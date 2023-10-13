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高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值體驗價 狂一鍋~高雄台鋁店

2023-10-13 21:20:00 chaoerh小昭 人氣：109
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chaoerh小昭

發表篇數：5篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：狂一鍋 - 高雄台鋁店
place高雄市前鎮區忠勤路8號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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封4.jpg

 

說到吃火鍋一定會想到肉多多

樂多多集團旗下推出新台式火鍋

『 狂一鍋 

台北爆紅名店插旗高雄

鍋物融入台灣台菜文化及在地小吃

主打爆炒火鍋

湯底幾乎都是桌邊現點現炒製作

✔️蔬菜鍋料自助吧

✔️飲料、冰品通通無限享用

排骨酥鍋、客家鹹湯圓鍋

為名廚台菜王子黃景龍合作研發

不定期推出新品

讓饕客們能一直嚐鮮

全台有15家分店,高雄目前只有台鋁店

目前不接受電話訂位,需現場候位

💥週一至週五的午餐/宵夜時段(非假日)💥

三款霸榜台味狂鍋

中午限定午餐體驗價299元起

並享蔬菜鍋料自助吧免費吃

 

現場提供蔬食自助吧無限吃(339元起)

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

店門口充滿台味,

閃爍超吸睛的霓虹招牌檳榔攤完整呈現

來吃台式火鍋,順便體驗一下當台客的樂趣

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

狂牌檳榔盒~清爽提神

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

必打卡景點~樂當一下檳榔西施

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目前不接受電話預約,

建議提前先去排隊候位,避免等太久喔!

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

候位資訊可線上查詢

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樂多多會員限定

新會員有專屬見面禮「軟嫩雞腿or活力梅花豬(二擇一)」

消費100元即可獲得1點

點數60天內,至集團任一餐廳再次用餐,

點數會再展延60天效期,超棒的體貼會員回饋機制!!

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用餐空間

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

我們5點多入座,後來客人陸續進場,

用餐尖峰時刻幾乎客滿

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

 

  自助區  

高麗菜、青江菜、金針菇、木耳、鱈魚丸、

九層塔丸、貢丸、蝦球、各式火鍋料...等

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

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最特別的是手工虱目魚漿

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想吃多少就拿多少

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

  醬料區  

和風柚子醬、日式醬油、沙茶醬、蒜泥、蔥花、辣醬、烏醋、白醋

可參考黃金比例:和風柚子醬2匙+沙茶2匙+喜愛的辛香料

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

湯底不提供外帶唷!

拼图2.jpg

 

 飲 品 ~有鮮桔汁、冬瓜茶、芭樂汁、熟香烏龍

冬瓜茶選用台南知名義豐冬瓜茶,夏日消暑恰恰好

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

 霜淇淋 ~黑糖奶茶風味

不定期會更換口味唷!

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

白飯

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

 麵食類 ~鍋燒意麵、鍋燒關廟麵、王子麵、米粉、冬粉(在醬料區)

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

餐廳內附設洗手台這點很棒,

餐前餐後多洗手更健康

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餐桌擺設

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

菜單有11種

點餐網頁上有隱藏餐點喔!

菜單.jpg

 

消費方式:

💠一人低消一份套餐,附自助吧

💠共鍋費標準  

  • 成   人    199元
  • 身高121~140cm 149
  • 身高101~120cm  99元

💠素食者有提供蔬食湯底

菜單2.jpg

 

肉品產地來源

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

手機掃code點餐

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

〖限定活動〗👉要爆要炒才夠

錄下炒鍋畫面，在自己的FB或IG發布限動或貼文

並標記#狂一鍋台鋁店 @狂一鍋

即贈軟嫩雞腿or梅花豬 乙份

 活動注意事項 

🔹活動與其他優惠恕不併用

🔹一份鍋物可對應乙次參加活動兌換

🔹FB或IG發文 僅擇一發文

🔹詳情請洽門市服務人員

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

我們選梅花豬,

肉片大塊,油花均勻,品質不錯

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

鍋物專用的水瓶,是加湯的水

若是要喝冰水,在飲料機檯旁有冰水可取用,

千萬別喝錯!

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

 功夫排骨酥 ~69元

狂一鍋打下江山鎮店之寶功夫排骨酥

獨家香料醃過後,每日手工現炸

排骨肉質酥脆軟嫩,熱熱吃最美味

還有提供功夫排骨酥鍋,據說一年賣了6座101高度的量

可見多受大家的喜愛💕

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

等待出餐的時間可以先準備醬料及白飯

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

 燒酒烏骨雞(翼板霜降牛) ~559元

貼心提醒:中藥材溫和但孕婦仍需謹慎食用

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

翼板霜降牛油花非常漂亮

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

準備桌邊現炒燒酒烏骨雞鍋底

食材有麻油及薑片、烏骨雞肉、蛤蜊湯、中藥材、米酒、胡椒鹽

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

以麻油將老薑片煸香

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

再加入烏骨雞雞肉,將雞肉煎炒帶出香氣

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

蓋鍋煨煮一下

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

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倒入整罐米酒,整鍋全酒料理

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

接著點火燃燒,讓酒氣揮發

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

火焰高達30cm,一點火後成為全場焦點

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

最後倒入蛤蜊高湯煨煮,讓湯頭更為甘甜

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

烏骨雞肉軟嫩不柴,好吃

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

煮過後還有稍稍酒味,建議可以加點水熬煮

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

涮牛肉竟也很搭

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

加入蔬菜鍋物後,湯頭依然好喝

超推薦給喜歡燒酒系列鍋物的人,

尤其帶長輩(婆婆媽媽)一定會超喜歡

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

 蒜香蛤蜊鍋(雪花牛) ~449元

紙本菜單上沒有的品項,小芯芯超愛蛤蜊最後選擇它

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

雪花牛油花較多,吃起來順口

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

準備桌邊現炒鍋底

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

豬油將蒜蔥炒香後,加入蛤蜊薑片煸炒

拼图1.jpg

最後加入高湯即可

服務人員會將鍋內蛤蜊盛出,避免肉質變老

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

開動前我們再將蛤蠣倒入鍋內,

建議先從蛤蜊鮮吃起喔!

湯頭有濃郁的蒜香香氣,加上蛤蜊的鮮味讓湯頭更美味

小芯芯認證~美味、好喝👍

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

涮梅花豬肉也很搭

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

 霸氣魷魚螺肉蒜 ~539元

喜歡海陸大餐的朋友超推薦這道

有浮誇等級的大雞腿及大魷魚

這道蒜苗魷魚螺肉湯小昭小時候吃過媽媽煮過,有種媽媽的味道

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

這道也是桌邊現炒,食材有雞腿魷魚、蒜苗洋蔥、螺肉蛤蜊、蝦米魷魚乾

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

佐料台

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

將蝦米魷魚乾爆煸香炒後加入蒜苗洋蔥

最後加入螺肉盤及高湯煨煮後即可

拼图4.jpg

魷魚跟雞腿算是熟食,再加入鍋內滾熟即可食用

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

湯頭很濃郁,就算加水再熬煮味道一樣美味

螺肉跟蛤蜊讓湯頭更鮮美,蒜苗香氣更增添風味

我家5歲小志哥超愛這湯頭,喝了好幾碗湯

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

放入鍋料幾乎沒位置,建議可以將雞腿跟魷魚先取出唷

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

餐後必來個霜淇淋,

為這頓餐點畫下完美句點

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

目前營業時間如下

2023/7/1起開放宵夜場

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

7月1日宵夜超狂回歸

延長營業至凌晨1點

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值

 

新台式火鍋最棒就是現點現炒鍋底

不用擔心吃到化學粉末的高湯

狂一鍋讓消費者們看到真實的食材及製作過程

可以完全放心食用,而且在視覺上又能享受火焰秀的震撼

不過還是要提醒~有帶小朋友的家長要注意孩子的安全喔!

7/1起開放宵夜場次,即將迎接暑假

愛吃火鍋的朋友,趕緊揪朋友家人一起去品嘗吧~

 

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值,以上僅供參考~

 

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 狂一鍋~高雄台鋁店 
  • FB
  • IG
  • (07) 536 8749
  • 平日 11:30~15:00   17:30~22:00
  • 假日  11:30~22:00       
  • 高雄市前鎮區忠勤路8號(MLD台鋁)


檢視較大的地圖

 

*****本篇為合作文*****

 

延伸閱讀:

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文章標籤

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