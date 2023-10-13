上了好漢坡後開始下起雨

途中下坡段大塞車,終於在5點抵達 水漾森林

先到布農卡里布灣登山隊報到

我們的營地位於另一處

這次選擇布農卡里布灣

駐點搭餐(晚.早餐)+帳篷睡袋

4人帳篷睡3人,一人1200元,小朋友500元

首先走過這便橋

接著需涉水走到後方林地

我們怕鞋子濕透,而換上拖鞋涉水渡過(拖鞋很重要唷!)

我姊聰明帶了防水鞋套,輕鬆能在溪河中走來走來

看到此棚子就是抵達布農卡里布灣營地

下雨天連進入帳棚都很麻煩,溼答答很不舒服

這桶不是廚餘,是裝睡袋

後面隱密這區算是"方便區"

別懷疑就是野生廁所

雨天伴隨天氣降溫讓人感覺寒冷,

協作提供我們熱薑茶飲用讓我們身子去寒

這時保溫瓶很重要~記得帶

另外也提供熱水

怕天色越來越昏暗,

決定先用餐之後再去水漾森林湖畔拍美照

當天我們 7大4小 包場,不用跟別人搶

我們的晚餐~7菜1湯,豐盛的7大桶,通通是我們的

登山餐具必備

小黃瓜

魯大白菜

瓜仔肉燥

洋蔥山豬肉

番茄炒蛋

菜豆

排骨~這份量很大

白飯一大鍋超豪邁

金針貢丸湯

在深山裡能喝到熱呼呼的湯很滿足

我們包場等於吃到飽的概念

開飯~大家好好補充能量體力

體驗野外露營,阿志迪迪超興奮

大合照

服務我們的協作工作人員,

一人包辦超厲害,服務很棒又親切👍

吃飽後,趁天色還有餘光趕進前往水漾森林前方拍照

又要再次涉水而過,溪水超冰超凍~到達寒"水"刺骨的等級😖

石頭稍有青苔,請小心通過

水漾森林 景色宛如仙境般夢幻

晚上7點已經完全天黑狀態,頭燈務必攜帶,否則摸黑行動很危險

再度涉水回我們營地

大伙接著回帳篷,準備睡覺

雖然一帳睡3人,我們一家2大2小孩是睡一起

其中一位隊友獨享全帳

可以小酌樂一下

發現羝鑲夜蛾(應該是),屬於台灣特有種,分布於中低海拔山區

第一次全家野外露營,小朋友準備了LED燈

其他棚都入睡,只好玩了一下就準備休息,免得影響他人睡覺

小昭清晨5點多就起床,當時天色已經很亮

當時日期為暑假7月8日,台灣各地熱到成燒番薯,而這裡卻只有 14度 ❄️❄️

別問我為什麼帶溫度計~因為手機沒訊號,溫度不準確😆(登 玉山 也是有帶)

果然是避暑勝地,來此的山友一定要帶 防水防風保暖衣物 喔!

05:35 幼兒園中班的阿志迪迪

睡眼惺忪的狀態要特別記錄下來

我們家算是小隻型,4人睡一篷還算OK

小朋友睡飽後精神很好

準備用早餐

早餐為5菜1粥

4樣簡易醬菜

高麗菜

早上也提供一壺熱水

到哪早晨都要喝一杯咖啡

壯丁們挑戰一下

準備打包離開營地

因為前一天下雨加上露水重,衣物跟鞋子都還是微濕

大家記得把乾的鞋子一起放入帳棚內,否則一早鞋子會是濕的

停留一小時拍 美照, 接著前往 鹿屈山

餐點跟帳棚住宿讓大家參考

至於餐點好吃與否,小昭在登山中能吃到熱食就心存感恩

也感謝駐點協作提供的服務,

至少讓與孩子一同登山的父母(像我們)減輕很多負擔

與好友及一家人快樂完成登山露營,是很棒的回憶💕

口味因人而異,以上僅供參考~

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<<資訊>>

布農卡里布灣登山隊

官網

延伸閱讀:

玉山-排雲山莊【餐點與住宿】 台灣最難抽籤+最高之山屋

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