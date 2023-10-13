說到吃火鍋一定會想到肉多多
樂多多集團旗下推出新台式火鍋
『 狂一鍋 』
台北爆紅名店插旗高雄
鍋物融入台灣台菜文化及在地小吃
主打爆炒火鍋
湯底幾乎都是桌邊現點現炒製作
✔️蔬菜鍋料自助吧
✔️飲料、冰品通通無限享用
排骨酥鍋、客家鹹湯圓鍋
為名廚台菜王子黃景龍合作研發
不定期推出新品
讓饕客們能一直嚐鮮
全台有15家分店,高雄目前只有台鋁店
目前不接受電話訂位,需現場候位‼
💥週一至週五的午餐/宵夜時段(非假日)💥
三款霸榜台味狂鍋
中午限定午餐體驗價299元起
並享蔬菜鍋料自助吧免費吃
現場提供蔬食自助吧無限吃(339元起)
店門口充滿台味,
閃爍超吸睛的霓虹招牌檳榔攤完整呈現
來吃台式火鍋,順便體驗一下當台客的樂趣
狂牌檳榔盒~清爽提神
必打卡景點~樂當一下檳榔西施
目前不接受電話預約,
建議提前先去排隊候位,避免等太久喔!
候位資訊可線上查詢
⭐樂多多會員限定⭐
新會員有專屬見面禮「軟嫩雞腿or活力梅花豬(二擇一)」
消費100元即可獲得1點
點數60天內,至集團任一餐廳再次用餐,
點數會再展延60天效期,超棒的體貼會員回饋機制!!
用餐空間
我們5點多入座,後來客人陸續進場,
用餐尖峰時刻幾乎客滿
自助區
高麗菜、青江菜、金針菇、木耳、鱈魚丸、
九層塔丸、貢丸、蝦球、各式火鍋料...等
最特別的是手工虱目魚漿
想吃多少就拿多少
醬料區
和風柚子醬、日式醬油、沙茶醬、蒜泥、蔥花、辣醬、烏醋、白醋
可參考黃金比例:和風柚子醬2匙+沙茶2匙+喜愛的辛香料
湯底不提供外帶唷!
飲 品 ~有鮮桔汁、冬瓜茶、芭樂汁、熟香烏龍
冬瓜茶選用台南知名義豐冬瓜茶,夏日消暑恰恰好
霜淇淋 ~黑糖奶茶風味
不定期會更換口味唷!
白飯
麵食類 ~鍋燒意麵、鍋燒關廟麵、王子麵、米粉、冬粉(在醬料區)
餐廳內附設洗手台這點很棒,
餐前餐後多洗手更健康
餐桌擺設
菜單有11種
點餐網頁上有隱藏餐點喔!
消費方式:
💠一人低消一份套餐,附自助吧
💠共鍋費標準
- 成 人 199元
- 身高121~140cm 149元
- 身高101~120cm 99元
💠素食者有提供蔬食湯底
肉品產地來源
手機掃code點餐
〖限定活動〗👉要爆要炒才夠狂
錄下炒鍋畫面，在自己的FB或IG發布限動或貼文
並標記#狂一鍋台鋁店 @狂一鍋
即贈軟嫩雞腿or梅花豬 乙份
❖ 活動注意事項 ❖
🔹活動與其他優惠恕不併用
🔹一份鍋物可對應乙次參加活動兌換
🔹FB或IG發文 僅擇一發文
🔹詳情請洽門市服務人員
我們選梅花豬,
肉片大塊,油花均勻,品質不錯
鍋物專用的水瓶,是加湯的水
若是要喝冰水,在飲料機檯旁有冰水可取用,
千萬別喝錯!
功夫排骨酥 ~69元
狂一鍋打下江山鎮店之寶〖功夫排骨酥〗
獨家香料醃過後,每日手工現炸
排骨肉質酥脆軟嫩,熱熱吃最美味
還有提供功夫排骨酥鍋,據說一年賣了6座101高度的量
可見多受大家的喜愛💕
等待出餐的時間可以先準備醬料及白飯
燒酒烏骨雞(翼板霜降牛) ~559元
貼心提醒:中藥材溫和但孕婦仍需謹慎食用
翼板霜降牛油花非常漂亮
準備桌邊現炒燒酒烏骨雞鍋底
食材有麻油及薑片、烏骨雞肉、蛤蜊湯、中藥材、米酒、胡椒鹽
以麻油將老薑片煸香
再加入烏骨雞雞肉,將雞肉煎炒帶出香氣
蓋鍋煨煮一下
倒入整罐米酒,整鍋全酒料理
接著點火燃燒,讓酒氣揮發
火焰高達30cm,一點火後成為全場焦點
最後倒入蛤蜊高湯煨煮,讓湯頭更為甘甜
烏骨雞肉軟嫩不柴,好吃
煮過後還有稍稍酒味,建議可以加點水熬煮
涮牛肉竟也很搭
加入蔬菜鍋物後,湯頭依然好喝
超推薦給喜歡燒酒系列鍋物的人,
尤其帶長輩(婆婆媽媽)一定會超喜歡
蒜香蛤蜊鍋(雪花牛) ~449元
紙本菜單上沒有的品項,小芯芯超愛蛤蜊最後選擇它
雪花牛油花較多,吃起來順口
準備桌邊現炒鍋底
豬油將蒜蔥炒香後,加入蛤蜊薑片煸炒
最後加入高湯即可
服務人員會將鍋內蛤蜊盛出,避免肉質變老
開動前我們再將蛤蠣倒入鍋內,
建議先從蛤蜊鮮吃起喔!
湯頭有濃郁的蒜香香氣,加上蛤蜊的鮮味讓湯頭更美味
小芯芯認證~美味、好喝👍
涮梅花豬肉也很搭
霸氣魷魚螺肉蒜 ~539元
喜歡海陸大餐的朋友超推薦這道
有浮誇等級的大雞腿及大魷魚
這道蒜苗魷魚螺肉湯小昭小時候吃過媽媽煮過,有種媽媽的味道
這道也是桌邊現炒,食材有雞腿魷魚、蒜苗洋蔥、螺肉蛤蜊、蝦米魷魚乾
佐料台
將蝦米魷魚乾爆煸香炒後加入蒜苗洋蔥
最後加入螺肉盤及高湯煨煮後即可
魷魚跟雞腿算是熟食,再加入鍋內滾熟即可食用
湯頭很濃郁,就算加水再熬煮味道一樣美味
螺肉跟蛤蜊讓湯頭更鮮美,蒜苗香氣更增添風味
我家5歲小志哥超愛這湯頭,喝了好幾碗湯
放入鍋料幾乎沒位置,建議可以將雞腿跟魷魚先取出唷
餐後必來個霜淇淋,
為這頓餐點畫下完美句點
目前營業時間如下
2023/7/1起開放宵夜場
7月1日宵夜超狂回歸
延長營業至凌晨1點
新台式火鍋最棒就是現點現炒鍋底
不用擔心吃到化學粉末的高湯
狂一鍋讓消費者們看到真實的食材及製作過程
可以完全放心食用,而且在視覺上又能享受火焰秀的震撼
不過還是要提醒~有帶小朋友的家長要注意孩子的安全喔!
7/1起開放宵夜場次,即將迎接暑假
愛吃火鍋的朋友,趕緊揪朋友家人一起去品嘗吧~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
*****本篇為合作文*****
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