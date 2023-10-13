喜歡港式火鍋但又不想飛到香港？別擔心，在台灣也能品味到正宗的港式風味

位於新莊中和路上的粵榕庄是一家超道地的港式麻辣雞煲火鍋店，給你帶來滿滿的美食驚喜

這裡的價格親民，不僅如此，還有豐富的食材和實在的份量，讓你吃得過癮

想品味一道絕妙的美食嗎？來試試粵榕庄的港式麻辣雞煲火鍋吧

這是一道融合了干鍋和火鍋風味的絕妙佳餚，一鍋即可兩種吃法，絕對能滿足你的味蕾

我和我家弟弟點了雙人套餐，鍋底有麻辣雞煲或者起司雞煲，兩選一

套餐裡包含了特色小吃、精選肉品、新鮮蔬菜、多樣海鮮、兩份主食，還有兩杯飲料

這麼豪華的套餐，僅需$1380元再加10%的服務費，真的是超級划算

用餐時間還有90分鐘，足夠我們慢慢享受美食的美好時光，附近還有新莊公園可以停車，真的是非常方便

飲料我選了絲襪奶茶(左)，凍檸茶(右)，這兩杯飲料它們代表了香港獨特的飲品文化，必喝

主食我選了烏龍麵跟白飯，吃港式麻辣雞煲火鍋白飯是不少缺少的

店家使用的白飯是泰國香米，口感和香氣十足

特色小菜我點了椒麻皮蛋，這椒麻的風味越吃越入味

香辣、鹹香的美味真的是讓人欲罷不能，一口接著一口，停不下來

我家弟弟本來對皮蛋不感興趣，總是嫌它有一股屁味，但是一旦加上椒麻醬，這個小小的皮蛋瞬間焕發出誘人的香氣

我是半哄半騙才成功地說服弟弟嘗了一口，當他品味到那香辣的椒麻風味後

他的眼睛瞬間放光，直言媽媽這椒麻皮蛋真的太好吃了

他還說，如果我以後再煮椒麻皮蛋，他絕對會把它們吃個乾乾淨淨

這百花油條真的是我強烈推薦的一道港式美食！雖然它不包含在雙人套餐中，但你絕對不能錯過

雖然表面看起來像是普通的油條，但實際上它裡面可是藏了不少美味的驚喜

油條的內部包覆了鮮嫩的花枝漿，這樣一來，每一口咬下去，你都能品味到花枝那鮮美的味道

剛炸好的百花油條外層酥脆，內餡則是Q彈有嚼勁，一點也不油膩，這種口感真的讓人愛不釋手，一口接一口根本停不下來

更令人驚喜的是，這百花油條還可以用來煮火鍋，放進湯裡一煮，它會吸滿湯汁，讓原本就美味的油條更加美味

這個菜盤真是豐富多彩，滿滿都是我愛的食材

高麗菜的脆爽、玉米筍的甜嫩、黑木耳的彈牙，還有金針菇、香菇的鮮美，水蓮的清新

再加上玉米的甘甜、紅蘿蔔的色彩、豬血糕的彈性和凍豆腐的滑嫩，每一口都是滿滿的幸福

如果你是個丸子的愛好者，千萬別錯過這個丸子三兄弟分，別是墨魚丸、牛肉丸，還有芋頭丸

墨魚丸裡面鮮嫩的墨魚肉質絕對會讓你一口接一口

接著是牛肉丸，肉質彈牙，吃起來嚼勁十足，每一口都充滿著牛肉的鮮美味道

最後是芋頭丸，裡面的芋頭蓬鬆細軟，帶著微甜的味道，吃了讓人心情愉快

煮火鍋時，這三兄弟丸子不僅可以增加口感的層次，還能在湯底中吸收豐富的湯汁，讓它們更加美味可口

這個海鮮拼盤裡頭有新鮮的蛤蠣，肉質鮮嫩，充滿海味，豐富到讓我不知道從哪裡開始下手XD

還有大快朵頤的草蝦，肉質鮮美，一口咬下去，汁水四溢，還有巴沙魚，魚肉鮮嫩沒有腥味，一吃入口即化

這個海鮮拼盤絕對是海鮮愛好者的選擇，不論是和朋友們一起享受美食，還是家人聚餐，這個海鮮拼盤都是場面的焦點

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我家弟弟最愛的肉肉上桌，這盤牛雪花真的美翻了

我一直都喜歡肉帶點油花，這樣吃起來才不會乾乾柴柴的

看著這片片肉上的色澤和油花，我感覺真是物超所值

對我來說，花錢就應該花在值得的地方，這一口接一口的美味，簡直是錢花得太值了

而且這肉是現點現切的，這樣才能確保肉質的新鮮和嫩滑

牛雪花的瘦肉中帶有些許油脂，吃起來既不柴又不膩，肉質軟嫩，真的是我最喜愛的口感

這麻辣雞煲真的是一道令人難以忽視的美味佳餚

店家獨門的秘製調料讓雞肉入味至深，散發著濃郁的鮮香和麻辣風味

這是一道地道的港式麻辣雞煲，其獨特之處在於結合了干鍋和火鍋的兩種烹飪技巧

首先透過干鍋的煮法，使得雞肉外表焦香，麻辣的滋味深入每一片雞肉之中，每一口都是火辣刺激的美味享受

雞肉吃到一半就可以加入豐富的鮮美湯頭，把它煮成火鍋了

這湯頭是以粵式匠心燉熬的濃醇豬骨湯為基底，並加入數種香料、中藥材熬煮而成的醬香麻辣湯

湯頭完全純天然，絕無添加任何化學食材，喝起來麻辣鹹香，不會口乾舌燥

這樣的組合使得這道菜肴不僅鮮嫩多汁，而且湯汁濃郁，堪稱港式美食的經典代表之一

如果你想要品味真正正宗的港式風味，這道麻辣雞煲絕對是不可錯過的選擇

另外我們還點了起司雞煲！我個人也是大推，這真是一道讓人無法抗拒的美食誘惑

只要食物沾上起司，立刻就會變得非常美味，美味到讓你根本無法拒絕

而雞肉搭配起司，味道更是無與倫比，好～吃～到～不～行～了

這濃郁的起司風味，和嫩滑的雞肉完美結合，每一口都是一種令人陶醉的饗宴

起司雞煲的湯頭鹹香好滋味，每一口湯都帶著起司的香味，讓人不禁一口接一口，停不下來

港式甜點西多士真的是一道絕不能錯過的飯後甜點

店家的西多士是迷你版的，份量剛剛好，不會讓人吃得太撐XD

它的外表酥香，一口咬下去，內餡鹹甜交織的口感真的是超級美味

難怪被譽為螞蟻人（指專業的吃貨）最愛的下午茶甜點之一

酌料區，其實我吃麻辣雞煲是沒有用酌料的，因為吃原味就很好吃了

這裡的用餐環境真的太讚了！寬敞又明亮，在這裡用餐，真的超級舒服

店家的氛圍讓我們吃飯不再只是填飽肚子，更是一種享受生活的體驗

無論是和家人、朋友聚餐，還是約會，都是一個完美的場所

你不再需要飛到香港，就能一解你對美食的相思之苦

快來粵榕庄，享受一頓道地的港式麻辣雞煲火鍋，讓你的味覺感受一場台灣版的香港美食之旅

粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋

電話：02 2990 0087

營業時間：上午11:30－凌晨3:00

地址：新北市新莊區中和街91號

粉絲團：粵榕庄的港式麻辣雞煲火鍋

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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