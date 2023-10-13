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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > ★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲夢中世界，台南最新的免費網美景點，好拍又好玩！

★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲夢中世界，台南最新的免費網美景點，好拍又好玩！

2023-10-13 22:58:05 Mumu 人氣：102
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窩客好文

Mumu

發表篇數：25篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 中西區

★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲 藏金閣二館 超美拍的歐風城堡，一秒闖入童話故事裡～

★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲

❣️最新的夢幻免費景點，來場奇妙旅程❣️

🏰 藏金閣二館

📍台南市中西區府前路二段370號

🕐 週一～二休館，週三～日09:00-12:00 ，13:30-17:00

🎫 免費參觀

🅿️ 路邊停車

🌟 旁邊就有超推薦的 #台中鵝肉 無敵好吃！！期間限定的航海王 #海潮慶典 也在附近喔～

★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲

★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲

全台最美的公家機關藏金閣二館，實在太美太夢幻了！開車經過這裡一定會被超異國風味的建築物吸引～但這邊缺點就是不太好停車喔！
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
停好車就看到超可愛的柴郡貓躺在椅子上啦～有夠可愛的！
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
超喜歡柴郡貓（我都叫它咧嘴貓🤭）可愛又俏皮精明的樣子超討喜～
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
居然還有笑笑羊耶～哥哥看到馬上說要合照！天氣超好的台南，搭配藍天白雲整個藏金閣二館超好拍～
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
 
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
可愛娃娃守衛兵、兔兔、柴郡貓、笑笑羊，讓人像一秒掉入了愛麗絲的夢中世界每個角落都會讓人很期待，一個轉彎感覺就會遇到故事中的角色😍
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
室內外都是免費參觀超級佛心，我們來的時候剛好休館就無法入內參觀，館內有販賣二手商品，上網看感覺也超好拍！如果要參觀內部記得要避開星期一～二（休館日）喔～
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
旁邊還有超可愛的撲克牌跟紅心皇后造景也很適合擺拍，還有凹凸鏡可以玩～
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
超可愛又放電的貓咪主題烏橋公園，有沙坑、溜滑梯、鞦韆、翹翹板，很適合孩子放電，而且人很少玩起來很舒服！
★台南●安平＊藏金閣二館，全台最美的公家機關，一秒闖入愛麗絲
搖搖馬這區雜草有點多，不然很適合幼兒來玩。記得要做好防蚊跟防曬，南部的太陽真的好熱情。
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兄妹超愛跟爸爸玩翹翹板，他們很愛刺激感😂
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盪鞦韆是孩子的最愛，盪高高就好開心啊～
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這裡有設置清洗區，記得玩完公園離開前要洗手喔～
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超推薦台南遊來這邊拍美照邊放電，完全免費也超省荷包啊～！

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📍台南市中西區府前路二段370號

🕐 週一～二休館，週三～日09:00-12:00 ，13:30-17:00

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