有點恰恰，內餡捲著年糕很是新奇，烤得軟糯年糕內餡中和了鹹度比較高的培根，口感相互輝映搭配得宜。雞腿肉則是飽實烤得將雞汁牢牢鎖在裡頭，鹹味適中好入口。

雖然干貝沒有捌千代的那麼肥美浮誇，但還是可以吃得到一絲絲甘口干貝。

日式烤麻糬(NT60)

滿滿花生粉和煉乳的烤麻糬收尾，一号基地麻糬做得比較像日式糰子，香濃甜味在有嚼勁的糰子中散發，煉乳不甜膩做為收尾甜點剛剛好。

ASAHI SUPER DRY(NT160)

可爾必思沙瓦(NT150)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

一号基地的沙瓦喝起來濃稠滑，不過酒感不重，很適合像軟西這種喝酒很容易臉紅的人搭餐解渴，ASAHI甘甜清爽，居酒屋良伴之一!

南京復興美食 一号基地 慶城店菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

一号基地 慶城店

之前軟西就很愛探尋南京復興隱藏美食，這次來到位於慶城街美食2樓的一号基地，不僅緊鄰捷運站交通超方便，還提供多種串燒、炸物等日式料理，座位寬敞舒適適合朋友聊天，還有包廂可容納多人聚餐聚會，餐點首推明太子山藥、櫛瓜起司串，來一号基地必點!南京復興美食推薦給軟絲們。一号基地一樣收錄在台北居酒屋台北串燒南京復興美食推薦中。

▻原文:南京復興美食推薦》一号基地 慶城店

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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一号基地 慶城店

✓一号基地 慶城店地址：台北市松山區慶城街1號2樓(慶城街1號複合式商場2樓)(地圖點我)

✓一号基地 慶城店交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或文湖線(BR號線、棕色線)南京復興站7號出口

✓一号基地 慶城店電話：02-27791256

✓一号基地 慶城店營業時間：11:30-15:00、17:00-22:00

✓一号基地 慶城店臉書粉絲團一号基地 慶城店 FB

✓一号基地 慶城店instagram一号基地 慶城店 IG

✓一号基地 慶城店LINE官方帳號一号基地 慶城店 LINE@

✓備註：一号基地生日優惠當日壽星全單𝟵折、當月壽星招待九州南蠻炸雞。LINE@朋友每月專屬好禮、訂位服務。

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一号基地生日有什麼優惠?

一号基地生日優惠當日壽星全單𝟵折、當月壽星招待九州南蠻炸雞。

一号基地可以訂位嗎?

一号基地可電話訂位、LINE@訂位。



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軟西，遊記

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軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

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