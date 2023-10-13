上了好漢坡後開始下起雨
途中下坡段大塞車,終於在5點抵達水漾森林
先到布農卡里布灣登山隊報到
我們的營地位於另一處
這次選擇布農卡里布灣
駐點搭餐(晚.早餐)+帳篷睡袋
4人帳篷睡3人,一人1200元,小朋友500元
首先走過這便橋
接著需涉水走到後方林地
我們怕鞋子濕透,而換上拖鞋涉水渡過(拖鞋很重要唷!)
我姊聰明帶了防水鞋套,輕鬆能在溪河中走來走來
看到此棚子就是抵達布農卡里布灣營地
下雨天連進入帳棚都很麻煩,溼答答很不舒服
這桶不是廚餘,是裝睡袋
後面隱密這區算是"方便區"
別懷疑就是野生廁所
雨天伴隨天氣降溫讓人感覺寒冷,
協作提供我們熱薑茶飲用讓我們身子去寒
這時保溫瓶很重要~記得帶
另外也提供熱水
怕天色越來越昏暗,
決定先用餐之後再去水漾森林湖畔拍美照
當天我們 7大4小 包場,不用跟別人搶
我們的晚餐~7菜1湯,豐盛的7大桶,通通是我們的
登山餐具必備
小黃瓜
魯大白菜
瓜仔肉燥
洋蔥山豬肉
番茄炒蛋
菜豆
排骨~這份量很大
白飯一大鍋超豪邁
金針貢丸湯
在深山裡能喝到熱呼呼的湯很滿足
我們包場等於吃到飽的概念
開飯~大家好好補充能量體力
體驗野外露營,阿志迪迪超興奮
大合照
服務我們的協作工作人員,
一人包辦超厲害,服務很棒又親切👍
吃飽後,趁天色還有餘光趕進前往水漾森林前方拍照
又要再次涉水而過,溪水超冰超凍~到達寒"水"刺骨的等級😖
石頭稍有青苔,請小心通過
水漾森林景色宛如仙境般夢幻
晚上7點已經完全天黑狀態,頭燈務必攜帶,否則摸黑行動很危險
再度涉水回我們營地
大伙接著回帳篷,準備睡覺
雖然一帳睡3人,我們一家2大2小孩是睡一起
其中一位隊友獨享全帳
可以小酌樂一下
發現羝鑲夜蛾(應該是),屬於台灣特有種,分布於中低海拔山區
第一次全家野外露營,小朋友準備了LED燈
其他棚都入睡,只好玩了一下就準備休息,免得影響他人睡覺
小昭清晨5點多就起床,當時天色已經很亮
當時日期為暑假7月8日,台灣各地熱到成燒番薯,而這裡卻只有 14度 ❄️❄️
別問我為什麼帶溫度計~因為手機沒訊號,溫度不準確😆(登玉山也是有帶)
果然是避暑勝地,來此的山友一定要帶防水防風保暖衣物喔!
05:35 幼兒園中班的阿志迪迪
睡眼惺忪的狀態要特別記錄下來
我們家算是小隻型,4人睡一篷還算OK
小朋友睡飽後精神很好
準備用早餐
早餐為5菜1粥
4樣簡易醬菜
高麗菜
早上也提供一壺熱水
到哪早晨都要喝一杯咖啡
壯丁們挑戰一下
準備打包離開營地
因為前一天下雨加上露水重,衣物跟鞋子都還是微濕
大家記得把乾的鞋子一起放入帳棚內,否則一早鞋子會是濕的
餐點跟帳棚住宿讓大家參考
至於餐點好吃與否,小昭在登山中能吃到熱食就心存感恩
也感謝駐點協作提供的服務,
至少讓與孩子一同登山的父母(像我們)減輕很多負擔
與好友及一家人快樂完成登山露營,是很棒的回憶💕
口味因人而異,以上僅供參考~
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<<資訊>>
- 布農卡里布灣登山隊
- 官網
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