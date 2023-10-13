來哦~全雞又來啦~~

好吃的全雞又來

這次在桃園後火車站的桃鶯路上

出現了一家炸春雞~等一下，炸春雞？？？

可是我看那個照片，很像是烤的啊！！

烤的？炸的？傻傻分不清

桃園區-黃金春雞 桃鶯店

0938 950 351

桃園市桃園區桃鶯路351號 （點選這裡開始導航）

16：00-0：30

週一公休

停車資訊：桃鶯路全聯後面有付費停車場 （桃鶯路196號）

最近這三年，很多炸雞店都推出了烤全雞這個選項

且各有擁護者

這次來到桃鶯路，真心覺得老板好狂

不但選在龜山工業區外圍的桃鶯路上

還是在大樓樓下的店面

算是黃金地段

後面就是利百代彩筆文創館

算是非常熱門

我個人非常喜歡的阿莊麵線，就在黃金春雞隔壁而已啦

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

「工作很辛苦，買雞回家吃」

看到這句話，我也不由得笑了出來

挺寶的一句話呀~但好實際~對自己好一點，不為過







炸雞通常就是多人一起吃才會有痛快感

黃金春雞這裡有一些套餐~你們可要好好的選一下自己喜歡的

菜單給大家參考一下

如果你是三五好友想要吃

那麼點套餐是最為划算

個人嘴饞想吃，那麼就直接看單點嚕~~

這邊還有市面上沒看過的飲料耶

這個草本茶是老板精心配製的

最主要是因為老板有著豐富的藥草知識

自家也有種植這些植物

為了推廣這些天然的草本

所以來開了這家炸雞店

ㄟㄟㄟ，我怎麼覺得那裡怪怪的 （大笑）







為了不讓植物的營養被破壞

所以特地選用了冷泡方式去製作

老板還專程買了做易開罐的機器去封存草本茶

不管是男人還是女人喝的五桑茶

我都覺得順口，沒有什麼藥材味，又可以解膩哦

黃金春雞 399元

對~~一整隻的春雞，399元我覺得不貴

春雞的大小，最適合我們現代人的小資家庭人口模式

2-3人分一隻雞，七分飽剛剛好

但是你知道嗎~

這個春雞是炸的~是炸的啊！！！！

什麼？？炸的

老板你唬我吧~~看這外表，明明就是烤雞啊

老板請不要給我指鹿為馬！！







一開始我看照片，我真的以為這是烤雞

等到本尊出現在我面前

我們全部的人還是認為，它是烤雞

This is a roast chicken !!!

然後等到我們準備動手撕開它送入嘴裡

我們才發現，OK~~它應該是炸全雞

因為那個皮酥脆好吃~真的不是烤的口感

你看看你看看

還沒動手，那個雞肉的肉汁就流了滿地

而且我們一拿到手

迎面而來的是超迷人的香氣

我醉了~我們全部的人都醉了

謎之聲：這不是烤雞嗎~那裡來的酒讓你醉啦







我真的沒有唬大家

那個烤雞，啊不是~是炸雞啦~ （你看，外表真的讓人誤會）

那個炸全雞的肉汁非常多

而且老板在下鍋油炸之前還有先醃過

泰式祖傳獨家做法

把雞皮外面多餘的肥油給逼出來

讓雞皮吃起來是酥脆的

再刷上店家特調的醬汁

外表真的很像烤雞

可是你一吃到那個雞皮你就會發現

我錯了~~那個雞皮酥脆硬

雞肉多汁好，連雞胸肉都好吃到不行

一個字 「絕！」

誰來幫我學一下好姨在食神裡面吃到叉燒飯時大聲說好的浮誇表情

我當下就是這樣

炸全雞可以選兩種醬料

這邊有3種醬料可以選

法式香橙.祕製椒麻醬.韓式甜辣風味醬

都是店家自己調的

我家小孩大推法式香橙醬

甜甜的有點像黃芥末的味道但不嗆

拿來沾雞肉還是雞塊都相當合適

YAYA甚至跟我說，可以再去吃烤雞嗎~她想吃那個白白的醬

你到底是為了醬還是為了雞？？







黃金雞腿 70元

如果你跟我一樣，丫我就想吃這種別的地方吃不到的炸雞

可是我一個人就是心很大胃很小的貪心鬼

一個人絕對無法嗑完一整隻全雞

那麼就來吃他們的黃金雞腿吧

一樣是炸雞腿一樣的香一樣的多汁

一樣的黃金外衣企圖讓人誤會它是烤雞……

超大的大雞腿，連同腿排部位

讓你一手在握，不能讓你遺落掉任何腿部的精華美味

泰式雞翅 小份 100元

這個也是蠻多客人會加點的

算是下酒菜啦

像我們就是選撒粉的方式，店家幫我們撒了超香的胡椒鹽

這個雞翅雖說沒有那麼多汁

做的是收乾的路線

可是它卻很耐吃，會讓人一吃就會想再拿一隻來啃

慢慢的吸吮著，那胡椒鹽混淆著雞肉的鮮甜

吃完幾隻之後會不由得舔拭著嘴唇殘留的胡椒鹽

然後脫口說出一句 ：「老板，蜜魯來一杯！」 （笑）







泰式炸魚 299元

這真的很獨家

在炸雞店看到一整隻的炸魚

而且還是一大尾的台灣鯛

老板說他們出的炸魚一定都會抓大概一斤半以上，或是一公斤左右的重量

讓客人們吃的也開心

那個炸魚看起來超威！

一公斤耶~不是一台斤哦~老板是不是夠實在

注意看，那個切面

是不是煎的超美，那焦糖色的切面

配上好開胃的泰式酸辣醬汁

強烈的酸辣刺激下，我夾起炸魚肉的手速就越來越快

媽啊~這也太涮嘴的好吃了

那個魚肉在越靠近表皮的位置是脆脆的

但在反向越靠近魚肚的位置，卻是鮮嫩帶點汁液

這炸魚的表現真的相當可圈可點

很值得一推

如果你想要晚上吃個酸酸辣辣的炸魚

你一定要來黃金春雞來外帶點一隻吃看看

我覺得以這個價格可以吃到有水準的炸魚，非常可以

如果你第一次來黃金春雞

還想著不知道要點什麼的話

除了套餐比較划算之外

單點的話~那個像烤雞的炸全雞一定要點

那個真的是扛霸子了，只有在黃金春雞才點的到

再來就是泰式炸魚

特調的泰式酸辣醬，風味絕佳~！







大吉大利~~今晚你吃雞了嗎？？？

黃金春雞又新開了兩家分店哦

龜山 ：https://maps.app.goo.gl/q3ZCAxsLkbALp5x87?g_st=ic

中壢：https://maps.app.goo.gl/un7Bt89sWJmxTHC67?g_st=ic

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店家/景點資訊

店家名稱：黃金春雞 桃鶯店

所在地址：330臺灣桃園市桃園區桃鶯路351號

營業時間：日 二 三 四 五 六 16:00-0:30

店家電話：0938950351

評價：★★★★★





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