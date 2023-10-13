藏金閣二館 超美拍的歐風城堡，一秒闖入童話故事裡～

❣️最新的夢幻免費景點，來場奇妙旅程❣️

🏰 藏金閣二館

📍台南市中西區府前路二段370號

🕐 週一～二休館，週三～日09:00-12:00 ，13:30-17:00

🎫 免費參觀

🅿️ 路邊停車

🌟 旁邊就有超推薦的 #台中鵝肉 無敵好吃！！期間限定的航海王 #海潮慶典 也在附近喔～

停好車就看到超可愛的柴郡貓躺在椅子上啦～有夠可愛的！

超喜歡柴郡貓（我都叫它咧嘴貓🤭）可愛又俏皮精明的樣子超討喜～

居然還有笑笑羊耶～哥哥看到馬上說要合照！天氣超好的台南，搭配藍天白雲整個藏金閣二館超好拍～

可愛娃娃守衛兵、兔兔、柴郡貓、笑笑羊，讓人像一秒掉入了愛麗絲的夢中世界 每個角落都會讓人很期待，一個轉彎感覺就會遇到故事中的角色😍 室內外都是免費參觀超級佛心，我們來的時候剛好休館就無法入內參觀，館內有販賣二手商品，上網看感覺也超好拍！如果要參觀內部記得要避開星期一～二（休館日）喔～ 旁邊還有超可愛的撲克牌跟紅心皇后造景也很適合擺拍，還有凹凸鏡可以玩～ 超可愛又放電的貓咪主題 烏橋公園 ，有沙坑、溜滑梯、鞦韆、翹翹板，很適合孩子放電，而且人很少玩起來很舒服！ 搖搖馬這區雜草有點多，不然很適合幼兒來玩。記得要做好防蚊跟防曬，南部的太陽真的好熱情。 兄妹超愛跟爸爸玩翹翹板，他們很愛刺激感😂 盪鞦韆是孩子的最愛，盪高高就好開心啊～ 這裡有設置清洗區，記得玩完公園離開前要洗手喔～ 超推薦台南遊來這邊拍美照邊放電，完全免費也超省荷包啊～！ 🏰 藏金閣二館 📍台南市中西區府前路二段370號 🕐 週一～二休館，週三～日09:00-12:00 ，13:30-17:00 🎫 免費參觀 🅿️ 路邊停車 🌟 旁邊就有超推薦的 #台中鵝肉 無敵好吃！！期間限定的航海王 #海潮慶典 也在附近喔～ 喜歡我們的文章也歡迎分享，追蹤我們的粉絲團、I G，會有更多即時有趣的景點活動哦♡ ☘️ ＦＢ粉專： 暖男哥哥，傲嬌妹妹 ☘️ ＩＧ： mumu416