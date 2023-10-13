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水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早餐》

2023-10-13 21:50:00 chaoerh小昭 人氣：101
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：8篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 竹山鎮

封2.jpg

 

上了好漢坡後開始下起雨

途中下坡段大塞車,終於在5點抵達水漾森林

先到布農卡里布灣登山隊報到

我們的營地位於另一處

這次選擇布農卡里布灣

駐點搭餐(晚.早餐)+帳篷睡袋

4人帳篷睡3人,一人1200元,小朋友500元

 

首先走過這便橋

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

接著需涉水走到後方林地

我們怕鞋子濕透,而換上拖鞋涉水渡過(拖鞋很重要唷!)

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

我姊聰明帶了防水鞋套,輕鬆能在溪河中走來走來

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

 

看到此棚子就是抵達布農卡里布灣營地

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

下雨天連進入帳棚都很麻煩,溼答答很不舒服

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這桶不是廚餘,是裝睡袋

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

 

後面隱密這區算是"方便區"

別懷疑就是野生廁所

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雨天伴隨天氣降溫讓人感覺寒冷,

協作提供我們熱薑茶飲用讓我們身子去寒

這時保溫瓶很重要~記得帶

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另外也提供熱水

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怕天色越來越昏暗,

決定先用餐之後再去水漾森林湖畔拍美照

當天我們 7大4小 包場,不用跟別人搶

我們的晚餐~7菜1湯,豐盛的7大桶,通通是我們的

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登山餐具必備

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小黃瓜

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魯大白菜

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瓜仔肉燥

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洋蔥山豬肉

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番茄炒蛋

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菜豆

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排骨~這份量很大

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白飯一大鍋超豪邁

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金針貢丸湯

在深山裡能喝到熱呼呼的湯很滿足

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我們包場等於吃到飽的概念

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開飯~大家好好補充能量體力

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體驗野外露營,阿志迪迪超興奮

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大合照

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服務我們的協作工作人員,

一人包辦超厲害,服務很棒又親切👍

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吃飽後,趁天色還有餘光趕進前往水漾森林前方拍照

又要再次涉水而過,溪水超冰超凍~到達寒"水"刺骨的等級😖

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石頭稍有青苔,請小心通過

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水漾森林景色宛如仙境般夢幻

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晚上7點已經完全天黑狀態,頭燈務必攜帶,否則摸黑行動很危險

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再度涉水回我們營地

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大伙接著回帳篷,準備睡覺

雖然一帳睡3人,我們一家2大2小孩是睡一起

其中一位隊友獨享全帳

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可以小酌樂一下

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發現羝鑲夜蛾(應該是),屬於台灣特有種,分布於中低海拔山區

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第一次全家野外露營,小朋友準備了LED燈

其他棚都入睡,只好玩了一下就準備休息,免得影響他人睡覺

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小昭清晨5點多就起床,當時天色已經很亮

當時日期為暑假7月8日,台灣各地熱到成燒番薯,而這裡卻只有 14度 ❄️❄️

別問我為什麼帶溫度計~因為手機沒訊號,溫度不準確😆(登玉山也是有帶)

果然是避暑勝地,來此的山友一定要帶防水防風保暖衣物喔!

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

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05:35 幼兒園中班的阿志迪迪

睡眼惺忪的狀態要特別記錄下來

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

我們家算是小隻型,4人睡一篷還算OK

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

 

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小朋友睡飽後精神很好

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水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

準備用早餐

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早餐為5菜1粥

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4樣簡易醬菜

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高麗菜

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早上也提供一壺熱水

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到哪早晨都要喝一杯咖啡

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壯丁們挑戰一下

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準備打包離開營地

因為前一天下雨加上露水重,衣物跟鞋子都還是微濕

大家記得把乾的鞋子一起放入帳棚內,否則一早鞋子會是濕的

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

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停留一小時拍美照,接著前往鹿屈山

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早

 

餐點跟帳棚住宿讓大家參考

至於餐點好吃與否,小昭在登山中能吃到熱食就心存感恩

也感謝駐點協作提供的服務,

至少讓與孩子一同登山的父母(像我們)減輕很多負擔

與好友及一家人快樂完成登山露營,是很棒的回憶💕

 

水漾森林餐宿-布農卡里布灣登山隊 一泊二餐《 帳篷•晚餐•早,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

<<資訊>>

  • 布農卡里布灣登山隊
  • 官網

 

延伸閱讀:

玉山-排雲山莊【餐點與住宿】 台灣最難抽籤+最高之山屋

 

文章標籤

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